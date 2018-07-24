11 loại trà uống mỗi ngày giúp giảm cân hiệu quả, vóc dáng thon gọn 'siêu' nhanh, tốt hơn tập luyện thường xuyên

Theo nghiên cứu, 11 loại trà được đăng tải trên Brightside sau đây có tác dụng giảm cân cực kì hiệu quả.

Trà được xem là thức uống giàu chất chống oxy hóa, khoáng chất, Vitamin có khả năng đốt cháy mỡ thừa, tăng cường trao đổi chất hỗ trợ giảm cân , đồng thời ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu.

Chiết xuất trà xanh chứa lượng lớn catechin, chất chống oxy hóa tự nhiên có thể cải thiện quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng cường đốt cháy chất béo, đặc biệt là tại vùng bụng.

Trà xanh là một trong những loại trà nổi tiếng với nhiều lợi ích mang đến cho sức khỏe , trong đó có tác dụng giảm cân hữu hiệu.

Loại thức uống này còn chứa các chất hoạt tính sinh học như caffeine và EGCG có tác động mạnh mẽ đến quá trình chuyển hóa, trao đổi chất.

Hơn nữa, nguồn dưỡng chất trong trà xanh làm tăng mức độ đốt cháy, giải phóng chất béo, đồng thời chuyển hóa chất béo trong máu thành năng lượng phục vụ cơ thể hoạt động.

Trà xanh từ lâu đã nổi tiếng với tác dụng giảm cân tuyệt vời - Ảnh: Internet

2. Trà Phổ Nhĩ

Phổ Nhĩ là một dạng trà đen được cho lên men tự nhiên độc đáo tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Một số nghiên cứu thực hiện trên cả người và động vật cho thấy, trà Phổ Nhĩ có tác dụng giảm cân cực kì nhanh chóng. Dưỡng chất từ loại trà này ngăn chặn sự tổng hợp axit béo, sau đó chuyển đổi lipit thành năng lượng gần như ngay lập tức sau bữa ăn. Điều này ngăn cản chất béo tích tụ trong cơ thể, ngăn ngừa tăng cân.

Hơn nữa, trà Phổ Nhĩ còn có khả năng giảm lượng đường trong máu, cực kì phù hợp đối với người thừa cân, béo phì, cao huyết áp.

3. Trà đen

Trà đen chứa nhiều chất dinh dưỡng khác với trà xanh hoặc trắng nhưng có tác dụng giảm cân cực kỳ tốt.

Loại trà này giàu chất chống oxy hóa có tên flavonoid (polyphenol) có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, giảm cân. Hơn nữa, các polyphenol trong trà đen giúp sản xuất các axit béo chuỗi ngắn, làm tăng trao đổi chất.

Nghiên cứu đã phát hiện ra uống cà phê và trà đen giúp loại bỏ nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại II. Trong thực tế, tiêu thụ ít nhất 3 tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể làm giảm đến 42% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại II.

Mỗi ngày uống 3 tách trà đen giúp giảm cân hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa bệnh tiểu đường - Ảnh: Brightside

4. Trà Ô long

Trà Ô long là loại trà truyền thống của Trung Quốc. Các nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra trà Ô long giúp thúc đẩy giảm cân bằng cách cải thiện quá trình đốt cháy chất béo và đẩy nhanh trao đổi chất.

Hơn nữa, loại trà này giàu catechin và caffeine, hai loại chất hoạt động cùng nhau giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, tăng cường đào thải chất béo cũng như tạo dựng cơ săn chắc.

5. Trà trắng

Trà trắng trải qua quá trình chế biến rất cẩn thận, được chọn từ các lá trà còn rất non. Do đó, nước từ loại trà này có vị thanh nhẹ, thơm ngọt và không đắng gắt. Theo nghiên cứu, trong trà trắng có các loại chất hỗ trợ tiêu diệt tế bào ung thư.

Tương tự trà xanh, trà trắng có lượng catechin cực kì dồi dào góp phần tăng hiệu quả giảm cân.

Hơn nữa, loại trà này ức chế sự hình thành của các tế bào mỡ mới. Ngoài ra, bổ sung trà trắng thường xuyên sẽ kích thích quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể.

