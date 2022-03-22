Độ tuổi nên căng da mặt?

Làm đẹp 22/03/2022 17:18

Tính theo độ tuổi lão hóa của con người thì khoảng từ 40 tuổi trở ra là mọi người nên đi căng da mặt để được trẻ trung hơn. Kể cả khi 80 tuổi, bạn có đủ sức khỏe thì vẫn có thể căng da mặt.

Căng da mặt là phương pháp làm đẹp phổ biến trong thời đại hiện nay, nhất là khi nhu cầu làm đẹp của mọi người ngày càng tăng cao. Vậy khi nào mới nên căng da mặt và độ tuổi nào thích hợp nhất cho kỹ thuật làm đẹp này?

Đôi điều về căng da mặt

Nhiều người nhầm lẫn với việc căng da mặt và một số phương pháp làm săn chắc da mặt khác. Thực chất thì căng da mặt là phương pháp phẫu thuật nhằm kéo căng phần da và phần cơ trên khuôn mặt giúp da mặt giảm đi các nếp gấp, chùng mà chúng ta hay gọi là nếp nhăn.

Độ tuổi nên căng da mặt? - Ảnh 1Căng da mặt đem lại hiệu quả làm đẹp khá cao so với các phương pháp làm săn chắc da mặt khác

Phương pháp này sẽ giúp bạn trẻ thêm rất nhiều tuổi, bạn thậm chí sẽ không nhận ra mình sau khi áp dụng phương pháp này. Đó chính là nguyên nhân mọi người rất ưa chuộng căng da mặt và coi đây là việc quan trọng cần làm khi đến tuổi lão hóa.

Độ tuổi nào nên căng da mặt?

Vì căng da mặt là phương pháp làm đẹp khi làn da đã bị lão hóa cho nên tính theo độ tuổi lão hóa của con người thì khoảng từ 40 tuổi trở ra là mọi người nên đi căng da mặt để giữ vẻ trẻ trung cho mình lâu hơn. Kể cả khi 80 tuổi, bạn có đủ sức khỏe thì vẫn có thể áp dụng phương pháp này để trông mình trẻ hơn.

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Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần đủ sức khỏe thì đều có thể căng da mặt để được trẻ trung hơn

Tóm lại chỉ cần bạn có nhu cầu thì trong khoảng từ 40 đến 80 tuổi bạn hoàn toàn có thể đi căng da mặt theo ý muốn của mình. Ngoài ra một số trường hợp bệnh nhân mắc bệnh lão hóa trước tuổi, da mặt bị nhăn nheo, chảy xệ vẫn có thể căng da mặt để cải thiện tình hình.

Để da mặt lão hóa chậm, tốt nhất nên có chế độ ăn uống tập luyện khoa học và không nên hút thuốc lá.

Một số kỹ thuật căng da mặt

Theo các bác sĩ căng da mặt Bauman Clinic, có một số kỹ thuật căng da mặt hiện nay được các bác sĩ áp dụng phổ biến, đó là kỹ thuật căng da mặt SMAS và kỹ thuật căng da mặt Deep Plane. Vậy hai kỹ thuật này có gì khác nhau? Ưu điểm của chúng là gì? Thực chất hai kỹ thuật này hoàn toàn khác nhau và chúng sẽ xử lý các lớp SMAS khác nhau. SMAS (viết tắc của cụm từ superficial musculo aponeurotic system) là một hệ thống cân cơ nằm nông phía dưới phần da và chúng bao phủ lên toàn bộ lớp cơ trên mặt của bạn.

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Các kỹ thuật khác nhau nhưng hiệu quả căng da mặt là như nhau

Với kỹ thuật căng da mặt SMAS, các bác sĩ sẽ nâng da lên hẳn lớp SMAS và cả lớp cơ, sau đó thắt chặt SMAS lại hoặc đôi khi sẽ cắt bớt đi nếu cần thiết.

Còn với kỹ thuật Deep Plane thì khi thực hiện cả phần SMAS và phần da sẽ đều được nâng lên cùng nhau và thắt chặt lại.

Mặc dù hai kỹ thuật hoàn toàn khác nhau nhưng hiệu quả mà chúng đem lại thì tương đương nhau. Bệnh nhân sau khi thực hiện sẽ giữ được vẻ trẻ trung tới tận 10 năm sau đó nếu biết chăm sóc đúng cách. Tùy theo tình trạng của khách hàng và khả năng của mỗi bác sĩ với từng kỹ thuật mà bạn sẽ được lựa chọn căng da mặt bằng kỹ thuật SMAS hay Deep Plane.

Quy trình phẫu thuật căng da mặt bạn cần biết

Để quá trình căng da mặt của bạn diễn ra an toàn và ít biến chứng, bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc đến cá trung tâm thẩm mỹ uy tín để thực hiện. Tuyệt đối không được tham rẻ đến các trung tâm nhỏ, các spa không được phép thực hiện kỹ thuật này.

Để thực hiện căng da mặt, bạn sẽ được gây mê hoặc gây tê để không có cảm giác đau khi bác sĩ thực hiện phẫu thuật. Quá trình này sẽ được ê kíp gây mê cũng như bác sĩ theo dõi sát sao để tránh trường hợp bệnh nhân có phản ứng bất ngờ với thuốc.

Sau đó, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật bằng những đường rạch nhỏ phía sau tai của bạn, cắt bỏ đi phần da, phần mỡ thừa, kéo căng da và khâu lại bằng chỉ khâu sinh học.

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Sau phẫu thuật căng da mặt cần chăm sóc đúng cách để có hiệu quả tối ưu nhất

Phẫu thuật xong, bạn nên lắng nghe tư vấn từ bác sĩ về cách chăm sóc tại nhà và tái khám theo lịch hẹn. Có bất cứ dấu hiệu nào bất thường cần liên hệ ngay cho bác sĩ để cuông cuộc làm đẹp của bạn được diễn ra suôn sẻ và an toàn nhất.

 Khi da mặt đã lão hóa thì hầu như phần da cổ của bạn cũng bị chùng nhão, chảy xệ. Bạn có thể sử dụng thêm phương pháp căng da cổ để có được sự trẻ trung một cách trọn vẹn nhất. Cần biết thêm thông tin về căng da mặt, căng da cổ hay thông tin về sức khỏe và thẩm mỹ, truy cập trang suckhoe123.vn để  được tư vấn, giải đáp.

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