Tự làm kem dưỡng ẩm hoàn toàn từ tự nhiên, da căng mướt, mịn màng như em bé dù trời lạnh âm độ

Thời tiết lạnh, hanh khô của mùa đông khiến làn da trở nên thô ráp và nhăn nheo. Để cân bằng độ ẩm cho da, hãy tự làm cho mình những loại kem dưỡng theo các công thức từ tự nhiên dưới đây.
- Chỉ với 1 hành động này, da trắng mịn như da em bé trong mùa đông, hiệu quả gấp 10 kem dưỡng ẩm!
- Muốn da trắng mịn không tì vết phải làm sạch như người Nhật, dưỡng ẩm sâu như người Hàn
Da thiếu độ ẩm sẽ trở nên khô ráp, bong tróc thậm chí là nứt nẻ vô cùng nguy hiểm. Nếu đang mắc phải tình trạng này, bạn hãy tham khảo các công thức kem dưỡng ẩm từ thiên nhiên dưới đây.
Kem dưỡng ẩm từ bơ ca cao, hạnh nhân và dầu dừa
Trong bơ ca cao, hạnh nhân và dầu dừa có lượng lớn dưỡng chất thiết yếu cho da, chẳng hạn như vitamin E giúp dưỡng ẩm, chống lão hóa, làm căng mịn và trẻ hóa làn da.
Để tạo ra loại kem dưỡng ẩm hoàn toàn tự nhiên, an toàn cho làn da, bạn chỉ cần đem bơ ca cao và dầu dừa đun cách thủy. Sau đó, nghiền bột hạnh nhân cho vào cùng, trộn đều cho tới khi chúng hòa quyện vào nhau là có thể sử dụng.
Hỗn hợp này giúp da luôn mềm mại, mịn màng như em bé mà không hề gây kích ứng.
Kem dưỡng ẩm từ cánh hoa hồng và glycerin
Sự kết hợp giữa cánh hoa hồng và glycerin tạo thành hỗn hợp kem dưỡng có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa viêm lỗ chân lông, giảm vết thâm, mang đến làn da mềm mại và mịn màng.
Đun 20 cánh hoa hồng đã rửa sạch cùng 250ml nước lọc cho tới khi chúng sôi lên. Để dung dịch nước hoa hồng nguội và lọc lấy phần nước. Sau đó, thêm vài giọt glycerin vào và trộn đều rồi cho vào lọ, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.
Mỗi tối, sau khi hoàn thành các bước tẩy trang, sử dụng kem dưỡng ẩm này thoa đều lên da mặt, giữ qua đêm mà không cần rửa lại với nước vào sáng hôm sau.
Kem dưỡng ẩm từ sáp ong, bơ thực vật, dầu ô liu
Không chỉ có giá trị và thành phần dinh dưỡng cao, dầu ô liu, sáp ong và bơ thực vật đều là những nguyên liệu có nhiều tác dụng đối với sức khỏe và làn da.
Các nguyên liệu trên cung cấp độ ẩm giúp cấp ẩm, dưỡng trắng và làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả.
Cho dầu ô liu, sáp ong, bơ thực vật vào chiếc bát nhỏ trộn đều và đun cách thủy đến khi chúng tan chảy, hòa quyện với nhau. Tiếp đó, tắt bếp, để nguội và cho vào lọ thủy tinh. Để sử dụng lâu dài, bạn chỉ cần bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh.
Kem dưỡng ẩm từ bơ tươi và sáp ong
Sự kết hợp giữa bơ, loại quả chứa nhiều vitamin và axit amin trong sáp ong sẽ tạo nên loại kem dưỡng ẩm hiệu quả, lành mạnh đối với da.
Lấy phần thịt bơ nghiền hoặc xay nhuyễn trộn đều cùng sáp ong theo tỉ lệ 1:1 vào chiếc bát nhỏ. Tiếp theo, đun hỗn hợp trên bếp tới khi đặc sánh lại, cuối cùng tắt bếp để nguội là có thể sử dụng.
Chúc bạn sở hữu làn da trắng mịn, mềm mại với các công thức kem dưỡng ẩm tự nhiên trên.