Loại ngũ cốc là 'vũ khí làm đẹp' bí mật thường có trong căn bếp nhà chúng ta nổi danh với tác dụng 'một công đôi ba việc' cho làn da đẹp toàn diện

Làm đẹp 06/03/2022 18:00

Một bát bột yến mạch nóng có tác dụng tuyệt vời đối với tinh thần của bạn vào sáng thứ Hai lạnh giá. Nhưng một dạng ngũ cốc tốt cho tim đặc biệt là yến mạch dạng sệt cũng rất tốt cho da. Đây chắc hẳn sẽ là những "vũ khí làm đẹp bí mật" của bạn trong chặng đường chinh phục sắc đẹp.

Loại ngũ cốc là 'vũ khí làm đẹp' bí mật thường có trong căn bếp nhà chúng ta nổi danh với tác dụng 'một công đôi ba việc' cho làn da đẹp toàn diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn có biết rằng kết cấu sên sệt mà bạn nhận được khi trộn yến mạch với nước nóng sẽ tốt như thế nào không? 

Nó sẽ là một loại kem dưỡng ẩm thần kỳ. Yến mạch dạng keo không hoàn toàn giống với món ăn. Chúng được nghiền kỹ hơn nhiều thành một loại bột siêu mịn, khi thêm nước, sẽ tạo ra một chất mềm dẻo có các đặc tính chữa lành da hư tổn. Bột yến mạch dạng keo có thể giảm ngứa, làm dịu các mảng khô, làm dịu kích ứng, giảm mẩn đỏ và làm dịu phát ban. Ngay cả làn da hoàn hảo nhất cũng sẽ trở nên mềm mại và mịn màng hơn sau khi dưỡng bằng bột yến mạch.

Loại ngũ cốc là 'vũ khí làm đẹp' bí mật thường có trong căn bếp nhà chúng ta nổi danh với tác dụng 'một công đôi ba việc' cho làn da đẹp toàn diện - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bạn có thể tự làm mặt nạ bột yến mạch rất dễ dàng! Chỉ cần lấy một ít yến mạch (loại thường, bỏ qua nho khô, đường nâu, v.v.) và xay thành bột trong máy xay sinh tố, máy xay thực phẩm hoặc máy xay nhà bếp. Đây là một số cách kết hợp để sử dụng tốt các loại ngũ cốc thần kỳ cho da của bạn nhé.

Tắm bột yến mạch

Loại ngũ cốc là 'vũ khí làm đẹp' bí mật thường có trong căn bếp nhà chúng ta nổi danh với tác dụng 'một công đôi ba việc' cho làn da đẹp toàn diện - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Hòa một bồn nước nóng và thêm 3/4 cốc keo yến mạch vào nước. Ngâm mình trong hỗn hợp này có thể giúp cải thiện tình trạng da, đó là một công thức truyền thống để làm dịu ngứa và kích ứng do bệnh thủy đậu. Khi bạn lau khô, làn da cực mềm của bạn sẽ gần như khiến bạn quên mất loại kem dưỡng thể yêu thích của mình mặc dù các bác sĩ da liễu luôn khuyên khích bạn nên sử dụng kem dưỡng da khi bạn vẫn còn ẩm để khóa ẩm.

Mặt nạ bột yến mạch

Loại ngũ cốc là 'vũ khí làm đẹp' bí mật thường có trong căn bếp nhà chúng ta nổi danh với tác dụng 'một công đôi ba việc' cho làn da đẹp toàn diện - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trộn một thìa yến mạch dạng keo sệt với một vài thìa cà phê nước ấm để tạo thành một hỗn hợp đặc. Thoa đều lên mặt và giữ nguyên trong 15 phút cho đến khi khô. Rửa sạch lại bằng nước ấm, sau đó rửa lại bằng một chút nước lạnh và thoa đều kem dưỡng ẩm hàng ngày. Đây là một liệu pháp tuyệt vời vào buổi sáng để giúp bạn rạng rỡ cả ngày.

Hỗn hợp tẩy tế bào chết

Loại ngũ cốc là 'vũ khí làm đẹp' bí mật thường có trong căn bếp nhà chúng ta nổi danh với tác dụng 'một công đôi ba việc' cho làn da đẹp toàn diện - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Kết hợp một thìa yến mạch dạng keo với một thìa bột yến mạch nấu mềm nhanh trong một bát nhỏ. Trộn 1 thìa mật ong và 2 thìa nước ấm. Kết hợp đều và mát-xa lên mặt và cổ dưới vòi hoa sen để tẩy tế bào chết nhẹ nhàng giúp dưỡng ẩm và làm da thêm rạng rỡ.

Nếu bạn không có nhiều thời gian để tự làm các loại mặt nạ tự nhiên từ bột yến mạch cho da thì vẫn có rất nhiều thương hiệu làm đẹp bán yến mạch dạng keo đơn giản có sẵn ngoài thị trường. Nó sẽ là một thành phần tuyệt vời để diều trị cho làn da tổn thương và kể cả bệnh chàm da.

Theo Beautylish

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