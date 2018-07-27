9 lời khuyên từ chuyên gia giúp bạn giảm cân và lấy lại vóc dáng 'siêu' dễ dàng, không ăn kiêng hay luyện tập

Khi cố gắng giảm số lượng calo tiêu thụ, nhiều người vô tình kiên hoàn toàn chất béo. Điều này không tốt cho việc giảm cân, do đó, bạn có thể bổ sung chất béo lành mạnh bằng cách ăn các loại hạt, phô mai và bơ.

9 lời khuyên dưới đây cũng chính là bí quyết giảm cân cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng, nếu kiên trì tuân thủ theo, quá trình lấy lại vóc dáng của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Chất béo lành mạnh không hề gây tăng cân, vì chúng phải mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa nên cảm giác đói sẽ không tìm đến bạn.

Chất béo lành mạnh làm kéo dài cơn no, nhờ đó hạn chế lượng calo nạp vào, hỗ trợ giảm cân - Ảnh: Internet

Đừng đánh giá quá cao các hoạt động thể chất

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người đang muốn giảm cân nhanh thường đánh giá quá cao lượng calo bị đốt cháy bởi tập luyện thể dục, vận động cơ thể. Một cuộc khảo sát cho thấy, sau khi vận động cường độ mạnh, cơ thể sẽ yêu cầu bồi bổ, cung cấp một lượng calo lớn hơn bình thường. Điều này khiến bạn ăn nhiều hơn làm lượng calo vừa bị đốt cháy không hề có tác dụng giảm cân.

Đừng nghĩ rằng việc tập luyện sẽ bù đắp được lượng thức ăn bạn nạp vào sau đó - Ảnh: Internet

Rửa thật kỹ trái cây, rau xanh

Trái cây và rau quả thực sự có thể gây tăng cân nếu bạn không rửa chúng cẩn thận. Nguyên nhân bắt nguồn từ các loại thuốc trừ sâu, chúng làm chậm sự trao đổi chất, rối loạn nội tiết tố gây tăng cân.

Những hóa chất này tuy có thể tiêu diệt ký sinh trùng nhưng chúng có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người.

Thuốc trừ sâu làm gián đoạn chức năng tuyến giáp dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố. Các nhà khoa học cho biết chúng làm tổn thương ty thể - các bộ phận của tế bào giúp chuyển hóa thức ăn tiêu thụ thành năng lượng.

Thuốc trừ sâu là nguyên nhân gây rối loạn trao đổi chất khiến tăng cân mất kiểm soát. Do đó, hãy rửa rau xanh, hoa quả cẩn thận trước khi ăn để giảm cân hiệu quả nhất - Ảnh: Brightside

Bổ sung dầu ô liu

Các nhà khoa học Đức phát hiện ra rằng việc thêm dầu ô liu vào thức ăn có thể khiến bạn cảm thấy no nhanh và lâu hơn. Đồng thời, hương vị của dầu ô liu giúp mức đường trong cơ thể luôn ổn định, vì vậy bạn không cảm thấy đói hay thèm ăn.

Dầu ô liu ngăn chặn các cơn đói bất thường và cảm giác thèm ăn, nhờ đó giúp bạn giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Ăn với tâm trạng vui vẻ

Cảm giác thèm ăn của chúng ta được điều chỉnh bởi hormon ghrelin. Mức độ thèm ăn sẽ tăng lên khi tinh thần căng thẳng, ngược lại sẽ giảm đi khi bạn cảm thấy thích thú, vui vẻ. Nói cách khác, nếu cảm thấy thích thú khi ăn, bạn sẽ ăn ít đi.

Ăn với tinh thần thoải mái sẽ tạo cảm giác no nhanh hơn - Ảnh: Brightside

Chọn mì sợi thay thế mì ống

Chỉ số Glycemic thể hiện sự gia tăng mức đường huyết của một người sau 2 giờ ăn. Chỉ số càng thấp, đường sẽ đi vào máu càng chậm. Điều này làm cơ thể sản xuất liều lượng insulin nhỏ hơn để xử lý đường.

Tuy nhiên, nếu một lượng đường quá lớn được đưa vào máu nhanh chóng, cơ thể sẽ phải sản xuất lượng lớn insulin, điều này gây ra cảm giác đói. Kết luận là các loại thực phẩm có chỉ số glycemic thấp sẽ tốt hơn cho những người đang giảm cân.

Theo các nhà nghiên cứu, lựa chọn tốt nhất là mì spaghetti, đồng thời nên tránh xa mì ống nếu bạn đang ăn kiêng.

Mì ống chứa chỉ số glycemic cao, không tốt cho người đang ăn kiêng giảm cân - Ảnh: Brightside

Bổ sung thực phẩm giàu canxi

Vì giảm cân, nhiều người loại bỏ hoàn toàn sữa ra khỏi chế độ ăn uống. Tuy nhiên, phô mai, sữa là nguồn cung cấp canxi lớn giúp tăng tốc độ chuyển hóa chất béo. Theo các nhà khoa học, những người có thói quen bổ sung ít nhất một loại Vitamin, canxi mỗi ngày có khả năng giảm cân cao hơn người bình thường khoảng 26% đến 70%.

Bổ sung canxi hỗ trợ tăng chuyển hóa chất béo trong cơ thể, nhờ đó giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Nên ăn thực phẩm rắn vào buổi sáng

Các nhà khoa học cho biết, bữa ăn sáng cực kỳ cần thiết và quan trong. Ngoài ra, theo các nghiên cứu, việc ăn các món như cháo, súp vào bữa sáng làm dạ dày cảm giác đói nhanh hơn, lượng calo nạp vào suốt cả ngày cũng tăng lên. Ngược lại, tiêu thụ các món giàu protein vào bữa ăn này tạo cảm giác nó lâu hơn.

Nên ăn thực phẩm giàu protein vào bữa sáng nếu muốn giảm cân - Ảnh: Internet

Ăn socola đen nguyên chất

Socola không chỉ có một tác dụng tích cực đối với sức khỏe mà còn giúp bạn giảm cân, cũng như duy trì trọng lượng ở mức tiêu chuẩn.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người có chế độ ăn kiêng low-carb, những người ăn một lượng nhỏ socola đen mỗi ngày không tăng cân trở lại sau khi đã giảm cân.

Socola đen giúp giảm cân, duy trì cân nặng, ngăn ngừa tăng cân trở lại - Ảnh: Brightside

Tuân thủ nghiêm ngặt theo 9 lời khuyên từ chuyên gia trên, việc giảm cân và lấy lại vóc dáng của bạn sẽ dễ dàng vô cùng, thậm chí chẳng cần ăn kiêng hay tập luyện kham khổ.