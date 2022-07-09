Hiểu đúng về thành phần giúp các nàng da dầu dễ dàng chọn được loại kem chống nắng “chân ái”

Điều khiến cho phụ nữ đau đầu trong mùa hè này chính là lựa chọn loại kem chống nắng phù hợp để bảo vệ da. Đặc biệt là đối với da dầu, thường gây ra cảm giác khó chịu, làn da bắt đầu bóng lên, và làm nhanh trôi lớp kem bôi.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu không bôi kem chống nắng đều đặn mỗi ngày, thì việc dưỡng da, chăm sóc da của bạn cũng như vô ích. Sau 9h sáng khi nắng càng lên cao thì tia UV càng gay gắt, cường độ hoạt động của tia tử ngoại cũng vì thế mà tăng dần và gây ảnh hưởng xấu đến da như gây ra cháy nắng, tàn nhang, đồi mồi, thậm chí là cả ung thư da nếu tiếp xúc lâu ngày với nắng gay gắt. Sử dụng kem chống nắng được xem là bước quan trọng nhất trong hành trình chăm sóc da mặt, nhưng lại là bài toán khó với các nàng da dầu, bởi cảm giác bí da, nặng nề khi bôi kem chống nắng. Để giải quyết nỗi đau đầu của chị em, dưới đây là một số gợi ý để các nàng dễ dàng lựa chọn được loại kem chống nắng phù hợp cho bản thân.

Lựa chọn kem chống nắng không gây nhờn Để tránh gây bí da bạn nên lựa chọn các loại kem chống nắng có chứa từ “No Sebum” (không gây nhờn) hoặc "Oil Free" (không dầu) trên bao bì, hoặc có ghi chú "non-comedogenic". Non comedogenic chỉ sản phẩm không làm tắc nghẽn lỗ chân lông khi thoa trên da giúp hạn chế gây mụn, thông thoáng lỗ chân lông và đặc biệt hạn chế bóng nhờn, tiết dầu trên da. Những người da dầu thường dễ dẫn đến tình trạng tình trạng mụn trứng cá. Vì vậy, các sản phẩm oil-free hay non comedogenic được sản xuất để dành cho da dầu.

Lựa chọn kem chống nắng dạng gel hoặc nền nước Không giống như các sản phẩm kem chống nắng thông thường khác, các loại kem chống nắng dạng gel hoặc nền nước mang lại cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng, không hề dính rít, nặng mặt. Khi thoa lên chúng nhanh chóng chuyển thành dạng lỏng như nước, thẩm thấu tuyệt đối vào da, chỉ để lại cảm giác tươi mát, khô thoáng. Lựa chọn kem chống nắng ráo mịn Da dầu rất khó chơi chung với các loại kem chống nắng dạng cream đặc, bởi kết cấu chất kem này khó thấm hút, có thể bị rửa trôi khi da tiết ra dầu nhờn liên tục. Kem chống nắng phù hợp cho da dầu nên là loại để lại lớp nền ráo mịn và thẩm thấu nhanh giúp da khô thoáng, bảo vệ làn da tốt hơn dưới ánh mặt trời. Nhưng các nàng da dầu nên tránh xa kem chống nắng có chứa cồn. Tuy chúng thường dễ tan trên da, không gây bết dính, nhưng cồn lại khiến da bạn tiết dầu nhiều hơn bình thường, dễ gây kích ứng, làm da nổi mụn và lâu lành. Cho nên, nếu lỡ trót mang phận da dầu, bạn hãy lựa chọn những sản phẩm kem chống nắng không cồn (Non-alcoholic) để sử dụng cho an toàn hơn với da. Lựa chọn kem chống nắng tích hợp dưỡng ẩm Không chỉ có những nàng da khô mới cần dưỡng ẩm, mà những nàng da dầu lại đặc biệt cần chú ý đến chế độ giữ ẩm cho da hơn. Vì khi thiếu ẩm, làn da sẽ tự động tiết nhờn nhiều hơn dẫn đến da luôn bóng dầu, nhờn rít. Giải pháp hoàn hảo ở đây chính là chọn kem chống nắng tích hợp dưỡng ẩm, đơn giản quy trình skincare, mà vẫn giúp làn da dầu nhận được sự chăm sóc, bảo vệ đầy đủ. Các nàng cũng đừng quên trước khi mua sản phẩm nên thử bằng cách bôi kem vào mặt trong của cánh tay. Nếu da không bị kích ứng với loại kem đó mới mua về sử dụng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hieu-dung-ve-thanh-phan-giup-cac-nang-da-dau-de-dang-chon-duoc-loai-kem-chong-nang-chan-ai-481656.html