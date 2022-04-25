Xu hướng chăm sóc da đình đám xứ Hàn khiến hội chị em mê tít

Làm đẹp 25/04/2022 19:26

K-Beauty đã thay đổi cách nhìn của tất cả chúng ta về chăm sóc da. Từ một quy trình chăm sóc da ba lần đơn giản, mỹ nữ xứ Hàn đã chuyển sang một quy trình 10 bước tỉ mỉ, tất cả đều nhờ vào các xu hướng K-Beauty phổ biến. 

Xu hướng chăm sóc da đình đám xứ Hàn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây, xu hướng chăm sóc da phổ biến rộng rãi được gọi là slugging đã thổi bùng nỗi ám ảnh của chúng ta về một làn da hoàn mỹ, không có vấn đề, đẹp trong như thủy tinh.

Slugging là gì?

Xu hướng chăm sóc da đình đám xứ Hàn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Được tạo ra bởi K-Beauty, slugging là một xu hướng chăm sóc da phổ biến bao gồm việc phủ lên mặt bằng dầu khoáng. Phù hợp nhất cho loại da khô, slugging giữ độ ẩm của da nguyên vẹn bằng cách ngăn chặn sự mất nước. Mặc dù có rất nhiều lựa chọn từ dầu khoáng trên thị trường, nhưng bạn cũng có thể sử dụng kem dưỡng ẩm có hỗn hợp dầu khoáng, glycerine và dầu khoáng.

Slugging - phương pháp đúng đắn

Xu hướng chăm sóc da đình đám xứ Hàn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ, thói quen chăm sóc da của bạn phải được thực hiện nếu bạn có làn da khô. Vì vậy, nó có an toàn để bao gồm slugging trong thói quen của bạn không? Nếu có thì phải làm như thế nào? Có, thật an toàn nếu bao gồm dầu khoáng là một trong các bước chăm sóc da và nó phải là bước cuối cùng. Trên thực tế, nó làm cho kem dưỡng ẩm hoạt động mạnh hơn! Đặc biệt là vào mùa đông, khi da khô căng và sần sùi, bạn có thể thoa một lượng dầu khoáng có kích thước bằng hạt đậu lên khắp mặt sau khi bạn đã hoàn tất quy trình chăm sóc da của mình. Hoặc, giữ nó đơn giản và áp dụng nó trên làn da ẩm và mới được làm sạch. 

Theo các chuyên gia, điều quan trọng là phải bịt kín da để tránh mất nước hoặc mất độ ẩm. Nhưng điều quan trọng là da sẽ mất một số độ ẩm vì quá trình này gửi tín hiệu đến da để sản xuất nhiều lipid gian bào hơn. Điều này giúp sửa chữa hàng rào bảo vệ da.

Xu hướng chăm sóc da đình đám xứ Hàn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc sử dụng dầu khoáng là nó ngăn chặn hầu hết sự mất nước trong khi cho phép da phục hồi hàng rào bảo vệ da. Vì vậy, khi bạn loại bỏ lớp "mỡ bôi trơn" từ dầu khoáng, da sẽ không phục hồi trở lại.

Chăm sóc da theo phương pháp slugging là một bước dưỡng da lý tưởng cho những ai muốn giải "cơn khát" cho làn da của mình. Tuy nhiên, vì dầu khoáng có tính gây mụn nên những ai có làn da dễ bị mụn trứng cá không nên thử xu hướng này. Những người có loại da như vậy nên tránh dùng dầu khoáng hoặc bất kỳ sản phẩm nào gây bít tắc.

Theo Femina

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