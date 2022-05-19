Làm môi hồng TỰ NHIÊN chỉ với những loại thực phẩm có sẵn ở trong bếp của mỗi nhà

Quả bơ mang trong mình các dưỡng chất quan trọng giúp trẻ hoá và ngăn ngừa hiện tượng bong tróc tế bào trên bề mặt môi. Đặc biệt, chất Natri của quả bơ còn làm giảm các vết nhăn giúp môi căng mọng, hồng hào nữa nhé. Bên cạnh việc chăm chỉ thưởng thức món sinh tố bơ ngon tuyệt thì chị em cũng có thể nghiền nhuyễn quả bơ chín, bôi lên môi, giữ trong 15 – 20 phút rồi rửa sạch với nước ấm để duy trì vẻ tươi mới cho môi xinh.

- Xoa một miếng chanh hoặc chanh lên môi nhẹ nhàng trong hai phút và sau đó để trong 10 phút.

- Sau đó, làm sạch bằng nước ấm. Làm điều này mỗi ngày để có được đôi môi hồng tự nhiên

Các loại hạt

Một liệu pháp được sử dụng rộng rãi để giữ cho màu sắc của môi xinh luôn hồng hào tự nhiên chính là các loại hạt. Các nàng có thể chăm chỉ ăn các loại hạt, bổ sung chúng trong khẩu phần ăn hàng ngày hoặc đơn giản chỉ cần thoa trực tiếp một chút dầu hật lên môi là đã có thể bảo vệ môi dưới ánh nắng gay gắt hay tiết trời hanh khô cả ngày rồi ạ.

Dưa chuột

Đây là loại thực phẩm rẻ tiền, dễ kiếm và tốt với mọi vùng da luôn í! Nó có tác dụng làm nhạt màu những nốt thâm xấu xí trên môi. Teens chỉ cần chăm chỉ măm măm dưa chuột sống thôi là đã tốt cho môi xinh lắm rồi í! Tuy nhiên, các ấy cũng có thể cắt vài lát dưa chuột rồi đắp hoặc xay nhuyễn, lấy nước bôi lên môi sẽ giúp môi luôn tươi tắn và mịn màng đấy!

Ảnh minh họa: Internet

Rau mùi

Nước chiết xuất từ lá rau mùi sẽ làm giảm dần dần độ tối của môi. Tất cả những gì bạn phải làm là nghiền một vài lá rau, ép chúng cho đến khi bạn có đủ lượng nước cốt. Cuối cùng, bôi nước chiết xuất đó lên đôi môi đã được làm sạch để giúp dưỡng môi và đồng thời làm sáng màu môi.