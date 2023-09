Tiêu thụ tăng cường những loại trái cây là 'trợ thủ' đắc lực cho làn da và mái tóc này chắc chắn sẽ giúp bạn sở hữu vẻ ngoài tươi tắn hơn bao giờ hết

Những gì bạn đưa vào bên trong cơ thể sẽ thể hiện ra bên ngoài, đó là lý do tại sao tốt nhất bạn nên bổ sung nhiều lần cho cơ thể những chất dinh dưỡng có lợi để cơ thể không bao giờ thiếu chúng. Có một số loại trái cây giúp giải phóng làn da của bạn khỏi các mối lo ngại như tổn thương do tia UV, sắc tố, nếp nhăn, v.v. Đó là những quả nào?

Để bảo vệ làn da của bạn khỏi lão hóa, hãy thường xuyên ăn dứa tươi. Trên thực tế, dứa hóa ra là một trong những thực phẩm chống lão hóa tốt nhất hiện nay, vì nó chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng như magiê, vitamin B, testosterone, vitamin C, phốt pho và chất xơ hoạt động cùng nhau để hỗ trợ tim, não, hệ thống miễn dịch và cả xương của bạn.

Khi chúng ta nghĩ đến vitamin C, chúng ta ngay lập tức hình dung ra trái cây họ cam quýt nhưng dứa cũng là nguyên liệu làm sáng da.

Qủa amla (quả lý gai)



Tất cả chúng ta đều đã nhận ra những lợi ích to lớn của siêu thực phẩm này trong thời gian đại dịch COVID vì nó râts tốt cho sức khỏe miễn dịch. Amlas trong quả lý gai được coi là một trong những chất kích thích mọc tóc tốt nhất và cũng có tác dụng thanh lọc máu có thể giúp làn da của bạn bị mụn trứng cá.

Ảnh minh họa

Qủa lý gai là một nguồn cung cấp Vitamin C, tăng cường giá trị chống oxy hóa trong chế độ ăn uống của bạn. Nó giúp giảm viêm da, tăng cường sản xuất collagen và giúp hấp thụ tổng thể chất sắt.

Bạn có thể pha trộn nước trái cây từ quả amla và quả chanh để có kết quả tốt nhất. Chanh giúp cải thiện đáng kể sự xuất hiện của các nếp nhăn và làn da xỉn màu. Nước ép này cũng rất tốt cho tóc và có thể ngăn tóc gãy và rụng.

Trái cam

Ảnh minh họa

Nếu bạn yêu thích các loại serum và toner chứa vitamin C, bạn cũng có thể hấp thụ một số vitamin C tự nhiên. Cam vừa thơm vừa ngon, chúng có thể mang lại lợi ích cho làn da của bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Cam giúp tăng cường sản xuất collagen của cơ thể một cách tự nhiên. Chúng chứa collagen, giúp da đàn hồi hơn, mờ sương và trẻ trung hơn. Cam cũng chứa nhiều vitamin C có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Dưa hấu



Để tăng cường lượng nước hấp thụ theo cách tốt nhất có thể, hãy ăn dưa hấu. Dưa hấu có hơn 90% là nước, đó là lý do tại sao lợi ích của loại trái cây ngon ngọt và ngậm nước này khá rõ ràng.

Ảnh minh họa

Dưa hấu đóng một vai trò lớn trong việc giữ cho làn da của bạn trẻ trung và tươi tắn, chỉ đơn giản bằng cách cung cấp nước cho các tế bào tạo nên làn da của bạn. Chúng cũng chứa nhiều chất phytochemical được gọi là lycopene, giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím gây hại từ ánh nắng mặt trời.

Trái lựu

Ảnh minh họa

Lựu có một lượng lớn collagen giúp làn da của bạn luôn tươi trẻ. Lựu cũng là một loại trái cây tuyệt vời, rất linh hoạt vì nó giúp da khô, lão hóa cũng như da nhờn trở nên tốt hơn. Nó có đặc tính kiểm soát mụn trứng cá, dưỡng ẩm, trẻ hóa và đổi mới. Hãy thêm những hạt lựu có lợi này vào sinh tố của bạn để gặt hái những lợi ích của các hợp chất có tác dụng tăng khả năng bảo tồn collagen của cơ thể.

Theo Femina