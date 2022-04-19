Loại bỏ mụn đầu trắng hiệu quả cho bạn làn da đầy tự tin với những biện pháp tự khắc phục tại nhà siêu đơn giản

Miệng của lỗ chân lông hoặc nang được bao phủ bởi một lớp tế bào da chết, ngăn chặn việc giải phóng các tạp chất này. Khi chất nhờn đọng lại bên trong lỗ chân lông bị bịt kín, nó tạo thành một vết sưng nhỏ màu trắng ở trên tạo thành "mụn đầu trắng".

Để điều đó không xảy ra, tốt nhất bạn cần phá bỏ vấn đề tắc nghẽn lỗ chân lông và giải quyết nó thông qua các biện pháp chăm sóc da phù hợp. Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu về các phương pháp điều trị tiên tiến hơn.

Việc tập trung dầu và tế bào chết bên trong lỗ chân lông đóng kín có thể thu hút vi khuẩn ăn vào và sinh sôi, gây nhiễm trùng. Một khi lỗ chân lông bị nhiễm trùng, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách giải phóng các chất gây viêm đến vị trí bị ảnh hưởng, biến vết sưng nhỏ thành mụn toàn phát.

Các biện pháp khắc phục tại nhà để giúp giảm mụn đầu trắng

Mụn đầu trắng là một phàn nàn về da phổ biến nhưng không có gì không thể khắc phục được thông qua việc chăm sóc da đúng cách bằng cách sử dụng các sản phẩm phù hợp và các biện pháp khắc phục tại nhà sau đây.

1. Dầu cây tràm trà

Dầu cây tràm trà là một thành phần thường được sử dụng trong các sản phẩm dành riêng cho da mụn, từ sữa rửa mặt, toner cho đến gel.

Lý do đằng sau việc sử dụng phổ biến của nó là nó có hai đặc tính cần thiết để kiểm soát mụn trứng cá. Đầu tiên, nó là một chất kháng khuẩn tiêu diệt vi khuẩn gây ra mụn trứng cá. Thứ hai, nó có tác dụng chống viêm làm dịu da bị kích ứng.

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Cách sử dụng:

Trộn 2-3 giọt dầu cây tràm trà với 2 muỗng canh dầu dừa. Thoa hỗn hợp dầu này lên các khu vực bị ảnh hưởng. Để nguyên qua đêm và rửa sạch mặt vào sáng hôm sau.

Lưu ý: Dầu cây trà, giống như bất kỳ loại tinh dầu nào khác, rất mạnh và có thể gây kích ứng hoặc làm tổn thương da của bạn khi được sử dụng lần đầu. Điều cần thiết là bạn phải pha loãng nó với dầu vận chuyển trước khi sử dụng tại chỗ.

2. Cây phỉ "phù thủy"

Ảnh minh họa: Internet

Cây phỉ là một chất làm se tự nhiên giúp loại bỏ bã nhờn dư thừa trên da và se khít lỗ chân lông để giảm thiểu sự tích tụ bên trong. Cả hai tác dụng này đều hữu ích trong việc giảm hình thành mụn đầu trắng, đặc biệt là ở những người có làn da nhờn tự nhiên. Sử dụng cây phỉ như một loại toner thông thường.

Cách sử dụng:

Làm sạch da mặt và để khô. Đổ một vài giọt nước cây phỉ lên miếng bông và nhẹ nhàng quét lên da của bạn. Thoa một loại kem dưỡng ẩm tốt và thực hiện phần còn lại của thói quen chăm sóc da của bạn.

3. Nha đam

Nha đam dưỡng ẩm sâu cho da. Đặc tính này rất có lợi cho việc kiểm soát mụn đầu trắng vì tình trạng khô da làm sản sinh quá nhiều bã nhờn để bù đắp cho sự thiếu ẩm. Chất nhờn dư thừa sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn, dẫn đến hình thành mụn đầu trắng và mụn đầu đen.

Thêm vào đó, gel lô hội chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa giúp giải độc, sửa chữa và làm dịu làn da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Cắt một lá nha đam và chiết xuất gel của nó. Thoa gel lô hội lên vùng da bị mụn hoặc toàn bộ khuôn mặt. Hãy để nó hấp thụ vào da của bạn trong 20 phút, và sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện phương pháp này mỗi ngày một lần cho đến khi mụn đầu trắng biến mất.

