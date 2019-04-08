"Lưng chữ cụ vú chữ tâm" nghĩa là gì?

"Lưng chữ cụ vú chữ tâm" là nói về nét tướng của một người phụ nữ. Đó là vẻ đẹp chuẩn mực và cũng là tiêu chuẩn chọn vợ của đàn ông thời xưa.

Xét về mặt khoa học, tấm lưng là nơi gánh đỡ toàn bộ cơ thể, là chỗ dựa của lục phủ ngũ tạng, cũng là trung tâm chi phối sức mạnh của toàn thân. Còn bộ ngực là đặc điểm thể hiện sự cuốn hút của người phụ nữ, khi nhìn vào bộ phận này phần nào cũng có thể đoán được tính cách và vận mệnh của người đó. Chính vì vậy, xét về hình dáng “lưng chữ cụ và vú chữ tâm” đã hội tụ đầy đủ các đặc điểm ĐẦY ĐẶN, RẮN CHẮC, CÂN XỨNG, NỞ NANG, là tướng tốt, có ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, ít nhất là bảo đảm được sức nặng và thiên chức khi mang thai, sinh đẻ, đồng thời vô cùng hấp dẫn với nam giới. Lưng chữ cụ vú chữ tâm là gì? Lưng chữ cụ, vú chữ là nói về tường người phụ nữ đẹp Theo đó, xét về lưng hình chữ “cụ” (具 – chữ cụ trong chữ Hán), trực quan cho thấy rất giống một tấm lưng vuông vức, cân đối của người đang ngồi nhìn từ phía sau. Trong đó, phần nét ngang dài dưới cùng của chữ “cụ” giống như mặt phẳng để ngồi, hoặc biểu thị phần cuối của tấm lưng. Chính vì vậy, lưng chữ “cụ” có nghĩa là tấm lưng thẳng, cân đối, nuột nà.

Còn về phần “vú chữ tâm” (心 – chữ tâm trong chữ Hán). Đây là một kiểu vú đẹp, cơ ngực, tuyến vú chữ tâm phát triển đầy đặn, mô mỡ săn chắc mà mềm mại, hai bầu vú nảy nở “ngoảnh” ra hai bên cân đối. Kích cỡ của vú vừa đủ lớn, mềm mại săn chắc, chỉ hơi xệ một chút tạo nét gợi cảm lả lơi. Đầu vú vẫn hướng thượng, tựa nét “ngọa câu” có nghĩa là móc nằm của hình chữ 心. Bầu vú và đầu vú “chữ tâm” không hướng chính diện kiểu “vú bánh giầy” nên rất cân xứng, vô cùng gợi cảm. Nên câu tục ngữ “lưng chữ cụ, vú chữ tâm” chính là đúc kết kinh nghiệm về “tướng lưng và tướng vú” của nữ giới. Theo đó, người phụ nào sở hữu “lưng chữ cụ, vú chưa tâm” đó là người phụ nữ có thân hình đẹp, khỏe mạnh, cân đối, lưng thẳng, vai và eo lưng nở nang, bộ ngực săn chắc, căng đầy, vú nở nang ra hai bên theo chiều cho con bú. Đây chính là mẫu phụ nữ có khả năng về tình dục, sức khỏe sinh sản tốt, nhiều sữa nuôi con, lại đáp ứng được yêu cầu sức khỏe lao động để gánh vác được giang sơn nhà chồng.

Con gái lưng chữ cụ vú chữ tâm là người con gái đẹp, tướng tốt Hơn nữa, ngày nay, có nhiều cuộc thí nghiệm được tiến hành và đưa ra khuyến cáo rằng đàn ông nếu được ngắm nhìn bầu vú đẫy đà của phụ nữ (vú hình chữ tâm) thì sẽ tăng sức khỏe, sự minh mẫn và tuổi thọ, mang lại phúc đức cho nhà chồng. “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm” tiêu chuẩn chọn vợ của đàn ông thời xưa “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm” có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với đàn ông thời xưa. Bởi theo phép xem “tướng lưng”, cho rằng nhìn qua tấm lưng có thể nhận biết được người đó khỏe mạnh hay bệnh tật, phú quý hay bần tiện, trường thọ hay yểu mạnh, vì lưng là “bệ đỡ” của thân. Sách tướng pháp cũng đồng quan điểm, “nhân luân đại thống phú” của Trương Hành Giản cho hay “Lưng phải đầy đặn làm chỗ dựa yên ổn cho thân, nếu lưng mà cong thì nghèo, chết non, hoặc tuyệt tự, còn lưng rộng, đầy đặn, cân đối thì được hưởng phú quý. Còn theo sách cổ “Đỗng vi ngọc giám” của Tàu viết: “Lưng dầy mà không thô, dáng như lưng rùa mà bằng rộng, đầy đặn, nhìn phía trước như đang ngẩng, xem đàng sau tựa đang cúi, ấy là người có phúc tướng vậy”. Lưng chữ cụ vú chữ tâm là tiêu chuẩn chọn vợ của người đàn ông xưa “Vú chữ tâm” nhìn một cách có chiều sâu hơn chữ “tâm” thường được dùng để hướng suy nghĩ của con người đến cái thiện, tu thân, dưỡng tính, sống tích cực và làm nhiều điều tốt lành. Chữ tâm này sẽ hướng đến điều tốt, do đó với đàn ông thời xưa một người phụ nữ sở hữu lưng chữ cụ có nghĩa là khỏe mạnh, hấp dẫn, tướng vú không chỉ thể hiện vẻ đẹp hình thể mà còn nói lên người đó có suy nghĩ thiện đức, luôn để tâm của mình đặt lên ngực để yêu thương, để giúp đỡ người khác thì sẽ là người vợ hiền thục. Chính vì vậy, dù nhìn ở khía cạnh nào đi chăng nữa, những người sở hữu “lưng chữ cụ, vú chữ tâm” luôn được khen là cô gái đẹp nhất làng, hội tụ đầy đủ những chuẩn mực thời xưa, khiến cánh mày râu không thể rời mắt.

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