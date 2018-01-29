Nếu không được dưỡng ẩm vào mùa Đông, làn da của bạn sẽ trở nên ‘kinh khủng’ như thế này đây

Bất kể là mùa nóng hay lạnh, dù bạn sở hữu làn da khô hay dầu thì việc chăm sóc, dưỡng ẩm bao giờ cũng là mối quan tâm hàng đầu. Bạn có thể sử dụng nhất nhiều sản phẩm dưỡng da, làm đẹp da nhưng tuyệt đối không được thiếu bước dưỡng ẩm, nếu không muốn làn da của xuất hiện những tình trạng "kinh khủng" sau đây.

Vào mùa đông, nếu bạn không dưỡng ẩm, làn da không chỉ bị khô mà còn có thể bị bong tróc, nứt nẻ. Đặc biệt là những cô nàng sở hữu làn da khô, những vùng như má, mũi hay cằm là khu vực dễ bị bong tróc và tổn thương nhất, nhiều trường hợp nặng còn có thể bị chảy máu rất nguy hiểm.

Vào mùa đông, độ ẩm hạ thấp, thêm vào đó là điều kiện thời tiết hanh khô khiến cho làn da của bạn mất nước rất nhiều. Nếu không cấp nước và dưỡng ẩm thường xuyên cho da trong thời kỳ này, làn da sẽ khô, căng đỏ, gây nên cảm giác đau rát rất khó chịu.

Da nhanh lão hoá

Khi da khô, các gốc tự do trong da hoạt động mạnh lên, chúng ngăn chặn quá trình hình thành collagen và elastin khiến cho làn da của bạn nhanh chóng bị lão hoá. Biểu hiện mà bạn có thể nhận biết rõ nhất là những nếp nhăn hay những vết chân chim xuất hiện ở khoé mắt và vùng trán.

Da khô và những nếp nhăn bắt đầu hằn sâu hơn khi thiếu độ ẩm - Ảnh: Internet

Nghiêm trọng hơn là xuất hiện những nếp gấp, rãnh sâu trên khuôn mặt, đây là tình trạng chỉ có ở những làn da "lớn tuổi". Các vấn đề này chỉ xuất hiện khi da bạn không được dưỡng ẩm đúng cách vào mùa đông.

Da xỉn màu, thiếu sức sống

Làn da không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và độ ẩm cần thiết sẽ trở nên nhợt nhạt và kém sắc, không còn tươi sáng như lúc ban đầu. Đặc biệt, khi thiếu nước, sức khoẻ của da cũng bị suy yếu, mất đi khả năng bảo vệ và chống lại tia UV của ánh nắng mặt trời. Từ đó, làn da sẽ mất đi độ sáng và thiếu sức sống vô cùng.

Da ngứa ngáy, dễ tổn thương

Khi thời tiết quá lạnh làn da dễ bị khô và suy yếu nghiêm trọng, do đó vô cùng dễ tổn thương. Đặc biệt, khi sử dụng những sản phẩm kem dưỡng hay bất cứ loại mỹ phẩm nào có chứa các thành phần như: benzoyl peroxide, retinoids hay axit salicylic sẽ khiến cho da càng bị khô, xuất hiện tình trạng ngứa ngáy rất khó chịu, thậm chí là gây ra tổn thương từ sâu bên trong.

Da nổi nhiều mụn

Nhiều người nghĩ rằng việc dưỡng ẩm sẽ khiến cho da thừa nước và tiết nhiều dầu, khiến khuôn mặt lúc nào trông cũng bóng nhờn. Đây là một ý nghĩ hoàn toàn sai lầm, các bạn nên biết rằng, dầu chỉ tiết ra nhiều khi da thiếu nước và khô. Lớp dầu này có tác dụng cấp ẩm tức thì cho da, nhưng nếu tiết ra quá nhiều chúng lại gây nên tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông, là cơ sở để mụn hình thành.

Da không giữ được lớp trang điểm

Da khô, kết vảy thì chắc chắn không thể nào "ăn phấn" được, mà lớp da bong tróc ấy còn làm "lộ" tất cả những khiếm khuyết trên khuôn mặt. Với một làn da khô ráp, sần sùi việc trang điểm sẽ khiến cho khuôn mặt của bạn trở nên xấu xí hơn. Dù lớp nền dày đến mấy cũng phải "bó tay" với làn da khô ráp vào mùa đông.

Trên đây là những tác hại vô cùng nặng nề đến nhan sắc khi bạn không dưỡng ẩm đúng cách vào mùa đông. Sau khi đã tường tận chúng, hãy tìm hiểu những biện pháp cấp ẩm cho làn da để nhan sắc luôn tỏa sáng, nổi bật, không tì vết.