4. Than hoạt tính

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Than hoạt tính là một thành phần phổ biến trong các loại mặt nạ do đặc tính làm sạch da của nó. Nó hút sạch bã nhờn, tế bào chết, bụi bẩn và các tạp chất khác nằm sâu bên trong lỗ chân lông của bạn và liên kết chúng với bề mặt để dễ dàng loại bỏ.

Nó cũng được ghi nhận là có hoạt tính kháng khuẩn có thể loại bỏ vi khuẩn gây mụn để ngăn ngừa mụn bùng phát.

Cách sử dụng:

Cho một ít than hoạt tính, gel lô hội và 1 giọt tinh dầu tràm trà vào bát nhỏ và trộn đều chúng để tạo thành hỗn hợp nhuyễn. Nhẹ nhàng massage hỗn hợp này lên khắp khuôn mặt của bạn theo chuyển động tròn trong 1 phút. Để mặt nạ trong 10-15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

Mẹo tự chăm sóc và các biện pháp phòng ngừa mụn đầu trắng

Dưới đây là những gì bạn có thể làm để ngăn ngừa và điều trị mụn đầu trắng:

Luôn che mặt khi đi ra môi trường bụi bẩn, ô nhiễm.

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Bộ trang điểm của bạn tích tụ nhiều cặn sản phẩm, tế bào chết, bã nhờn và bụi bẩn theo thời gian và có thể dễ dàng trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn gây mụn. Sử dụng những dụng cụ bị ô nhiễm này trên da của bạn sẽ dẫn đến nổi mụn. Vì vậy, hãy thường xuyên rửa sạch các dụng cụ trang điểm của bạn trong nước ấm để loại bỏ các tạp chất và tiêu diệt vi khuẩn trong đó.

Không rửa mặt quá thường xuyên vì tiếp xúc quá nhiều với nước (đặc biệt là nước nóng) có thể lấy đi độ ẩm trên da và kích hoạt sản sinh quá mức bã nhờn, dẫn đến mụn đầu trắng. Vì lý do tương tự, không sử dụng xà phòng có chứa hóa chất mạnh, có thể làm khô da của bạn. Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ và nước ấm để rửa mặt hai lần một ngày.

Cố gắng không chạm, bóp hoặc nặn mụn đầu trắng hoặc mụn nhọt vì điều này có thể gây sẹo và thậm chí có thể lây nhiễm sang các vùng da khác.

Ảnh minh họa: Internet

Mua mỹ phẩm và các sản phẩm dành cho da có nhãn không gây dị ứng, có nghĩa là chúng nhẹ và không chứa dầu, do đó sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn.

Không bao giờ đi ngủ với lớp trang điểm, ngay cả khi nó không gây dị ứng. Sử dụng nước micellar hoặc chất tẩy trang phù hợp để lau vết sản phẩm trên da trước khi đi ngủ. Điều này sẽ cho phép làn da của bạn thở và lành lại qua đêm.

Vỏ gối của bạn hàng ngày thu bụi từ môi trường và các tạp chất rơi ra từ tóc và da mặt của bạn. Để mặt của bạn nằm trên những bề mặt bẩn như vậy có thể làm ô nhiễm da của bạn và kích thích mụn nổi lên. Do đó, hãy thay vỏ gối của bạn vài ngày một lần.

Tẩy tế bào chết thường xuyên để làm sạch sâu lỗ chân lông và loại bỏ da chết trên da mặt. Tuy nhiên, hãy nhẹ nhàng khi thực hiện và sử dụng đúng sản phẩm. Một loạt các sản phẩm tẩy tế bào chết dạng hạt và tẩy tế bào chết hóa học được bán rộng rãi. Yêu cầu bác sĩ da liễu hướng dẫn bạn lựa chọn tốt nhất cho loại da và tình trạng của bạn.

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Mụn đầu trắng không gây đau đớn và không đe dọa nhưng có thể làm hỏng kết cấu và vẻ ngoài của da, vì vậy chúng đủ tiêu chuẩn là một mối quan tâm thẩm mỹ chính đáng. Thêm vào đó, nếu lỗ chân lông bị tắc nghẽn bị nhiễm trùng, mụn đầu trắng sẽ biến thành mụn viêm sưng tấy.

Mụn đầu trắng thỉnh thoảng thường không được điều trị y tế và có xu hướng tự biến mất, miễn là bạn không lấy hay nặn chúng ra, điều này có thể làm tổn thương da và để lại những vết sẹo cứng đầu mất nhiều tháng để mờ đi.

Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên bị mụn đầu trắng trên các vùng rộng lớn trên khuôn mặt và chúng trở thành nguồn gốc gây đau khổ, bạn có thể tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Theo Emedihealth