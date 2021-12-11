'Học lỏi' bí quyết rửa mặt để có làn da sáng mịn của người Nhật: 'Chỉ mất 10 phút'

Làm đẹp 11/12/2021 09:26

Kỹ thuật rửa mặt trong 10 phút với 3 bước chính của người Nhật Bản có thể giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo.

Để có được làn da khỏe mạnh cần có thời gian, và người Nhật đã tạo ra quy trình riêng của họ về cách làm thế nào để có vẻ ngoài hoàn mỹ và loại bỏ các vấn đề về da. Kỹ thuật này thực hiện trong 10 phút và có 3 bước chính có thể làm cho khuôn mặt của bạn trở nên sáng mịn hơn.

Nhiều người châu Á có phương pháp rửa mặt 4-2-4

Phương pháp rửa mặt trong 10 phút gồm 3 bước còn có tên gọi là 4-2-4. Đây là một quy trình đặc biệt được chia thành các giai đoạn theo thời gian.

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- Bắt đầu rửa mặt với dầu trong 4 phút.

- Dùng sữa rửa mặt dạng kem trong 2 phút.

- Bước cuối cùng là rửa sạch mặt trong 4 phút.

Chuyên gia cho biết thêm rằng khi bạn sử dụng phương pháp rửa mặt này, bạn không cần rửa mặt vào buổi sáng mà chỉ cần rửa mặt vào buổi tối. Đồng thời, bạn không cần phải làm điều đó mỗi ngày và chỉ thực hiện 4 lần một tuần là đủ.

4 phút đầu tiên: Pha dầu

Giai đoạn dầu có mục đích cải thiện lưu thông bằng cách xoa bóp da trong 4 phút. Bạn cũng làm mềm lớp trên cùng và giúp nới lỏng mọi lỗ chân lông bị tắc. Điều quan trọng là chọn đúng loại dầu có thể bám trên da mặt.

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Ví dụ, dầu jojoba sẽ được hấp thụ vào da của bạn. Tốt hơn hết, bạn nên sử dụng dầu thầu dầu, loại dầu này giúp đẩy lùi tình trạng ứ đọng và hút chất độc ra ngoài. Bạn cũng nên cẩn thận với việc xoa bóp da của bạn nếu bạn có bất kỳ chấn thương hoặc chống chỉ định nào.

2 phút tiếp theo: Làm sạch kem

Sau khi massage mặt, thoa một ít sữa rửa mặt lên trên lớp dầu. Các chuyên gia cho biết nên dùng sữa rửa mặt dạng kem thay vì dạng bọt hoặc dạng gel vì chúng không làm khô da nhiều. Việc làm sạch da mặt trong 2 phút với các động tác nhẹ nhàng để không gây hại cho da mặt.

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4 phút cuối cùng: Rửa sạch

Bạn nên bắt đầu rửa mặt với nước ấm trong 2 phút, sau đó kết thúc bằng nước lạnh trong 2 phút nữa. Nước ấm có thể giúp rửa sạch lượng dầu thừa trên da và tăng lưu lượng máu lên bề mặt. Nước lạnh có thể giúp se khít lỗ chân lông.

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Kỹ thuật này giúp cung cấp nước cho da để sau khi thực hiện, khuôn mặt của bạn sẽ trông sáng bóng. 

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