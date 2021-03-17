Mặt nạ cám gạo - Thổi bay mụn, nám, tàn nhang giúp da khỏe mạnh từ sâu bên trong

Bí quyết làm đẹp của người phụ nữ Nhật không thể thiếu bột cám gạo, bởi nó làm đẹp tự nhiên, an toàn và vô cùng tiết kiệm. Những hạt cám gạo li ti nhưng lại có công dụng vô cùng thần kỳ, tẩy tế bào chết, giúp da sáng khỏe, hạn chế sạm nám. Đồng thời, lấy đi bã nhờn từ sâu bên trong cũng như thu nhỏ lỗ chân lông. Kích thích tăng sinh collagen và elastin làm chậm quá trình lão hóa và giữ da luôn căng bóng, mềm mịn.

Phụ nữ Nhật nổi tiếng với làn da hoàn hảo có độ mềm mịn, tươi sáng, rạng rỡ. Tuy nhiên, không phải do tự nhiên, điều kiện khí hậu hay gen di truyền…mà chính là nhờ vào thói quen chăm sóc da cẩn thận, kỳ công và đều đặn mỗi ngày. Họ luôn ưu tiên sử dụng các nguyên liệu làm đẹp tự nhiên, lành tính với mọi tình trạng da. Trong đó, đắp mặt nạ cám gạo là một trong những thói quen không thể thiếu để bổ sung đủ ẩm cũng như các dưỡng chất cần thiết, giúp da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Hơn thế nữa, trong 100g cám gạo có đến 22g lipid cũng sẽ thúc đẩy quá trình cung cấp tinh dầu gamma oryzanol cho cơ thể giúp chống oxy hóa, bảo vệ làn da khỏi tia cực tím.

Tất cả những công dụng này là dựa vào các dưỡng chất vốn có trong cám gạo mà có. Theo đó, cám gạo chứa một lượng lớn hoạt chất axit phytic có khả năng chống viêm, đẩy sạch nhân mụn. Trong 100g cám gạo có đến 12g protein, 22g lipid, 40g glucid, 0.96mg vitamin B1, nhiều chất khoáng và nguyên tố vi lượng, các vitamin E, B6, B2… có khả năng đánh bật các gốc sắc tố “cứng đầu”, giúp da sáng khỏe, tươi trẻ và mịn màng hơn trông thấy.

Biết bao nghiên cứu và kinh nghiệm làm đẹp từ bột cám gạo đã được người Nhật sử dụng. Từ đó, họ rút ra kinh nghiệm rằng, dưỡng da càng đơn giản càng tốt. Khi thoa bột cám gạo lên mặt, không thoa quá nhiều lớp dễ khiến cho da bị “bội thực”, không hấp thụ được hết dinh dưỡng cung cấp.

Hơn thế nữa khi làm bất kỳ việc gì cũng vậy đều phải kiên trì. Đối với việc đắp mặt nạ cám gạo cũng vậy. Phải thực hiện thường xuyên và đều đặn, bên cạnh đó cần thư giãn tạo cho mình tâm lý thoải mái để làm giảm sự căng thẳng ảnh hưởng xấu đến làn da. Có như vậy mới đạt được hiệu quả dưỡng da tốt nhất.

Các công thức mặt nạ cám gạo

Mặt nạ cám gạo mang lại rất nhiều lợi ích cho làn da. Vì vậy, bạn hãy chăm chỉ sử dụng các công thức dưới đây để nhanh chóng làm đẹp cho làn da của mình.

Mặt nạ cám gạo, sữa tươi trị mụn

Hiện nay, mụn là điều ám ảnh với rất nhiều các bạn nữ, đặc biệt là những bạn nữ trong giai đoạn dậy thì. Nguyên nhân là do tuyến bã nhờn tiết nhiều, da không được làm sạch khiến cho viêm nang lông sâu, tụ cầu khuẩn làm hoại tử nang lông và mô bì lân cận tạo thành mủ. Không chỉ mang lại cảm giác đau đớn mà mụn còn khiến bạn tự ti khi ra ngoài vì làm mất vẻ thẩm mỹ trên khuôn mặt của bạn.

Mặt nạ cám gạo sữa tươi giúp trị mụn hiệu quả

Rửa mặt thật sạch với bột cám gạo và sữa tươi là bước vô cùng quan trọng trong việc trị mụn. Rửa mặt bằng cám gạo và sữa tươi giúp chăm sóc da đặc biệt, làm sạch sâu, tẩy tế bào chết. Đồng thời làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ trị mụn vô cùng hiệu quả, se khít lỗ chân lông và làm trắng da mặt theo thời gian sử dụng.

Nguyên liệu cần có:

1 muỗng bột cám gạo tinh sạch.

Sữa tươi không đường.

