U40 vẫn như gái đôi mươi nhờ những mẹo xóa mờ vết chân chim cực hiệu quả này, chị em bỏ qua chỉ tiếc hùi hụi

Làn da lão hóa bắt đầu hình thành vết chân chim, xuất hiện tình trạng sụp mí, bọng mắt… sẽ khiến bạn già đi cả chục tuổi. Vì vậy, đễ giữ mãi nét thanh xuân, chị em đừng bỏ qua những phương pháp ngăn ngừa lão hóa vùng mắt này.

Vùng da ở mắt và môi rất mỏng, dễ bị tổn thương và kết cấu da cũng khác so với da mặt, khi sử dụng tẩy trang chuyên dụng cho mắt môi sẽ dễ dàng làm sạch sâu và bảo vệ vùng da ở đó tốt hơn.

Đây là điều bắt buộc phải làm đầu tiên để ngăn ngừa lão hóa vùng mắt. Việc sử dụng chung các loại nước tẩy trang da mặt cho mắt và môi sẽ khiến vùng mắt không được bảo vệ tối đa.

2. Tránh sử dụng kem chống nắng lên vùng bầu mắt

Có thể nhiều người sẽ không biết đến điều này và vẫn vô tư dùng kem chống nắng lên cả vùng bầu mắt. Tuy nhiên, thói quen này có thể ảnh hưởng đến đôi mắt của bạn. Tốt nhất, bạn chỉ nên sử dụng kem chống nắng xung quanh mắt, tránh xa vùng bầu mắt để đảm bảo cho đôi mắt không bị ảnh hưởng.

Lưu ý dùng kem chống nắng tránh vùng bầu mắt - Ảnh minh họa: Internet

3. Giữ độ ẩm cho vùng mắt bằng kem dưỡng vào sáng và tối

Da khô là nguyên nhân khiến cho khóe mắt lộ vết chân chim. Giữ độ ẩm cho vùng mắt bằng cách thường xuyên bôi kem dưỡng ẩm chuyên dụng cho mắt sẽ khiến vùng mắt được thư giãn, lớp da được giữ ẩm mịn màng, từ đó hạn chế được dấu hiệu lão hóa theo thời gian.

Bôi kem dưỡng ẩm mắt hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đối với những người thường xuyên trang điểm thì nên dùng thêm một lớp kem dưỡng mắt để đảm bảo vùng da mắt không bị tổn thương bởi các lớp phấn.

4. Mát xa vùng mắt hàng ngày từ trong ra ngoài

Nếu các bạn chăm chỉ hơn một chút có thể ngăn ngừa lão hóa vùng mắt bằng cách mát xa cho mắt khoảng 10 - 15 phút mỗi tối, bằng tay hoặc bằng các dụng cụ hỗ trợ như: thanh lăn mát xa mắt.

Chăm chỉ mát xa vùng mắt từ trong ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những chia sẻ ở trên sẽ giúp các bạn có thêm được những kinh nghiệm để bảo vệ vùng da mắt của mình thật hiệu quả.