Linda Paradis - Chủ nhân của phương pháp xóa hình xăm bằng kim nam châm, không để lại sẹo trên da

Kỹ thuật xóa xăm không dung dịch axit, không tia laser là phương pháp nổi tiếng nhất tính đến thời điểm hiện tại trong sự nghiệp của bà. Vậy Linda, bà hãy chia sẻ với độc giả về hành trình tìm ra nó?

Trong buổi gặp gỡ với chúng tôi, bà Linda Paradis , một bậc thầy về phun xăm nổi tiếng thế giới đã có những trao đổi bổ ích, thú vị về cuộc đời, sự nghiệp, cũng như quá trình nghiên cứu ra phương pháp xóa xăm lừng danh của chính mình.

Tôi đã đến một phòng thí nghiệm nổi tiếng tại New York (Mỹ) để trao đổi cũng như tham khảo các sản phẩm xóa xăm của họ. Sau đó, tôi cùng với đội ngũ của mình đã chọn ra phương pháp tốt nhất, bắt đầu nghiên cứu nhằm tạo ra dung dịch xóa xăm dịu nhẹ hơn. Trong quá trình thử nghiệm, tôi nhận ra sử dụng kim xăm hoặc kim phun xăm sẽ gây sẹo trên da. Nhưng với phương pháp của tôi, sau khi kết thúc liệu trình cuối, làn da sẽ trở lại trạng thái như ban đầu, không sẹo và có thể tiếp tục xăm thẩm mỹ lên vùng da này.

Đầu tiên, tôi đã thử xóa đi các hình xăm bằng tia laser và dung dịch axit. Kết quả cho thấy cả hai liệu pháp này đều không phải là tốt nhất. Tôi nhận ra, tia laser tạo cảm giác khá đau và làm hư tổn vùng da áp dụng liệu trình. Trong khi axit làm làn da sẽ bị tổn thương sâu hơn. Từ đây, tôi lao vào các cuộc nghiên cứu về vật lý, hóa học nhằm tìm ra phương pháp đáp ứng sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Suốt quá trình nghiên cứu, Linda đã sáng chế ra đầu kim 88, tối ưu hóa việc xóa hình xăm, không để lại sẹo trên da - Ảnh: NVCC

Sau đó một thời gian, tôi nảy ra ý tưởng sẽ sáng chế ra một loại kim xóa xăm không cần xâm nhập vào da. Kết quả cho ra loại kim 88 được sử dụng hiện nay. Vì có các đầu kim tròn bao bọc các đầu kim vuông nên khi đặt lên vết xăm, chúng chỉ lướt trên bề mặt da mà hoàn toàn không xâm nhập vào sâu bên trong. Có nghĩa là, kim 88 hút đi mực xăm nhưng không làm da tổn thương như dùng tia laser hay axit.

Ngoài kỹ thuật xóa xăm nổi tiếng với đầu kim 88, Trung tâm Linda Paradis còn sở hữu phương pháp làm đẹp nào theo bà là tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay?

Với xóa xăm, tôi vừa nghiên cứu và cho ra đời một loại kim mới, người anh em của kim 88, đó là “kim nam châm 88”. Sản phẩm này vừa được hoàn thiện vào tuần trước. Tôi thiết kế đầu kim bằng nam châm, khi kim đi trên da, từ trường sẽ hỗ trợ hút được nhiều mực xăm hơn. Vì mực xăm có thành phần chủ yếu gồm các phân tử kim loại, do đó trường lượng sẽ mang đến kết quả tốt hơn. Theo đó, số lượng liệu trình cần thiết để xóa hoàn toàn một hình xăm sẽ ít đi. Tôi cho rằng đây là một phát minh lớn.

Hiện nay, những quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, xăm thẩm mỹ đã bị cấm và chỉ có bác sĩ mới thực hiện được. Tuy nhiên, phương pháp xóa xăm bằng kim 88 lại được Bộ trưởng tại 2 quốc gia này nghiên cứu và cho phép lưu hành. Nguyên nhân bắt nguồn từ điều cơ bản là kim 88 không xâm nhập vào da, không cần gây tê trong suốt liệu trình.

Khi chọn sử dụng phương pháp xóa xăm bằng kim 88 tại Linda Paradis, khách hàng sẽ nhận về những lợi ích vượt trội nào?

