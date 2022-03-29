Dưỡng tóc chuyên sâu từ bên trong bằng những thực phẩm trứ danh 'kho thuốc bổ' cho mái tóc đẹp từ gốc đến ngọn

Làm đẹp 29/03/2022 00:42

Tóc bóng mượt và khỏe mạnh khiến chúng ta trông thật tuyệt. Nhưng chỉ dầu gội và dầu xả là không đủ để có được những mái tóc tuyệt vời đó. Dầu gội tốt nhất cho tóc khỏe phải phù hợp với loại tóc của bạn. Tuy nhiên, chìa khóa thực sự cho một mái tóc khỏe mạnh nằm ở thực phẩm bạn ăn. Dinh dưỡng tốt là nền tảng để có một cơ thể khỏe mạnh, bao gồm cả một mái tóc tuyệt vời.

Dưỡng tóc chuyên sâu từ bên trong bằng những thực phẩm trứ danh 'kho thuốc bổ' cho mái tóc đẹp từ gốc đến ngọn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Thực phẩm hỗ trợ làm đẹp tóc

Đây là 10 loại thực phẩm hàng đầu để mang đến cho bạn mái tóc sang trọng mà bạn mong muốn.

1. Cá hồi

Dưỡng tóc chuyên sâu từ bên trong bằng những thực phẩm trứ danh 'kho thuốc bổ' cho mái tóc đẹp từ gốc đến ngọn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bạn tự hỏi làm thế nào để có được mái tóc khỏe mạnh? Ăn uống để có mái tóc khỏe mạnh bao gồm cung cấp đủ protein và axit béo omega-3. Cá hồi là một nguồn cung cấp protein dồi dào và chứa đầy đủ axit béo omega-3 cần thiết cho sức khỏe da đầu. Thiếu omega-3 có thể dẫn đến da đầu khô và tóc xỉn màu. Những người ăn chay hoặc thuần chay có thể nhận được chất béo omega-3 có nguồn gốc thực vật từ một đến hai muỗng canh hạt lanh xay.

2. Rau xanh

Dưỡng tóc chuyên sâu từ bên trong bằng những thực phẩm trứ danh 'kho thuốc bổ' cho mái tóc đẹp từ gốc đến ngọn - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Rau bina và các loại rau có màu xanh đậm khác như cải xoăn là nguồn cung cấp vitamin A và C tuyệt vời, cần thiết để sản xuất chất nhờn gọi là bã nhờn. Bã nhờn được tiết ra bởi các nang tóc và có thể hoạt động như một chất dưỡng tóc tự nhiên. Chế độ ăn uống cho mái tóc khỏe mạnh nên bao gồm các loại rau có màu xanh vì nhiều lý do.

3. Đậu

Dưỡng tóc chuyên sâu từ bên trong bằng những thực phẩm trứ danh 'kho thuốc bổ' cho mái tóc đẹp từ gốc đến ngọn - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Các loại đậu như đậu lăng là nguồn cung cấp protein, sắt, kẽm và biotin tuyệt vời. Mặc dù hiếm gặp, nhưng sự thiếu hụt biotin có thể dẫn đến tóc dễ gãy. Các loại đậu là thực phẩm lành mạnh cho da và tóc.

4. Các loại hạt

Mẹo để có mái tóc khỏe mạnh bao gồm ăn nhiều các loại hạt. Thiếu kẽm có thể dẫn đến rụng tóc. Các loại hạt là nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời. Quả óc chó, hạt điều, hồ đào và hạnh nhân đều cung cấp kẽm cho mái tóc khỏe mạnh. Quả óc chó cũng chứa axit alpha-linoleic và axit béo omega-3, có thể hoạt động như chất dưỡng tóc tự nhiên. Quả hạch Brazil cũng chứa selen, một loại khoáng chất có thể giúp duy trì da đầu khỏe mạnh.

5. Gia cầm

Ăn nhiều protein hơn là chìa khóa giúp mái tóc bạn luôn khỏe đẹp. Chế độ ăn uống không đủ protein có thể khiến tóc yếu hoặc dễ gãy, thiếu protein có thể dẫn đến mất màu tóc. Nhận protein chất lượng cao mà bạn cần từ gia cầm, chẳng hạn như thịt gà sẽ rất hữu ích.

