Mẹo kéo dài thanh xuân, sở hữu nước da trẻ đẹp mặn mà của nữ nhân Indonesia khiến thế giới thán phục

Làm đẹp 19/01/2023 19:08

Mỗi quốc gia đều có bí quyết làm đẹp riêng. Các phương pháp điều trị của Indonesia có nguồn gốc cổ xưa và các quy trình đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Phụ nữ 53 tuổi vẫn có thể trông như 35 và blogger Puspa Dewi là một ví dụ điển hình.

Chúngt ta luôn yêu thích một tâm trí và cơ thể khỏe mạnh và những lời khuyên của người Indonesia sau đây sẽ giúp bạn đạt được điều ấy.

1. Sử dụng bột gạo

 

Mẹo kéo dài thanh xuân, sở hữu nước da trẻ đẹp mặn mà của nữ nhân Indonesia khiến thế giới thán phục - Ảnh 1

Bên cạnh việc sử dụng bột gạo với nước để làm mặt nạ, phụ nữ Indonesia còn làm các loại tẩy tế bào chết đặc biệt cho cơ thể. Hỗn hợp tẩy tế bào chết được làm từ gạo xay, gừng, các loại hạt, củ nghệ, quế và bột gỗ đàn hương. Bạn cần xay tất cả các thành phần với nhau. Loại tẩy tế bào chết tự nhiên này làm mềm và làm sạch da, nhưng chỉ sử dụng nó trên cơ thể của bạn.

2. Phòng chống rạn da

 

Người Bali cố gắng chăm sóc cơ thể của họ từ đầu đến chân. Ngăn ngừa rạn da dễ dàng hơn nhiều so với việc chiến đấu với chúng sau này. Một trong những nghi lễ phổ biến nhất là đắp mặt nạ bụng kiểu Bali. Nó bao gồm gạo xay và 'kencur', một loại củ giống như củ gừng. Những thành phần giúp da đàn hồi.

Mẹo kéo dài thanh xuân, sở hữu nước da trẻ đẹp mặn mà của nữ nhân Indonesia khiến thế giới thán phục - Ảnh 2

Thông thường, sau khi sinh con, người phụ nữ sẽ được mát-xa toàn thân bằng một chiếc khăn quấn thảo dược đặt trên bụng.

3. Dùng đu đủ và hạt đu đủ dưỡng da

Mẹo kéo dài thanh xuân, sở hữu nước da trẻ đẹp mặn mà của nữ nhân Indonesia khiến thế giới thán phục - Ảnh 3

 

Phụ nữ Indonesia dùng đu đủ nghiền có hoặc không có sữa và đắp trực tiếp lên mặt để làm sáng da. Ngoài ra, để loại bỏ màu sẫm của tóc và tránh làm hư tổn tóc, họ nghiền hạt đu đủ và trộn với nước. Sau đó, họ thoa hỗn hợp này lên tóc, đợi trong một giờ rồi gội sạch.

4. Dùng sữa dê để tắm

Mẹo kéo dài thanh xuân, sở hữu nước da trẻ đẹp mặn mà của nữ nhân Indonesia khiến thế giới thán phục - Ảnh 4

 

Đây là cách tắm làm đẹp cổ xưa được sử dụng bởi các công chúa Java. Nó giúp duy trì làn da trẻ trung và mềm mại. Phụ nữ thêm sữa dê vào bồn tắm của họ và ngồi trong đó 30 phút, sau đó xả sạch sữa.

 

5. Làm kem tắm

Mẹo kéo dài thanh xuân, sở hữu nước da trẻ đẹp mặn mà của nữ nhân Indonesia khiến thế giới thán phục - Ảnh 5

 

Ở Indonesia, tắm kem là phương pháp điều trị tóc được yêu thích. Không phải tắm bằng kem mà là cả một liệu trình lâu dài. Đầu tiên, bạn đắp mặt nạ bơ cho tóc, sau đó hấp tóc. Sau đó, họ mát-xa nhẹ trên da đầu, cổ và vai. Quy trình kết thúc bằng việc gội đầu và sấy khô. Ủ tóc không chỉ là liệu pháp thư giãn mà còn giúp tóc chắc khỏe và bảo vệ tóc khỏi tác động xấu của hóa chất.

6. Massage hai lần một tuần

Mẹo kéo dài thanh xuân, sở hữu nước da trẻ đẹp mặn mà của nữ nhân Indonesia khiến thế giới thán phục - Ảnh 6

 

Massage đối với người Indonesia là điều cần thiết cho sức khỏe và tuổi trẻ. Người sáng lập nhãn hiệu thời trang Nonita Respati cho biết cô ấy thậm chí còn có chế độ làm đẹp của riêng mình. Ngoài việc làm móng tay và móng chân, cô còn đắp mặt nạ hàng tuần, chăm sóc tóc và mát-xa hai lần một tuần.

7. Hạnh phúc mỗi ngày để vẻ đẹp thăng hoa

Mẹo kéo dài thanh xuân, sở hữu nước da trẻ đẹp mặn mà của nữ nhân Indonesia khiến thế giới thán phục - Ảnh 7

 

Một trong những blogger nổi tiếng nhất ở Indonesia trông như 35 tuổi khi 53 tuổi đã tiết lộ bí quyết trẻ trung của mình. Cô ấy càng lớn tuổi, cô ấy càng hạnh phúc. Hạnh phúc giúp duy trì vẻ đẹp bên trong và bên ngoài. Hãy cười nhiều hơn và yêu bản thân mình hơn.

Theo Brightside

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