Dưỡng tóc chuyên sâu từ bên trong bằng những thực phẩm trứ danh 'kho thuốc bổ' cho mái tóc đẹp từ gốc đến ngọn

Đây là 10 loại thực phẩm hàng đầu để mang đến cho bạn mái tóc sang trọng mà bạn mong muốn.

Đây là 10 loại thực phẩm hàng đầu để mang đến cho bạn mái tóc sang trọng mà bạn mong muốn. 1. Cá hồi

Bạn tự hỏi làm thế nào để có được mái tóc khỏe mạnh? Ăn uống để có mái tóc khỏe mạnh bao gồm cung cấp đủ protein và axit béo omega-3. Cá hồi là một nguồn cung cấp protein dồi dào và chứa đầy đủ axit béo omega-3 cần thiết cho sức khỏe da đầu. Thiếu omega-3 có thể dẫn đến da đầu khô và tóc xỉn màu. Những người ăn chay hoặc thuần chay có thể nhận được chất béo omega-3 có nguồn gốc thực vật từ một đến hai muỗng canh hạt lanh xay.

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Rau bina và các loại rau có màu xanh đậm khác như cải xoăn là nguồn cung cấp vitamin A và C tuyệt vời, cần thiết để sản xuất chất nhờn gọi là bã nhờn. Bã nhờn được tiết ra bởi các nang tóc và có thể hoạt động như một chất dưỡng tóc tự nhiên. Chế độ ăn uống cho mái tóc khỏe mạnh nên bao gồm các loại rau có màu xanh vì nhiều lý do. 3. Đậu Ảnh minh họa

Các loại đậu như đậu lăng là nguồn cung cấp protein, sắt, kẽm và biotin tuyệt vời. Mặc dù hiếm gặp, nhưng sự thiếu hụt biotin có thể dẫn đến tóc dễ gãy. Các loại đậu là thực phẩm lành mạnh cho da và tóc. 4. Các loại hạt

Mẹo để có mái tóc khỏe mạnh bao gồm ăn nhiều các loại hạt. Thiếu kẽm có thể dẫn đến rụng tóc. Các loại hạt là nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời. Quả óc chó, hạt điều, hồ đào và hạnh nhân đều cung cấp kẽm cho mái tóc khỏe mạnh. Quả óc chó cũng chứa axit alpha-linoleic và axit béo omega-3, có thể hoạt động như chất dưỡng tóc tự nhiên. Quả hạch Brazil cũng chứa selen, một loại khoáng chất có thể giúp duy trì da đầu khỏe mạnh. 5. Gia cầm

Ăn nhiều protein hơn là chìa khóa giúp mái tóc bạn luôn khỏe đẹp. Chế độ ăn uống không đủ protein có thể khiến tóc yếu hoặc dễ gãy, thiếu protein có thể dẫn đến mất màu tóc. Nhận protein chất lượng cao mà bạn cần từ gia cầm, chẳng hạn như thịt gà sẽ rất hữu ích.

6. Trứng Ảnh minh họa Trứng là nguồn cung cấp protein, biotin và vitamin B-12 tuyệt vời, tất cả đều là những chất dinh dưỡng quan trọng giúp tóc khỏe mạnh. Trứng có thể là một trong những thực phẩm tốt nhất cho một mái tóc khỏe mạnh. 7. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt lành mạnh có thể giúp bạn có một mái tóc khỏe mạnh. Bánh mì làm từ lúa mì và ngũ cốc nguyên hạt tăng cường có thể cung cấp kẽm, sắt và vitamin B cho tóc và cơ thể của bạn. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để giữ cho mái tóc của mình khỏe mạnh, hãy ăn nhiều ngũ cốc hơn. 8. Hàu Ảnh minh họa

Nếu bạn băn khoăn không biết làm thế nào để giúp tóc khỏe mạnh, không đâu khác ngoài hàu và kẽm. Hàu được biết đến như một loại thuốc kích thích tình dục, nhưng chúng cũng rất tốt cho mái tóc của bạn, do hàm lượng kẽm trong chúng. Kẽm là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp đổi mới và sửa chữa các tế bào của bạn khỏi bị hư hại. Kẽm cũng có thể được tìm thấy trong ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, thịt bò và thịt cừu. Ăn nhiều thực phẩm này để tóc phát triển khỏe mạnh. 9. Các sản phẩm từ sữa ít chất béo