Học spa công thức làm kem trộn dưỡng trắng da mặt bằng cám gạo, là phụ nữ nhất định phải biết

Bột cám gạo rất giàu Vitamin B, C, E và nhiều chất khoáng cần thiết khác giúp nuôi dưỡng và chăm sóc da hiệu quả. Bên cạnh đó, loại bột này lại có giá thành cực thấp. Chính vì những lý do ấy bột cám gạo là thành phần được nhiều chị em lựa chọn để dưỡng da ngay tại nhà.

Công thức làm kem trộn dưỡng trắng da bằng bột cám gạo dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn, không tì vết vô cùng nhanh chóng.

Để làm kem trộn bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản như: Bột cám gạo, sữa dưỡng thể và dầu dừa.

Kem trộn dưỡng trắng da bằng bột cám gạo mang đến hiệu quả vượt trội và cực kỳ an toàn - Ảnh: Internet

Dầu dừa là thành phần thường được trộn vào trong các hỗn hợp kem dưỡng hay mỹ phẩm. Loại dầu này làm cân bằng độ ẩm, độ pH, đồng thời giúp kháng khuẩn, chống viêm, hỗ trợ da hấp thụ vitamin và khoáng chất. Từ đó khiến da luôn trắng hồng, mềm mịn.

Còn sữa dưỡng thể là thành phần giúp làn da săn chắc, tái tạo tế bào mới từ sâu bên trong. Đồng thời, giúp xóa đi các nếp nhăn, trả lại cho bạn làn da căng mướt, tươi trẻ.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, trộn tất cả các nguyên liệu theo tỷ lệ 3 phần bột cám gạo, 3 phần sữa dưỡng thể và 1 phần dầu dừa. Nhớ trộn thật đều để kem trộn làm ra mịn và không vón cục.

Sau đó, bạn bảo quản bằng cách để trong lọ thủy tinh, đậy nắp kín rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh.

Cách sử dụng kem trộn dưỡng trắng da

Để sử dụng kem trộn cám gạo hiệu quả bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Bạn lấy kem trộn trong tủ lạnh ra, tiếp đó rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt hoặc nước muối sinh lí. Sau đó, làm khô da rồi thoa đều kem trộn đã thực hiện lên mặt.

Bước 2: Lưu ý thoa đều, đồng thời mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào da tốt nhất.

Bước 3: Giữ cho da khô tự nhiên, rồi dùng bông lau nhẹ để lấy đi lớp bột cám khô bên trên. Lưu giữ lớp kem qua đêm, rửa lại vào sáng hôm sau.

Bạn nên sử dụng loại kem trộn dưỡng trắng da bằng bột cám gạo này mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi tối.

Kem trộn làm bằng cám gạo mang đến hiệu quả dưỡng trắng da vượt trội - Ảnh: Internet

Để sử dụng kem trộn dưỡng trắng da bằng cám gạo một cách hiệu quả, hãy lưu ý:

1. Đối với loại kem trộn này, bạn có thể thoa lên mặt mỗi ngày, tốt nhất là trước khi đi ngủ.

2. Trước khi thoa kem trộn, việc vệ sinh da mặt là điều vô cùng quan trọng. Động tác này giúp lỗ chân lông thông thoáng, giãn nở và hấp thu dưỡng chất tốt hơn bình thường.

3. Với bất cứ sản phẩm nào, việc kiên trì sử dụng trong một thời gian nhất định là điều cần lưu ý.

4. Lời khuyên cho các bạn là chỉ tạo ra lượng hỗn hợp sử dụng trong vòng 1 tháng.

Cách làm kem trộn bằng bột cám gạo vô cùng đơn giản và giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian lẫn chi phí. Phương pháp này mang lại cho bạn gái làn da trắng hồng, săn chắc và rạng ngời.