Mẹo loại bỏ vết chân chim cực hiệu quả chỉ với vài nghìn đồng chị em nên biết!

Sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm hoặc phẫu thuật để giảm nếp nhăn đôi khi tốn kém và trong một số trường hợp có hậu quả bất lợi. Tuy nhiên, có những phương pháp điều trị tự nhiên giúp loại bỏ các vết chân chim trên mắt có thể kể đến như thoa nha đam để cải thiện độ đàn hồi của da.

Nếp nhăn là những nếp gấp trên da do lão hóa và nổi rõ nhất trên vùng da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, chẳng hạn như mặt, mắt (vết chân chim), cổ, bàn tay và cẳng tay. Ngoài ra, theo Mayo Clinic, một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho thực hành lâm sàng, giáo dục và nghiên cứu, các yếu tố khác là tiếp xúc với ánh sáng tia cực tím (UV), hút thuốc và nét mặt lặp đi lặp lại cũng có thể khiến da xuất hiện nếp nhăn.

Các phương pháp khác để loại bỏ "vết chân chim" quanh mắt là đắp "lát dưa chuột, túi trà xanh và dầu tầm xuân" vào vùng mắt.

Gợi ý tiếp theo là đắp bơ nghiền trong 20 phút. Chúng ta cũng có thể sử dụng đu đủ vì nó có các đặc tính chống oxy hóa; trứng vì giúp làm săn chắc da; sữa giúp kích thích collagen và dầu dừa giúp dưỡng ẩm.

Tuy nhiên, để dưa chuột phát huy tác dụng, bạn phải để dưa chuột trong tủ lạnh một tiếng sau đó cắt thành từng lát mỏng và đắp lên mắt trong 25 phút. Ngoài ra, dưa chuột còn có khả năng loại bỏ bọng mắt, theo cổng thông tin sức khỏe Better with Health.

Chuyên gia về mỹ phẩm, dinh dưỡng và chế độ ăn kiêng, Rocío Escalante nói với truyền thông Tây Ban Nha Vozpópuli rằng làn da có một số cách chăm sóc cụ thể để trông tươi sáng và khỏe mạnh, nên:

1. Sử dụng sản phẩm phù hợp. Cần phải hiểu làn da của bạn và xác định xem da chúng ta thuộc loại nào.

2. Làm sạch da mặt. Là điều cần thiết để chăm sóc da, giúp loại bỏ các tạp chất khỏi khuôn mặt, nên thực hiện vào buổi sáng và ban đêm.

3. Hãy kiên trì. Hãy kiên trì với các phương pháp điều trị để có kết quả tốt nhất.

4. Dưỡng ẩm da. Da khô làm nhăn các tế bào da, có thể dẫn đến nếp nhăn. Dưỡng ẩm da giúp giữ nước cho da, giúp che đi các nếp nhăn và vết chân chim.

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5. Thực hiện dưỡng da trước khi make up. Ví dụ nên bắt đầu với bước làm sạch, sau đó đến toner, kẻ viền mắt, serum, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng và cuối cùng là trang điểm.

6. Không hút thuốc. Ngay cả khi bạn đã hút thuốc trong nhiều năm hoặc hút thuốc nhiều, bỏ thuốc có thể cải thiện màu da và kết cấu, cũng như ngăn ngừa nếp nhăn.

7. Tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh. Có một số bằng chứng cho thấy một số loại vitamin trong chế độ ăn uống giúp bảo vệ da. Nên ăn nhiều trái cây và rau quả giúp da đẹp từ bên trong.

Tương tự như vậy, một khuyến cáo khác của các chuyên gia để ngăn ngừa và giảm thiểu nếp nhăn là tăng cường sản xuất collagen, vì đây là một trong những chất quan trọng nhất đối với cơ thể, là một loại protein cấu trúc tồn tại trong cơ thể con người với số lượng lớn góp phần vào hoạt động bình thường của xương, răng, cơ, da, khớp và một số mô liên kết.

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Các loại thực phẩm được khuyên dùng nhiều nhất để cải thiện sản xuất collagen là: cá, trứng, rau, thịt đỏ và các loại hạt, cũng như những loại thực phẩm khác có chứa omega 3.

Các loại thực phẩm được khuyến nghị khác bao gồm: thịt gà, cam, quýt, bưởi, quả mọng (quả mâm xôi, quả việt quất), trái cây nhiệt đới (xoài, kiwi, dứa và ổi), tỏi, rau xanh (rau bina, cải xoăn, cải Thụy Sĩ, bông cải xanh, rau xà lách) và cà chua.