6. Hồng trà Nam Phi

Trà Rooibos hay còn được gọi là Hồng trà Nam Phi được chiết xuất từ lá và thân cây Aspalathus linearis có nhiều tại sa thảo Nam Phi.

Những năm gần đây, nhiều nghiên cứu cho thấy loại hồng trà này mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, trong đó có khả năng giảm cân vượt trội. Trà Rooibos rất giàu chất chống oxy hóa như aspalathin, nothofagin có công dụng ngăn ngừa tác hại từ các gốc tự do sinh ra bởi lão hóa.

Hồng trà Nam Phi giúp giảm cân, hỗ trợ điều hòa lượng mỡ trong máu - Ảnh: Brightside

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa này còn cân bằng lượng đường trong máu, cải thiện sức đề kháng. Tuy có vị ngọt nhưng Hồng trà Nam Phi chứa rất ít calo, do đó có thể thay thế cho thức uống có đường.

7. Trà matcha

Trà matcha (bột trà xanh) giúp giảm cân hiệu quả hơn so với trà xanh bởi vì được xử lý khác nhau. Trà matcha có lượng calo thấp, trong 1 gram bột trà xanh chỉ chứa khoảng 3 calo.

Ngoài ra, loại trà dạng bột này chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như epigallocatechin, gallate hỗ trợ đào thải độc tố, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm viêm, ngăn ngừa tăng cân và tăng tốc giảm cân.

Uống trà matcha mỗi ngày giúp thúc đẩy, tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Các catechin có trong loại trà này cải thiện tỷ lệ trao đổi chất trong và sau khi tập thể dục, nhờ đó tăng hiệu quả giảm cân.

8. Trà chanh

Trà chanh mang đến nhiều tác dụng tương tự như trà bạc hà. Ngoài việc giảm căng thẳng, thúc đẩy giấc ngủ, cải thiện tình trạng da và tóc, trà chanh là một thức uống tuyệt vời cho những người muốn cải thiện tiêu hóa, đào thải mỡ thừa.

Bổ sung thường xuyên loại trà này làm tăng tốc quá trình tiêu hóa, cải thiện sức khỏe đường ruột. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa trong chanh giúp thanh lọc máu, giải độc cơ thể, kiểm soát mức độ hormone, ức chế các cơn đói bất thường, nhờ đó thúc đẩy hiệu quả giảm cân.

9. Trà quế

Trà quế có lượng calo tự nhiên thấp giúp kiểm soát lượng đường trong máu, dẫn đến tiêu thụ ít calo hơn và ngăn ngừa tăng cân.

Thường xuyên tiêu thụ trà quế sẽ hỗ trợ hoạt động của hệ thống tiêu hóa, giảm cân, đốt cháy chất béo tại vùng bụng và hông.

Giảm cân hiệu quả bằng cách uống trà quế và mật ong - Ảnh: Brightside

Kết hợp bột quế với mật ong để uống giúp ngăn chặn cơ thể tích tụ chất béo, tăng tốc độ trao đổi chất. Lượng chất chống oxy hóa trong loại thảo dược này ngăn ngừa cơ thể hấp thụ các chất béo xấu từ thực phẩm.

10. Trà nghệ

Chất chống oxy hóa curcumin, chất chống viêm trong củ nghệ giúp kiểm soát tăng cân, loại bỏ béo phì và điều trị rối loạn chuyển hóa chất, ngăn chặn viêm tuyến tụy, đốt cháy chất béo và tái tạo cơ bắp.

Không chỉ giảm cân, uống trà nghệ còn nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

11. Trà chanh gừng

Chanh và gừng có nhiều lợi ích cho sức khỏe, thúc đẩy sự trao đổi chất. Loại trà này giàu chất chống oxy hóa tăng cường hệ thống miễn dịch do hàm lượng Vitamin C cao. Hơn nữa, gừng có khả năng cân bằng lượng đường trong máu, chịu trách nhiệm giảm cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, trà chanh gừng ngăn chặn hấp thụ chất béo vào trong cơ thể và cản trở tích tụ mỡ thừa.

Trà chanh gừng giúp giảm cân nhanh - Ảnh: Brightside

Kiên trì bổ sung các loại trà trên mỗi ngày, bạn có thể giảm được số cân dư thừa cực kỳ nhanh chóng, hiệu quả và an toàn cho sức khỏe.