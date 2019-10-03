Hiểm họa từ wax vuốt tóc giả nhãn hiệu L’Oréal Professionnel bày bán công khai

Làm đẹp 03/10/2019 11:11

Cùng với sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc gần đây cũng xuất hiện ngày càng nhiều hàng giả, hàng nhái gây tổn hại về sức khỏe cho người tiêu dùng và vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Luật sở hữu trí tuệ và kinh doanh hàng giả. Điển hình trong số này là wax vuốt tóc giả nhãn hiệu L’Oréal.

TÌM KIẾM (SEARCH) HÀNG THẬT, RA HÀNG GIẢ

Mặc dù đã được cảnh báo là có thể gây dị ứng, viêm ngứa da đầu, rụng tóc…thậm chí có thể dẫn đến ung thư nếu sử dụng lâu dài nhưng sau thời gian tạm lắng xuống gần đây wax vuốt tóc giả nhãn hiệu L’Oréal lại xuất hiện ồ ạt trở lại. Dưới sự tiếp tay của một số hệ thống phân phối, sự dễ dãi của người tiêu dùng, wax vuốt tóc giả mang nhãn hiệu L’Oréal Professionnel đang được bày bán công khai ở khắp mọi nơi, gieo hiểm họa tiềm ẩn đến cho sức khỏe người tiêu dùng dễ tính.

Nếu bạn lên google, chỉ cần search “Wax vuốt tóc L’Oreal”, trên màn hình hiện ra ngay hình ảnh sản phẩm Wax như phía dưới. Hàng giả cũng ngang nhiên xuất hiện trên các website thương mại điện tử lớn như Sendo, lazada, Tiki, MyPhamSTAR… với giá trên trời dưới đất (ảnh minh họa).

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Mặc dù là sản phẩm giả mạo thương hiệu, không đạt tiêu chuẩn để lưu thông trên thị trường nhưng Wax vuốt tóc giả L’Oreal vẫn được bán công khai trên Sendo.vn
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Wax vuốt tóc giả bị tạm giữ tại Đội QLTT số 12, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh

Hiểm họa khó lường

Một lần đi Salon tóc, được người thợ tạo kiểu rất đẹp nên ông xã chị Ngọc Tuyết, một cán bộ công chức ở Quận 5 đã nói vợ mua cho mình. Tuy nhiên vì chưa dùng lần nào nên Chị Ngọc Tuyết đã mua nhầm sản phẩm wax vuốt tóc giả L’Oreal (như hình) tại một shop mỹ phẩm ở Quận 3 với giá là 60.000 đồng/hộp. Tuy nhiên, chồng chị mới sức lên thì khoảng 30 phút sau da đầu lập tức dị ứng, nổi mẩn đỏ và ngứa vì thế chồng chị vội gội, xả tóc lập tức và vứt bỏ luôn không dám dùng đến sản phẩm này nữa.

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Wax vuốt tóc giả mạo nhãn hiệu L’Oreal được bán công khai tại Chợ Bàn Cờ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đặc điểm để nhận diện hàng giả này là bao bì có thiết kế và chất liệu rẻ tiền, mặt hộp sử dụng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, tiếng Anh dùng sai chính tả. Khi mở hộp ra, bên trong là chất liệu trong suốt và sệch như hồ dán, có mùi hương hóa chất.

Sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp L’Oreal Professionnel thường không được bán tại chợ hay các cửa hàng trên mạng do đặc thù phải tư vấn sử dụng cho đúng cách. Hàng hóa có bao bì cao cấp, có nhãn phụ thông tin về sản phẩm và hướng dẫn sử dụng, được bán trong hệ thống salon tóc của L’Oreal Professionnel. Sản phẩm sáp vuốt tóc của L’Oréal Professionnel mang tên TECNI ART đựng trong hộp màu trắng có thiết kế vân nghệ thuật cao cấp, mùi hương nhẹ.

Để có thông tin về nơi phân phối chính hãng, người tiêu dùng có thể kiểm tra địa chỉ nơi bán qua trang web: www.timmuamypham.com

Trao đổi với người phụ trách thương hiệu ngành tóc L’Oreal Professionnel, chị cho biết “sản phẩm này hoàn toàn giả mạo, không phải do tập đoàn sản xuất. LOreal nhận được nhiều ca khiếu nại về phản ứng có hại từ sản phẩm này như rụng tóc, da đầu bị kích ứng, ngứa…nên chúng tôi muốn gởi cảnh báo đến cho người tiêu dùng nên tránh xa việc mua hàng giả này để không gây hại cho bản thân. Chúng tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng để tiến hành bắt giữ tịch thu sản phẩm và truy tố các cá nhân đơn vị tham gia vào việc kinh doanh hàng giả theo Luật”.

So với sản phẩm thật, Wax vuốt tóc giả mạo danh L’Oréal có đặc tính “3 không”. Đó là không có nhãn phụ ghi nơi sản xuất, thành phần nguyên liệu và hướng dẫn cách sử dụng. Các sản phẩm này được bày bán công khai tại nhiều quầy mỹ phẩm ở các chợ truyền thống ở thành phố lớn và các tỉnh...  Tại cửa hàng tạp hóa đầu chợ Bàn Cờ, sản phẩm wax vuốt tóc trôi nổi, giả nhãn hiệu L’Oreal được bán với giá 60.000 đồng/hộp xen lẫn nhiều sản phẩm chăm sóc tóc như dầu gội, dầu xả, thuốc nhuộm tóc. Tại đây người bán hàng không chứng minh được với khách hàng là sản phẩm có nguồn gốc từ đâu và thậm chí khi được hỏi còn mù tịt thông tin về sản phẩm này... người bán chỉ trả lời gọn lỏn: “hộp lớn là dùng để làm cho tóc cứng, hộp nhỏ là dùng để làm cho tóc mềm”. Ngoài ra, chị ta cũng không biết gì hơn.

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Wax vuốt tóc giả nhãn hiệu L’Oreal được bán công khai tại chợ Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.

Được biết, từ đầu năm đến nay Cục Quản lý thị trường đã phát hiện và tạm giữ 12 vụ kinh doanh Wax vuốt tóc giả L’Oreal, thu giữ 368 hộp. Trong đó, chỉ riêng tỉnh Phú Thọ trong 3 tháng liên tiếp 4,5 và 6 đã có đến 4 vụ.  

8 nhóm siêu thực phẩm giúp tóc nhanh dài, bóng khỏe tự nhiên

8 nhóm siêu thực phẩm giúp tóc nhanh dài, bóng khỏe tự nhiên

Chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng không nhỏ đến mái tóc. Đó cũng là lý do việc bổ sung các loại thực phẩm sau sẽ tạo nên sự khác biệt lớn cho 'suối mây' của bạn.

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Từ khóa:   L’Oreal Professionnel L’Oréal sản phẩm chăm sóc tóc

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