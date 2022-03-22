Các loại sụn nâng mũi tốt nhất hiện nay? Cần lưu ý những gì

Làm đẹp 22/03/2022 17:14

Đây là các loại sụn nâng mũi mà bạn cần phải biết để có thêm thông tin cần thiết trước khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi thẩm mỹ làm đẹp cho bản thân.

Phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi đã trở nên khá là phổ trong xã hội ngày nay. Mặc dù là phổ biến những cũng có không ít những câu hỏi được đặt ra điển hình như nâng mũi có đau không, các loại sụn nâng mũi , sụn nào là tốt nhất. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin liên quan đến sụn nâng mũi bên dưới bài viết này nhé.

Các loại sụn nâng mũi tốt nhất hiện nay? Cần lưu ý những gì - Ảnh 1

Sụn nâng mũi là gì?

Để các bạn có thể sở hữu được chiếc mũi thanh tú, cao và đẹp tự nhiên thì các bạn cần phải có sụn. Sụn mũi được ví như là một vật liệu không thể thiếu song hành cùng chiếc mũi của bạn để quyết định độ bền của mũi. Vì thế nên khi bạn quyết định phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi thì bạn cần chọn đúng loại sụn phù hợp với cơ địa của bạn.

Các loại sụn nâng mũi tự nhiên thường được sử dụng

Sụn tai

Đôi khi nhiều loại sụn không đạt yêu cầu phù hợp với cơ thể thì sụn vành tai là một loại sụn thay thế tốt nhất bởi chúng có tính đàn hồi cao, độ dày đủ để tạo được đường cong cho sống mũi. Tuy nhiên thì trong thời gian dài thì sụn vành tai sẽ bị cong quá mức và không đủ độ cứng để hỗ trợ nâng được sống mũi. Vì thế các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ thường sử dụng sụn vành tai để tạo hình ở đầu mũi và kết hợp với nhiều chất liệu khác nhau để mang lại hiệu quả cao nhất.

Bạn có thể tham khảo thêm về: Nâng mũi bằng sụn tai có ảnh hưởng gì không

Các loại sụn nâng mũi tốt nhất hiện nay? Cần lưu ý những gì - Ảnh 2

Sụn sườn

Sụn nâng mũi tốt nhất hiện nay có phải là sụn sườn hay không? Sụn sườn thì có độ chắc chắn cao hơn những sụn còn lại nhưng lại dễ bị vênh vẹo và phải cần nhiều thời gian để sụn thích nghi với cơ thể vì thế sụn sườn thì được dùng để tái tạo mũi khi mũi bị dị tật, biến dạng.

Sụn vách ngăn 

Sụn vách ngăn là một trong các loại sụn nâng mũi được ưu tiên lựa chọn để thay thế các loại sụn khác. Sụn này ở ngay bên trong mũi nên nó có sự tương thích nhất với mũi nên có thể hạn chế được nhiều rủi ro không mong muốn. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ sẽ sử dụng sụn này để ghép vào sống mũi, định hình lại sống mũi mà không bị ảnh hưởng đến cấu trúc chung của mũi.

Các loại sụn nâng mũi tốt nhất hiện nay? Cần lưu ý những gì - Ảnh 3

Các loại sụn nâng mũi nhân tạo phổ biến hiện nay

Sụn nâng mũi Silicon

Sụn nâng mũi Silicon là một trong các loại sụn nâng mũi được sử dụng phổ biến trong những ca tiểu phẫu nâng mũi. Ngày nay thì sụn nâng mũi Silicon đã được cải tiến, nâng cấp và hoàn thiện hơn. Sụn Silicon thì được chế tạo từ plastic có hình dáng dọc giống như sống mũi chạy từ gốc mũi đến trụ mũi. Sụn Silicon này mềm dẻo, linh hoạt và rất dễ để định hình nên rất phù hợp để sử dụng nâng mũi.

Các loại sụn nâng mũi tốt nhất hiện nay? Cần lưu ý những gì - Ảnh 4

Chính vì tính linh hoạt và là chất liệu nhân tạo nên khi phẫu thuật không đúng thì sẽ dẫn đến những sự cố không mong muốn như nhiễm trùng, chảy máu, lệch vẹo sống mũi… Thế nên cần phải có bác sĩ chuyên môn cao, tay nghề giỏi để thực hiện.

