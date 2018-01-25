Tự làm kem dưỡng ẩm hoàn toàn từ tự nhiên, da căng mướt, mịn màng như em bé dù trời lạnh âm độ

Trong bơ ca cao, hạnh nhân và dầu dừa có lượng lớn dưỡng chất thiết yếu cho da, chẳng hạn như vitamin E giúp dưỡng ẩm, chống lão hóa, làm căng mịn và trẻ hóa làn da.

Da thiếu độ ẩm sẽ trở nên khô ráp, bong tróc thậm chí là nứt nẻ vô cùng nguy hiểm. Nếu đang mắc phải tình trạng này, bạn hãy tham khảo các công thức kem dưỡng ẩm từ thiên nhiên dưới đây.

Để tạo ra loại kem dưỡng ẩm hoàn toàn tự nhiên, an toàn cho làn da, bạn chỉ cần đem bơ ca cao và dầu dừa đun cách thủy. Sau đó, nghiền bột hạnh nhân cho vào cùng, trộn đều cho tới khi chúng hòa quyện vào nhau là có thể sử dụng.

Kem dưỡng ẩm da từ bơ ca cao, hạnh nhân và dầu dừa - Ảnh: Internet

Hỗn hợp này giúp da luôn mềm mại, mịn màng như em bé mà không hề gây kích ứng.

Kem dưỡng ẩm từ cánh hoa hồng và glycerin

Sự kết hợp giữa cánh hoa hồng và glycerin tạo thành hỗn hợp kem dưỡng có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa viêm lỗ chân lông, giảm vết thâm, mang đến làn da mềm mại và mịn màng.

Trong cánh hoa hồng có chứa nhiều vitamin C, vitamin nhóm B, D, E, K… giúp dưỡng ẩm da hiệu quả - Ảnh: Internet

Đun 20 cánh hoa hồng đã rửa sạch cùng 250ml nước lọc cho tới khi chúng sôi lên. Để dung dịch nước hoa hồng nguội và lọc lấy phần nước. Sau đó, thêm vài giọt glycerin vào và trộn đều rồi cho vào lọ, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Mỗi tối, sau khi hoàn thành các bước tẩy trang, sử dụng kem dưỡng ẩm này thoa đều lên da mặt, giữ qua đêm mà không cần rửa lại với nước vào sáng hôm sau.

Kem dưỡng ẩm từ sáp ong, bơ thực vật, dầu ô liu

Không chỉ có giá trị và thành phần dinh dưỡng cao, dầu ô liu, sáp ong và bơ thực vật đều là những nguyên liệu có nhiều tác dụng đối với sức khỏe và làn da.

Ngoài dưỡng ẩm, hỗn hợp 3 thành phần này còn có tác dụng chống nắng tối ưu - Ảnh: Internet

Các nguyên liệu trên cung cấp độ ẩm giúp cấp ẩm, dưỡng trắng và làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả.

Cho dầu ô liu, sáp ong, bơ thực vật vào chiếc bát nhỏ trộn đều và đun cách thủy đến khi chúng tan chảy, hòa quyện với nhau. Tiếp đó, tắt bếp, để nguội và cho vào lọ thủy tinh. Để sử dụng lâu dài, bạn chỉ cần bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh.

Kem dưỡng ẩm từ bơ tươi và sáp ong

Sự kết hợp giữa bơ, loại quả chứa nhiều vitamin và axit amin trong sáp ong sẽ tạo nên loại kem dưỡng ẩm hiệu quả, lành mạnh đối với da.

Sáp ong có chứa nhiều khoáng chất như canxi, sắt, kẽm và mangan nên khi kết hợp cùng bơ sẽ tạo nên loại kem dưỡng ẩm vượt trội - Ảnh: Internet

Lấy phần thịt bơ nghiền hoặc xay nhuyễn trộn đều cùng sáp ong theo tỉ lệ 1:1 vào chiếc bát nhỏ. Tiếp theo, đun hỗn hợp trên bếp tới khi đặc sánh lại, cuối cùng tắt bếp để nguội là có thể sử dụng.

Chúc bạn sở hữu làn da trắng mịn, mềm mại với các công thức kem dưỡng ẩm tự nhiên trên.