Trộn đều bột cám gạo với sữa tươi không đường, tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Vệ sinh da mặt sạch sẽ thoa đều hỗn hợp này lên, massage nhẹ nhàng theo vòng tròn xoắn ốc tầm 2 - 3 phút, sau đó rửa sạch mặt bằng nước ấm hoặc nước mát là xong. Với cách này thì bạn hãy thực hiện mỗi ngày một lần để da luôn được thông thoáng, sạch sẽ nhanh chóng tiêu mụn.

Mặt nạ cám gạo trà xanh đẩy lùi nám, tàn nhang cho phái đẹp

Rất nhiều bạn đã thử và thành công, nhanh chóng đánh bay nám, tàn nhang chỉ trong một thời gian ngắn kiên trì thực hiện đắp mặt nạ cám gạo trà xanh. Đặc biệt hiệu quả càng được nâng cao khi bạn chọn được bột cám gạo tinh sạch được xử lý tạp chất và kết hợp với bột trà xanh matcha Nhật Bản. Khi hai nguyên liệu này kết hợp có tác dụng giải cứu các lỗ chân lông bị bít tắc gây ra bởi dầu nhờn, tế bào chết, khắc phục được việc tối màu, nhợt nhạt và sự chảy xệ của làn da. Bên cạnh đó, còn giúp da luôn căng bóng và rạng ngời.

Mặt nạ cám gạo trà xanh giúp sạch mụn, thổi bay, nám, tàn nhang

Nguyên liệu cần có:

2 muỗng bột cám gạo tinh sạch.

2 muỗng bột trà xanh.

3 muỗng sữa tươi không đường.

Cho các nguyên liệu vào một chiếc bát nhỏ, trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó thoa đều lên da, nằm thư giãn khoảng 15-20 phút cho mặt nạ khô. Cuối cùng rửa mặt thật sạch với nước ấm. Với cách này bạn hãy thực hiện từ 2-3 lần/tuần nhé! Làn da sẽ nhanh chóng có sự thay đổi, đều màu, nám, tàn nhang sẽ dần dần biến mất, trả lại làn da rạng ngời và tươi tắn cho bạn.

Ngăn ngừa lão hoá với mặt nạ cám gạo và tinh bột nghệ

Khi bước qua độ tuổi 30 chị em sẽ phải đối mặt với tình trạng lão hóa của làn da nguyên nhân là do biến đổi về nội tiết trong cơ thể cộng với các tác động xấu từ môi trường. Để đẩy lùi quá trình này bạn phải bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho da. Mặt nạ từ cám gạo và bột nghệ là một gợi ý hiệu quả để giúp bạn ngăn ngừa tình trạng này.

Bột cám gạo có chứa hàm lượng protein, lipid, glucid, vitamin B1… vô cùng tốt cho việc chăm sóc làn da, chống lão hóa da của chúng ta. Trong đó, cám gạo xay tự nhiên có chứa tới 10% axit phytic hỗ trợ tẩy da chết, phá hủy những tế bào đen sạm, kiểm soát các sắc tố da. Đồng thời tinh bột nghệ cũng là nguyên liệu tuyệt vời làm tăng vẻ đẹp cho tuổi 30. Nhờ chứa tinh chất Curcumin có khả năng chống oxy tốt, lão hóa, giúp da trắng hồng, mịn màng, giảm nám, mờ vết tàn nhang.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 thìa tinh bột nghệ.

1 thìa bột cám gạo.

Sữa tươi không đường.

Đầu tiên bạn hãy cho tinh bột bột nghệ và cám gạo trộn đều với nhau rồi thêm sữa không đường để tạo thành hỗn hợp sệt. Vệ sinh da mặt, rồi thoa đều một lớp mặt nạ mỏng. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Cuối cùng dùng toner để cân bằng độ ẩm tránh hiện tượng mụn.

Ngăn ngừa lão hóa hiệu quả với mặt nạ cám gạo tinh bột nghệ

Với cách này bạn hãy kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần. Công thức này vô cùng lành tính, phù hợp với mọi loại da khác nhau. Đặc biệt, hàm lượng vitamin B, vitamin E, kali, các chất chống oxy hóa…. có trong cám gạo và tinh bột nghệ sẽ giúp nuôi dưỡng làn da của bạn từ sâu bên trong, đẩy lùi những dấu hiệu của lão hóa kéo dài tuổi xuân cho làn da.

Hiện nay, đắp mặt nạ cám gạo được xem là một phương pháp dưỡng da tự nhiên hoàn hảo và đem tới hiệu quả bất ngờ. Làn da được chăm sóc toàn diện, nhanh chóng phục hồi hư tổn, nám tàn nhang, giúp tái tạo da, trẻ hóa làn da, ngăn ngừa lão hóa, da luôn mịn màng và căng mượt. Vì thế, còn chờ đợi gì nữa mà bạn không thử ngay để sớm sở hữu làn da đẹp như mong muốn.