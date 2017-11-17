Muốn da trắng mịn không tì vết phải làm sạch như người Nhật, dưỡng ẩm sâu như người Hàn

Chăm sóc da 17/11/2017 15:10

Với hai bí quyết làm đẹp của phụ nữ Hàn và Nhật dưới đây, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng, căng mịn không tì vết.

Những năm gần đây, phái đẹp Việt rất ưa chuộng các phương pháp làm đẹp du nhập từ Hàn và Nhật. Thật sự phải công nhận rằng, bí quyết chăm sóc da của hai quốc gia rất đáng để học hỏi và áp dụng. Trong khi phụ nữ Hàn sở hữu các quy trình dưỡng da cầu kỳ, nhiều bước thì phụ nữ Nhật ưa chuộng các phương pháp đơn giản hơn.

Tuy nhiên, không phải cứ bê nguyên những quy trình ấy để áp dụng là sẽ sở hữu làn da trắng mịn. Bạn phải tìm hiểu và đưa ra phương pháp phù hợp cho khí hậu Việt Nam. Đúc kết lại, chúng ta nên áp dụng cách làm sạch da của người Nhật và dưỡng ẩm sâu của người Hàn.

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Để sở hữu làn da trắng mịn không tì vết bạn cần có cách làm đẹp, chăm sóc thông minh - Ảnh: Internet

1. Cách làm sạch da của phụ nữ Nhật

Người Nhật quan niệm rằng, làm sạch chính là điều quan trọng nhất để sở hữu làn da tươi trẻ. Họ thường làm sạch da bằng dầu tẩy trang hòa tan. Sau đó mới dùng sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn một lần nữa. 

Đầu tiên, thoa đều dầu tẩy trang lên da, mát xa theo chuyển động trong khoảng 5 phút. Tiếp theo sẽ dùng bông tẩy trang lau sạch và rửa lại với sữa rửa mặt.

Đặc biệt, phụ nữ Nhật chỉ dùng những loại sữa tạo bọt mịn kết hợp với bông rửa mặt để vừa làm sạch vừa đánh bay đi lớp tế bào chết. 

Muốn da trắng mịn không tì vết phải làm sạch như người Nhật, dưỡng ẩm sâu như người Hàn - Ảnh 2
Phụ nữ Nhật sẽ làm sạch da với hai bước: tẩy trang bằng dầu, rửa mặt với sữa tạo bọt - Ảnh: Internet

Hai bước kết hợp làm sạch này của phụ nữ Nhật sẽ giúp cơ mặt săn chắc, da tươi trẻ và trắng hồng tự nhiên.

2. Dưỡng ẩm sâu như người Hàn

Làn da của phụ nữ Hàn luôn căng mọng và rất mịn như được phủ một lớp sương mỏng, sở dĩ như vậy là vì họ dùng phần lớn thời gian để dưỡng ẩm cho da. Phụ nữ Hàn cho rằng, chỉ cần có đủ độ ẩm da sẽ khỏe đẹp một cách tự nhiên.

Chu trình dưỡng ẩm của phụ nữ Hàn rất công phu và nhiều bước như: Toner, emulsion, essence, serum, lotion, kem dưỡng, mặt nạ. Tuy nhiên, tại Việt Nam khí hậu không lạnh, khô hanh bằng Hàn Quốc, nên bạn chỉ nên áp dụng hai cách dưỡng ẩm là dùng toner và đắp mặt nạ ngủ.

Muốn da trắng mịn không tì vết phải làm sạch như người Nhật, dưỡng ẩm sâu như người Hàn - Ảnh 3
Cấp ẩm bằng cách dùng toner và đắp mặt nạ ngủ để giúp da trắng mịn - Ảnh: Internet

*Toner (nước hoa hồng hay nước dưỡng ẩm)

Mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và tối, bạn rửa thật sạch da mặt và dùng bông tẩy trang thấm khô. Sau đó, thoa nhẹ nhàng toner lên, vỗ nhẹ lên da và giữ đến khi khô hẳn là hoàn thành. 

*Đắp mặt nạ ngủ

Vào buổi tối trước khi đi ngủ, vệ sinh da thật sạch và đắp mặt nạ ngủ lên khoảng 20 – 25 phút thì tháo ra và giữ cho da khô tự nhiên là hoàn thành. 

Ngoài các loại mặt nạ ngủ ngoài thị trường, bạn có thể tự thực hiện cho mình loại hỗn hợp từ gel nha đam và mật ong để thay thế. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần trộn đều gel nha đam cùng mật ong, sau đó cho vào lọ thủy tinh và bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. 

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