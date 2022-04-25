Mặt nạ mắt và môi có thực sự hiệu quả không? Chuyên gia chia sẻ bí quyết làm đẹp thực sự dành cho bạn!

Dưỡng da, đắp mặt nạ và thư giãn nghe có vẻ là một kế hoạch cuối tuần hoàn hảo có phải không? Còn gì tuyệt hơn một ngày cuối tuần tự chăm sóc bản thân nhỉ? Trong khi lướt web, có lẽ chúng ta thường bắt gặp các bài đăng của những người đang thư giãn với mặt nạ và miếng che mắt của. Nhưng liệu những miếng mặt nạ này có thực sự cần thiết trong chu trình làm đẹp không?

Ảnh minh họa: Internet Môi và vùng dưới mắt là vùng mỏng manh so với các bộ phận khác trên khuôn mặt. Quầng thâm, nếp nhăn, bọng mắt, nứt nẻ và môi thâm là những vấn đề phổ biến. Hãy đối mặt với nó, với cuộc sống bận rộn như vậy, thật khó để có thể ngủ đủ 8 tiếng chứ chưa nói đến việc đi spa, mát-xa và chăm sóc da thường xuyên. Đó là lý do tại sao những miếng mặt nạ này đến và mang lại cho mọi người cảm giác thư thái khi ngồi trong nhà thoải mái. Chúng là một cách nhanh chóng để làm sạch da với một số thành phần dưỡng ẩm. Tóm lại, hầu hết chúng ta đều thích ý tưởng sử dụng các miếng mặt nạ này nhưng câu hỏi đặt ra là chúng có hoạt động hiệu quả không?

Miếng mặt nạ mắt và môi là gì? Ảnh minh họa: Internet Chúng giống như mặt nạ tờ miếng nhưng được thiết kế dành riêng cho môi và mắt. Những miếng dán này được truyền với các thành phần hoạt tính nhẹ nhưng hoạt động mạnh mẽ để nhắm mục tiêu đến mối quan tâm cụ thể của da. Những thành phần này bao gồm retinol, axit hyaluronic, ceramides, collagen, vitamin C và chiết xuất từ ​​trái cây. Tất cả những gì bạn phải làm là đặt chúng lên chỗ bị ảnh hưởng và thư giãn trong vài phút. Thời hạn sử dụng các miếng mặt nạ sẽ khác nhau.

Chúng hoạt động như thế nào? Ảnh minh họa: Internet Lợi ích của những miếng dán này là chúng cung cấp độ ẩm tức thì cho làn da khô và xỉn màu. Nếu bạn chườm lạnh, chúng cũng có thể tạm thời làm dịu bọng mắt. Chúng có tác dụng làm mát và cảm giác thư thái mà không ai bận tâm vào một buổi chiều chủ nhật lười biếng. Tuy nhiên, đừng mong đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra! "Các thành phần hấp thụ vào da chủ yếu dựa trên kích thước phân tử của chúng hoặc cách sản phẩm được chế tạo. Do đó, nói rằng những miếng dán này giúp hấp thụ các thành phần tốt hơn có thể không hoàn toàn đúng", Paula Begoun, người sáng lập thương hiệu Paula's Choice chia sẻ. Ảnh minh họa: Internet Mặc dù những miếng dán này hoàn hảo để có tác dụng thư giãn và làm dịu, nhưng một vài ứng dụng sẽ không cho thấy những thay đổi mạnh mẽ trên da. Bạn có thể áp dụng những cách này và tận hưởng buổi chăm sóc da của mình tại nhà nhưng hãy đảm bảo không phụ thuộc hoàn toàn vào chúng và không quên bôi các sản phẩm dưỡng chuyên biệt để chăm sóc mắt và môi của bạn. Theo Femina

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