Khi áp dụng liệu trình xóa xăm bằng kim 88, làn da sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Chúng ta không cần gây tê, cách thức thực hiện lại nhanh hơn việc bắn tia laser hay bất cứ các phương pháp nào khác.

Sau khi hoàn thành liệu trình 2 tháng, khách hàng có thể tiếp tục xăm thẩm mỹ lên vùng da này. Trong khi dùng phương pháp từ tia laser hoặc dung dịch axit, bạn không thể xăm trở lại bởi vì lớp biểu bì và các lớp sâu hơn của làn da đã bị phá hủy. Tôi nghĩ đây là những ưu điểm lớn bởi vì khách hàng không muốn làn da của họ bị tổn thương khi xóa xăm.

Ảnh trước và sau khi áp dụng liệu trình xóa xăm bằng kim 88 tại Linda Paradis - Ảnh: NVCC

Đôi môi được xóa hoàn toàn lớp mực xăm cũ mà không để lại sự tổn thương hay dấu vết gì - Ảnh: NVCC

Giải thưởng Oscar Sáng tạo bà nhận được vào năm 2004 tại Thẩm mỹ viện Mondial - Paris có ảnh hưởng như thế nào về tầm nhìn, định hướng phát triển sự nghiệp của bản thân?

Thật ra tôi nhận được rất nhiều giải thưởng, chúng đã thúc đẩy tôi không ngừng sáng tạo, phát triển hơn nữa.

Năm 2004, lúc đó tôi còn rất trẻ, tôi đã rất vui khi những sáng tạo của bản thân được thế giới công nhận. Khi nhận được giải thưởng danh giá này, tôi tự nhủ với bản thân mình là phải tiếp tục hướng về phía trước, vượt qua khó khăn, theo đuổi niềm đam mê sáng tạo.

Linda, bà quan niệm như thế nào về vẻ đẹp tự nhiên. Điều này có ảnh hưởng nhiều đến việc tìm tòi, phát triển các kỹ thuật phun xăm, xóa xăm không?

Tôi nghĩ vẻ đẹp thực sự là vẻ đẹp tự nhiên. Một minh chứng đơn giản là một ngày cuối tuần, chồng thức dậy và nhìn thấy bạn với khuôn mặt đã được xăm mày, xăm môi và mí mắt. Tin tôi đi, anh ấy chắc sẽ nhảy ngay khỏi giường. Theo tôi, đàn ông thích nhìn thấy người phụ nữ của mình thật nhẹ nhàng và tự nhiên.



Linda yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, đây chính là phương châm để bà phát triển kỹ thuật phun xăm, xóa xăm ngày càng tự nhiên hơn - Ảnh: NVCC

Nếu bạn thích phun xăm thẩm mỹ, hãy làm nhưng nên chọn phương pháp tự nhiên nhất để giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Với bản thân mình, tôi rất yêu vẻ đẹp tự nhiên. Điều này chính là động lực để tôi thôi thúc mình cố gắng tìm tòi, sáng chế ra các phương pháp phun xăm, xóa xăm tương tự như vẻ đẹp tự nhiên thuần túy nhất của người phụ nữ.

Tôi nghĩ chỉ sau 10 năm nữa, phụ nữ trên thế giới sẽ chuyển hướng sang phun xăm thẩm mỹ tương tự vẻ đẹp tự nhiên. Do đó, ngay bây giờ, tôi đang nghiên cứu phát triển loại kim có thể đáp ứng mong muốn này.

Được biết, vào ngày 28, 29 và 30 tới đây, bà sẽ biểu diễn trong Hội nghị PMU Worldwide Forum and Championship 2018 tại TP.HCM, vậy Linda sẽ mang đến cho khán giả màn kỹ thuật gì?

Trong Hội nghị PMU Worldwide Forum and Championship 2018 tới đây, tôi sẽ trình diễn kỹ thuận xóa xăm với kim 88. Cụ thể, tôi sẽ thực hiện xóa mẫu xăm trên body, xóa xăm chân mày nam và xóa xăm chân mày nữ. Do đó, nếu mong muốn kiểm nghiệm liệu trình này, cũng như những thông tin mà tôi chia sẻ, bạn có thể đến tham dự Hội nghị tại Crystal Palace, quận 7, TP.HCM.