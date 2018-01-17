Ngoài dưỡng ẩm, Vaseline còn có hàng tá tác dụng làm đẹp khác chẳng thua gì ‘tiên dược’

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/01/2018 11:40

Vaseline là loại mỹ phẩm quen thuộc đối với phụ nữ trong việc dưỡng ẩm và trị da nứt nẻ. Ngoài khả năng cấp ẩm vượt trội, Vaseline còn có những tác dụng vô cùng tuyệt vời dưới đây.

Vaseline là mỹ phẩm thông dụng và rất quen thuộc, ngoài khả năng cấp ẩm, dưỡng các vết nứt trên da, sản phẩm này còn mang đến nhiều tác dụng làm đẹp khác, và không thua kém gì ‘tiên dược’.

Vaseline có tác dụng gì?

Dù có giá thành rất thấp nhưng Vaseline mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp cho phụ nữ. Để biết cụ thể những công dụng ấy là gì, bạn hãy theo dõi nội dung dưới đây.

Vaseline dưỡng môi

Môi rất dễ khô khi thời tiết trở lạnh hoặc cơ thể thiếu nước. Trong trường hợp này, Vaseline sẽ giúp bạn vượt qua nỗi khổ về tình trạng môi nứt nẻ, bong tróc và đau rát.

Việc bạn cần làm là thoa đều Vaseline lên môi, giữ chúng qua đêm và rửa lại bằng nước ấm vào sáng hôm sau. Ngay lần áp dụng đầu tiên, bạn sẽ vô cùng kinh ngạc về kết quả đạt được.

Ngoài dưỡng ẩm, Vaseline còn có hàng tá tác dụng làm đẹp khác chẳng thua gì ‘tiên dược’ - Ảnh 1
Vaseline có tác dụng dưỡng mềm môi không thua kém gì son dưỡng đắt tiền - Ảnh: Internet

Vaseline dưỡng thể

Bởi tính năng cấp ẩm, làm mềm và rất giàu dưỡng chất nên bạn có thể dùng Vaseline để dưỡng da toàn thân. Bên cạnh khả năng dưỡng trắng hiệu quả, thoa Vaseline thường xuyên còn hạn chế tình trạng da rạn nứt, bong tróc và nổi vảy trắng.

Trước khi đi ngủ, bạn thoa đều Vaseline lên cơ thể, mát xa nhẹ nhàng để da khô hoàn toàn. Giữ mặt nạ dưỡng da này qua đêm, vệ sinh thật sạch vào sáng hôm sau là hoàn thành.

Ngoài dưỡng ẩm, Vaseline còn có hàng tá tác dụng làm đẹp khác chẳng thua gì ‘tiên dược’ - Ảnh 2
Vaseline có tác dụng dưỡng da toàn thân vượt trội - Ảnh: Internet

Vaseline dưỡng da mặt

Để mang đến tác dụng dưỡng da mặt hiệu quả, bạn có thể kết hợp Vaseline với một số nguyên liệu tự nhiên như dầu dừa, dầu ô liu, nước cốt chanh…

Trộn đều Vaseline với một nguyên liệu bạn lựa chọn, sau đó thoa đều lên da mặt, thư giãn khoảng 15 phút thì rửa lại bằng nước lạnh là hoàn thành.

Ngoài dưỡng ẩm, Vaseline còn có hàng tá tác dụng làm đẹp khác chẳng thua gì ‘tiên dược’ - Ảnh 3
Bạn có thể dùng Vaseline để dưỡng da trước khi đi ngủ, loại mỹ phẩm này có tác dụng không khác gì kem dưỡng ban đêm - Ảnh: Internet

Vaseline dưỡng mi

Bạn trộn đều Vaseline và dầu dừa rồi dùng để chuốt thay thế mascara mỗi ngày. Kiên trì sau 1 tuần, mi sẽ dài và cong trông thấy.

Ngoài dưỡng ẩm, Vaseline còn có hàng tá tác dụng làm đẹp khác chẳng thua gì ‘tiên dược’ - Ảnh 4
Kết hợp Vaseline và dầu dừa để tạo thành mascara dưỡng dài mi - Ảnh: Internet

Vaseline chống nắng

Bạn có thể tự tạo ra một lọ kem chống nắng cho riêng mình bằng Vaseline. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn đun cách thủy 2 muỗng canh sáp ong sau đó trộn đều với 2 muỗng canh Vaseline. Đến khi hỗn hợp nguội và khô lại thì có thể sử dụng được.

Ngoài dưỡng ẩm, Vaseline còn có hàng tá tác dụng làm đẹp khác chẳng thua gì ‘tiên dược’ - Ảnh 5
Kem chống nắng từ Vaseline và sáp ong - Ảnh: Internet

Với những tác dụng chẳng khác gì "tiên dược" mà Vaseline mang lại trên, là phụ nữ, chắc chắn bạn nên sở hữu loại mỹ phẩm này tại nhà. 

Chúc bạn thành công!

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