Trứng là một trong những nguồn protein tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy.6. Trứng 

Dưỡng tóc chuyên sâu từ bên trong bằng những thực phẩm trứ danh 'kho thuốc bổ' cho mái tóc đẹp từ gốc đến ngọn - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Trứng là nguồn cung cấp protein, biotin và vitamin B-12 tuyệt vời, tất cả đều là những chất dinh dưỡng quan trọng giúp tóc khỏe mạnh. Trứng có thể là một trong những thực phẩm tốt nhất cho một mái tóc khỏe mạnh.

7. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt lành mạnh có thể giúp bạn có một mái tóc khỏe mạnh. Bánh mì làm từ lúa mì và ngũ cốc nguyên hạt tăng cường có thể cung cấp kẽm, sắt và vitamin B cho tóc và cơ thể của bạn. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để giữ cho mái tóc của mình khỏe mạnh, hãy ăn nhiều ngũ cốc hơn.

8. Hàu

Dưỡng tóc chuyên sâu từ bên trong bằng những thực phẩm trứ danh 'kho thuốc bổ' cho mái tóc đẹp từ gốc đến ngọn - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Nếu bạn băn khoăn không biết làm thế nào để giúp tóc khỏe mạnh, không đâu khác ngoài hàu và kẽm. Hàu được biết đến như một loại thuốc kích thích tình dục, nhưng chúng cũng rất tốt cho mái tóc của bạn, do hàm lượng kẽm trong chúng. 

Kẽm là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp đổi mới và sửa chữa các tế bào của bạn khỏi bị hư hại. Kẽm cũng có thể được tìm thấy trong ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, thịt bò và thịt cừu. Ăn nhiều thực phẩm này để tóc phát triển khỏe mạnh.

9. Các sản phẩm từ sữa ít chất béo

Có được mái tóc quyến rũ khỏe mạnh bằng cách ăn nhiều sữa giàu canxi. Canxi là một khoáng chất quan trọng cho sự phát triển của tóc và có thể được tìm thấy trong các sản phẩm sữa ít chất béo như sữa tách béo và sữa chua. Những sản phẩm này cũng chứa whey và casein, là những nguồn cung cấp protein. 

Thêm một ít hạt lanh xay hoặc quả óc chó vào sữa chua của bạn để bổ sung axit béo omega-3 và kẽm. Tóc phát triển khỏe mạnh khi bạn ăn đúng loại thực phẩm nó cần.

10. Cà rốt

Để mọc tóc dài khỏe mạnh, bạn nên tiếp cận với các loại thực phẩm giàu vitamin A. Cà rốt được biết đến để giữ cho thị lực khỏe mạnh, nhưng chúng cũng là một nguồn tuyệt vời của vitamin A, cần thiết cho một da đầu khỏe mạnh.

Cẩn thận với các chất bổ sung chế độ ăn uống

Dưỡng tóc chuyên sâu từ bên trong bằng những thực phẩm trứ danh 'kho thuốc bổ' cho mái tóc đẹp từ gốc đến ngọn - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Bạn đang sử dụng thực phẩm chức năng giúp tóc khỏe mạnh? Hãy cảnh giác với các loại thực phẩm chức năng cho rằng chúng sẽ làm dày tóc hoặc khiến tóc mọc nhanh hơn. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để có một mái tóc khỏe mạnh, hãy nhớ rằng bạn có thể nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho một mái tóc khỏe mạnh từ một chế độ ăn uống cân bằng. Đôi khi, chất bổ sung có thể là một điều tốt. Trong một số trường hợp hiếm hoi, thừa một số chất dinh dưỡng như vitamin A có liên quan đến rụng tóc .

Theo Onhealth

Dưỡng tóc chuyên sâu từ bên trong bằng những thực phẩm trứ danh 'kho thuốc bổ' cho mái tóc đẹp từ gốc đến ngọn - Ảnh 9

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Từ khóa:   thực phẩm làm đẹp tóc bí quyết dưỡng tóc chăm sóc tóc

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