Sụn Surgiform nâng mũi

Sụn Surgiform là một trong các loại sụn nâng mũi được đánh giá là tốt nhất hiện nay được chế tạo từ vật liệu ePTFE được FDA Hoa Kỳ kiểm định và cấp phép lưu hành. Sụn này được cấu tạo từ nhiều lỗ nhỏ có kích thước chỉ vài micromet nên có máu huyết có thể lưu thông qua đây được.

Các loại sụn nâng mũi tốt nhất hiện nay? Cần lưu ý những gì - Ảnh 5

Khi đặt sụn này vào mũi thì những mô mềm trong mũi sẽ bám chặt vào sụn tạo thành một khối chắc chắn từ đó giúp cho chiếc mũi được ổn định dài lâu hơn. Điều đặc biệt của loại sụn này là rất tương thích với cơ thể của mọi người, không gây ra dị ứng vì vậy mũi sau khi được nâng bằng sụn này sẽ rất đẹp, nhanh lành.

Sụn nâng mũi Megaderm

Sụn nâng mũi Megaderm là một trong những các loại sụn nâng mũi hiện nay được đánh giá là thân thiện với con người và xứng đáng đứng đầu danh sách các loại sụn tốt nhất. Sụn này được chế tạo chiết xuất từ biểu bì của cơ thể người nên khi cấy vào mũi thì được xem giống như là sụn tự thân.

Khi sử dụng sụn nâng mũi Megaderm thì các bạn có thể tránh được những nguy cơ như dị ứng, lệch form, đỏ đầu mũi, lộ sụn, ngứa ngáy, viêm sưng, cương mủ….

Sụn nâng mũi Nanoform

Sụn nâng mũi Nanoform là một trong các loại sụn nâng mũi mới được sản xuất chế tạo gần đây nên có rất nhiều những ưu điểm lợi thế nổi bật. Sụn Nanoform cũng được làm từ ePTFE được FDA chứng nhận và cấp phép lưu hành. Sụn này phù hợp gần như là 90% với cơ địa của tất cả mọi người, có trọng lượng nhé, bền chắc và định hình cao.

Các loại sụn nâng mũi tốt nhất hiện nay? Cần lưu ý những gì - Ảnh 6

Nâng mũi ở đâu uy tín an toàn?

TopNose là đơn vị chuyên thẩm mỹ , khắc phục dáng mũi chuyên nghiệp. TopNose lấy sự hài lòng của khách hàng để đánh giá chất lượng dịch vụ nên vô cùng chăm chút từ khâu tư vấn đến chăm sóc hậu phẫu thuật. Viện Nâng Mũi TopNose cam kết:

  • Đội ngũ y bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ
  • Nói không với các trường hợp không đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ
  • Đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo.
  • Quy trình phẫu thuật an toàn tuyệt đối, có giấy cam kết và bảo hành

Thông tin liên hệ:

Viện Nâng Mũi TopNose - Trực thuộc phòng khám thẩm mỹ Newface

Một số lưu ý khi lựa chọn sụn nâng mũi

Sụn nâng mũi được xem là có vai trò rất quan trọng quyết định đến vẻ đẹp của chiếc mũi, độ bền lâu của chiếc mũi. Vì thế nên chọn các loại sụn nâng mũi tốt nhất để thực hiện nâng mũi. Các bạn phải hiểu rõ những khiếm khuyết của chiếc mũi của mình để có thể chọn được sụn phù hợp nhất. Các bạn cũng phải nên yêu cầu bác sĩ kết hợp sụn tự thân và sụn nhân tạo để thực hiện nâng mũi hoặc có thể nghe theo lời tư vấn của bác sĩ.

Các loại sụn nâng mũi tốt nhất hiện nay? Cần lưu ý những gì - Ảnh 7

Lựa chọn đúng bệnh viện thẩm mỹ cũng là một yếu tố quan trọng quyết định đến sức khỏe vẻ đẹp của bạn. Các bạn cần phải nắm được ưu nhược điểm của các loại sụn nâng mũi để khi tiến hành chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ thì các bạn có thể chọn đúng được loại sụn phù hợp nhất với cơ địa của cơ thể từ đó mang lại kết quả tốt nhất.

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