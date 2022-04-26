Dầu gội hoặc dầu xả: Nên thoa gì đầu tiên? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng bạn cần lưu ý điều này

Quan điểm phổ biến nhất giữa các nhà khoa học và bác sĩ da liễu là tốt hơn hết bạn nên dưỡng tóc sau khi gội đầu.

Nếu bạn muốn gắn bó với giao thức cơ bản, theo giải thích của các nhà nghiên cứu

Dầu dưỡng tóc giúp bao phủ các sợi tóc một lớp dưỡng ẩm, tạo thêm độ bóng và mềm cho chúng. Dầu xả cũng giúp bảo vệ tóc khỏi những hư tổn do tiếp xúc với điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Dầu gội làm sạch dầu và bụi bẩn trên da đầu. Tuy nhiên, gội đầu quá nhiều hoặc sử dụng các loại dầu gội quá mạnh có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của tóc và khiến tóc bị khô hoặc xoăn. Đó là lúc mà dầu xả có ích.

Nếu bạn có mái tóc xỉn màu, hư tổn và bạn đang muốn tăng thêm lượng tóc, theo giải thích của một số chuyên gia

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Có một xu hướng chăm sóc tóc mới là gội đầu ngược đang được các bác sĩ da liễu và chuyên gia chăm sóc tóc chú ý. Gội đầu ngược thường đề cập đến việc thực hành dưỡng tóc trước khi sử dụng dầu gội đầu.

Theo một số bác sĩ, dầu xả để lại một lớp bảo vệ xung quanh sợi tóc giúp khóa ẩm và ngăn ngừa tình trạng khô do gội đầu. Nó cũng giúp thêm độ bóng và độ bồng bềnh cho những mái tóc xỉn màu .

Phương pháp dưỡng này rất tốt cho những người có xu hướng có mái tóc mỏng và nhờn sau khi gội và dưỡng. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào cho khái niệm này.

Lợi ích của việc ủ tóc trước khi gội đầu

Dưỡng tóc trước khi gội đầu mang lại những lợi ích sau:

Tạo độ bồng bềnh cho tóc: Dưỡng tóc sau khi gội đầu thường để lại một lớp dầu xả nhờn trên tóc. Điều này có thể khiến tóc bạn mỏng đi, đặc biệt là nếu bạn có mái tóc mỏng. Gội đầu sau khi dưỡng giúp loại bỏ vấn đề này.

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Nuôi dưỡng tóc: Nhiều loại dầu xả giúp tăng lượng protein keratin trong tóc, tạo thêm độ mềm và mượt cho tóc. Dưỡng tóc trước khi gội đầu giúp bạn đạt được lợi ích tối đa từ việc này.

Duy trì da đầu sạch sẽ lâu hơn: Gội đầu sau khi dưỡng làm sạch da đầu mà không làm khô tóc và giúp da đầu sạch lâu hơn.

Tăng độ bóng cho tóc: Hầu hết các loại dầu dưỡng tóc đều chứa các thành phần giúp tăng thêm sức sống và độ bóng cho tóc. Gội đầu sau khi sử dụng các loại dầu dưỡng như vậy sẽ tạo thêm độ bóng cho tóc mà không làm nặng tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm độ nhờn cho da đầu: Dưỡng tóc trước khi gội đầu cũng rất tốt cho những người có xu hướng có da đầu hoặc tóc dầu vì nó làm mềm tóc mà không để lại nhờn.

Cách dùng dầu xả trước khi gội đầu đúng cách

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Dưới đây là hướng dẫn từng bước đơn giản về cách gội đầu ngược:

Ngâm tóc trong nước ấm để làm ẩm tóc và mở các lỗ chân lông. Nhẹ nhàng xoa bóp dầu xả lên da đầu và tóc. Để nó trong ít nhất 3 phút. Bôi dầu gội và gội đầu.

Mẹo và thủ thuật khi thoa dầu xả trước khi gội đầu

Khi sử dụng kỹ thuật gội đầu ngược để đạt được lợi ích tối đa, hãy ghi nhớ những lời khuyên sau:

Không gội sạch dầu xả trước khi dùng dầu gội. Dầu xả tạo thành một lớp bã nhờn bảo vệ sợi tóc của bạn và ngăn chúng bị khô. Để dầu xả ngấm vào tóc ít nhất 3-5 phút trước khi gội sạch.

Ai không nên dùng dầu xả trước khi gội dầu?

Mặc dù gội đầu ngược có vẻ là một ý tưởng hay để thử, nhưng nó có thể không hiệu quả đối với tất cả mọi người. Những người có mái tóc dày hoặc xoăn có thể thấy việc dưỡng tóc trước khi gội đầu không hữu ích cho họ.

Đối với tóc dày:

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Tóc dày có xu hướng yêu cầu lượng dầu xả cao hơn để giữ nếp và mềm mượt cả ngày. Vì vậy, sử dụng dầu xả trước khi gội đầu có thể không lý tưởng cho những người có loại tóc này.

Một cách tốt để khắc phục điều này là dưỡng tóc cả trước và sau khi gội đầu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sử dụng dầu xả mà không có dầu gội?

Sử dụng dầu xả phù hợp với loại tóc của bạn là điều cần thiết để duy trì một mái tóc khỏe mạnh. Gội đầu bằng dầu gội sẽ làm sạch da đầu kỹ lưỡng và tạo cho chân tóc một môi trường khỏe mạnh để phát triển.

Tuy nhiên, việc không dưỡng tóc sẽ tước đi lớp bã nhờn tự nhiên của tóc và khiến tóc xoăn, xỉn màu hoặc khô. Về lâu dài, điều này có thể khiến tóc bị chẻ ngọn và hư tổn.

Còn về Dầu gội 2 trong 1 thì sao?

Gần đây có lẽ bạn cũng đã thấy sự gia tăng các loại dầu gội đầu 2 trong 1 trên thị trường. Các sản phẩm này đã được phát triển để hoạt động như dầu gội đầu và dầu xả.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu gội 2 trong 1 thường chứa các chất làm sạch hoặc chất hoạt động bề mặt giống như hầu hết các loại dầu gội đầu, nhưng chúng cũng chứa các thành phần dưỡng như các giọt dầu silicon. Trong khi chất hoạt động bề mặt làm sạch da đầu, các giọt silicone hoạt động như một loại dầu xả tích điện dương và bám vào tóc, làm mềm tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng tóc là yếu tố cần thiết để có những mái tóc mềm mại và bóng mượt. Bạn có thể ủ tóc trước hoặc sử dụng dầu gội đầu, tùy thuộc vào loại tóc của bạn.

Dưỡng tóc trước khi gội đầu đặc biệt có lợi cho những người có mái tóc mỏng hoặc mảnh vì nó tạo thêm độ bồng và bóng cho tóc. Tuy nhiên, nếu sở hữu mái tóc dày, thô hoặc xoăn, bạn có thể tốt hơn hết nên sử dụng phương pháp dưỡng tóc truyền thống sau khi gội đầu.

Theo Emedihealth