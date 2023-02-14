Hé lộ mẹo hay thay đổi diện mạo trong tích tắc tăng gấp 10 lần điểm hấp dẫn, đặc biệt trong lễ tình nhân này

Làm đẹp 14/02/2023 13:11

Khi nói đến thị hiếu của mọi người, mọi thứ không phải lúc nào cũng có thể đoán trước được. Những gì hấp dẫn đối với một người có thể không hấp dẫn đối với người khác.

Tuy nhiên, một số điều nhỏ nhặt và không đáng kể bằng cách nào đó lại có thể thu hút mọi người, giống như nam châm. Nhưng thật thú vị khi thấy rằng 90-60-90, hay còn được gọi là “số đo hoàn hảo” dành cho phụ nữ, sẽ không có trong danh sách này.

1. Son đỏ

Hé lộ mẹo hay thay đổi diện mạo trong tích tắc tăng gấp 10 lần điểm hấp dẫn, đặc biệt trong lễ tình nhân này - Ảnh 1

Màu đỏ gắn liền với sự ấm áp và năng lượng tích cực. Mắt, môi và lông mày trở nên nhạt màu hơn theo thời gian, vì vậy son môi đỏ sẽ tôn lên nước da tổng thể của bạn. Son môi đỏ dạng lỏng cũng mang lại độ dày và kết cấu cho đôi môi mỏng hơn.

2. Nghiêng đầu

Hé lộ mẹo hay thay đổi diện mạo trong tích tắc tăng gấp 10 lần điểm hấp dẫn, đặc biệt trong lễ tình nhân này - Ảnh 2

 

Theo một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể , hơi nghiêng đầu sang bên phải là một kỹ thuật tán tỉnh cổ điển giúp tăng vẻ ngoài của bạn. Khi bạn làm điều đó, các cơ trên khuôn mặt của bạn sẽ thư giãn và nụ cười của bạn sẽ trở nên cân đối và tự nhiên hơn.

3. Cười tự nhiên

Hé lộ mẹo hay thay đổi diện mạo trong tích tắc tăng gấp 10 lần điểm hấp dẫn, đặc biệt trong lễ tình nhân này - Ảnh 3

 

Smizing (cười bằng mắt) ngay lập tức khiến bạn trở nên ăn ảnh và hấp dẫn hơn. Mặc dù nụ cười chân thật sẽ tạo ra vết chân chim, gò má cao hơn và làm cho các đường cười quanh miệng và mũi nổi bật hơn, nhưng nó vẫn được coi là hấp dẫn. Những nụ cười giả tạo khiến người khác mất hứng thú và có thể làm giảm đi niềm hạnh phúc bên trong của chúng ta.

4. Đặc điểm tự nhiên của cơ thể

Theo khoa học , phụ nữ bị thu hút bởi những người đàn ông có vết sẹo trên khuôn mặt . Họ coi chúng như một dấu hiệu của nam tính, sức mạnh và lòng dũng cảm. Tuy nhiên, phụ nữ được đánh giá là đẹp như nhau dù có sẹo hay không. Trong mọi trường hợp, hầu hết mọi người nói rằng một tính năng như vậy thêm tính cách và thể hiện sự tự tin.

5. Má hồng

Hé lộ mẹo hay thay đổi diện mạo trong tích tắc tăng gấp 10 lần điểm hấp dẫn, đặc biệt trong lễ tình nhân này - Ảnh 4

Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ có đôi má hồng được coi là khỏe mạnh và hấp dẫn hơn những phụ nữ có nước da nhợt nhạt. Ngoài ra, các chàng trai cũng cảm thấy muốn được bảo vệ nhiều hơn khi nhìn thấy một cô gái đỏ mặt.

6. Áo cổ lọ

Hé lộ mẹo hay thay đổi diện mạo trong tích tắc tăng gấp 10 lần điểm hấp dẫn, đặc biệt trong lễ tình nhân này - Ảnh 5

Bạn có thể cho rằng món đồ này trông lôi thôi, tuy nhiên, nó thực sự khiến bạn trông hấp dẫn, bí ẩn và dễ thương. Chúng cũng khiến bạn trông thon gọn hơn, làm nổi bật khuôn mặt và kéo dài dáng người. Thêm vào đó, chúng tạo ra những rung cảm giản dị nhưng tinh tế.

Theo Brightside

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