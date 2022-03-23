Làm thể nào để đối phó với mụn trứng cá khi bạn liên tục phải khẩu trang trong đợt dịch này?

Khẩu trang đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt tại thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Khi bạn đeo khẩu trang quá lâu, vi khuẩn, dầu và tế bào chết sẽ tích tụ. Các chất ô nhiễm này làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và dẫn đến nổi mụn, mụn mủ, mụn đầu trắng và mụn bọc ở khu vực này.

Ảnh minh họa Những đợt bùng phát mụn không chỉ rời rạc hay có thể dừng đột ngột. Những vấn đề liên quan đến da này là kết quả của việc chúng ta thường xuyên đeo khẩu trang bằng vải. Vì vậy, bạn nên tham khảo ba mẹo có thể chống lại những lo lắng này một cách an toàn hơn nhé. 1. Rửa mặt thật sạch

Ảnh minh họa Bạn phải rửa mặt bằng sữa rửa mặt chứa axit salicylic giúp làm sạch da. Những loại sửa rửa mặt có công thức đặc biệt để giải quyết mụn trứng cá, công thức này làm thông thoáng lỗ chân lông và phục hồi độ sáng cho khuôn mặt của bạn trong khi vẫn duy trì hàng rào bảo vệ của da. Để sửa rửa mặt lưu lại trên mặt trong 30 giây trước khi rửa sạch. Nếu da dầu, bạn có thể rửa mặt trước và sau khi đeo khẩu trang. Kết hợp với kem dưỡng ẩm không chứa dầu có chứa thành phần ceramides để đẩy lùi tình trạng khô da. 2. Không trang điểm đậm dưới lớp khẩu trang Nếu bạn trang điểm đậm khi đeo khẩu trang có lẽ sẽ là thảm họa với da mặt bạn. Đặc biệt nếu bạn đánh lớp nền dày trên mặt. Hãy nhớ rằng môi trường ẩm ướt, nhiều mồ hôi, cùng với việc bí khí khi đeo khẩu trang là tấm vé một chiều khiến bạn nổi mụn. Tránh trang điểm dưới lớp khẩu trang của bạn.

Ảnh minh họa Nếu bạn đang có trang điểm, hãy thử một công thức nhẹ nhàng với các lợi ích của việc chăm sóc da bằng loại kem nền mỏng nhẹ hơn. Tốt nhất kem nền đó nên giàu với Vitamin E để dưỡng ẩm và làm dịu da, kem nền nhẹ và hòa quyện vào da một cách liền mạch sẽ tốt hơn. 3. Mua khẩu trang thoáng khí Bạn nên chọn khẩu trang làm từ cotton. Tránh những loại có sợi thô vì chúng có thể gây kích ứng da của bạn. Bông mềm mại trên da và vì nó thoáng khí nên sẽ không tạo ra nhiều độ ẩm. Do đó, ít có khả năng da nổi mụn hơn. Ảnh minh họa Tất nhiên, hãy giặt khẩu trang của bạn thường xuyên bằng chất tẩy rửa không mùi và không nhuộm. Thuốc nhuộm và mùi hương có thể bám vào vải và gây kích ứng da của bạn. theo Be Beautiful.in

Tóc layer uốn con sâu là gì? Top những kiểu tóc uốn con sâu HOT nhất 2022 Layer uốn con sâu chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây nhưng được các bạn trẻ săn đón rất nhiệt tình. Kiểu tóc này sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng, độc đáo và khá chất. Vậy layer uốn con sâu là gì? Những lưu ý khi sở hữu kiểu tóc này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-the-nao-de-doi-pho-voi-mun-trung-ca-khi-ban-lien-tuc-phai-khau-trang-trong-dot-dich-nay-457627.html