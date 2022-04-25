Để chuẩn bị cho diện mạo hoàn mỹ trước ngày cưới, các nàng chớ bỏ qua những bí kíp vàng này!

Mặc dù trang điểm có thể làm nên điều kỳ diệu, nhưng chính ánh sáng rực rỡ thực sự của cô dâu mới khiến cô ấy trở nên nổi bật. Tất nhiên, ngày trọng đại khiến gương mặt bạn rạng rỡ, nhưng hãy thêm vào đó một chế độ chăm sóc da đặc biệt.

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Thật buồn cười là mẹo đầu tiên trong chế độ chăm sóc da cô dâu này không liên quan đến các sản phẩm chăm sóc da mà là những thói quen ảnh hưởng nhất định đến làn da. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng vì sức khỏe làn da tỷ lệ thuận với những gì bạn ăn. Khi chúng ta nói ăn kiêng, nó không có nghĩa là giảm cân. Giảm tiêu thụ đường, carbs, thực phẩm dầu chuyển hóa như khoai tây chiên, đồ uống có ga và thay thế chúng bằng thực phẩm giàu chất xơ như rau, sinh tố xanh, trái cây và lượng protein phù hợp. Điều này không chỉ giúp nuôi dưỡng cơ bụng mà còn giúp nuôi dưỡng làn da của bạn.

Áp dụng hình thức tập luyện mà bạn yêu thích. Bạn có thể chọn các lựa chọn phi truyền thống như tập pilate, chạy quanh bãi biển, nhảy dây, vận động bài tập nhẹ nhành phù hợp, v.v. Điều này sẽ giúp bạn luôn say mê, đồng thời giúp cải thiện lưu thông máu và khiến bạn đổ mồ hôi, do đó, giải độc da. tạp chất.

Ngủ ngon

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Giấc ngủ có thể là tất cả! Các nhà khoa học về da chưa bao giờ làm suy yếu tầm quan trọng của một giấc ngủ ngon 8 tiếng. Da tự sửa chữa, tái tạo và hồi sinh khi bạn ngủ. Một thói quen chăm sóc ban đêm tốt giúp khóa độ ẩm cho da và xây dựng collagen cùng việc ngủ ngon đủ giấc sẽ là món quà tuyệt vời với làn da.

Bám sát kiến ​​thức cơ bản

Nghe có vẻ đáng sợ nhưng hãy kiềm chế để không tham gia vào các quy trình chăm sóc da phức tạp. Rất nhiều "cô dâu tương lai" thử nghiệm làn da của họ trong thời điểm quan trọng này, điều này có thể thành công hoặc thất bại. Các sản phẩm mới có thể khiến làn da của bạn bị ngạc nhiên và có thể gây ra hiện tượng tẩy da (làn da của bạn từ chối đột ngột và dữ dội các sản phẩm mới dưới dạng mụn trứng cá, phát ban, v.v.).

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Hãy tuân thủ quy trình chăm sóc da truyền thống, một thứ luôn phù hợp với mọi làn da. Cũng bao gồm tẩy da chết và đắp mặt nạ trong thói quen chăm sóc da hàng tuần của bạn, tùy thuộc vào loại da của bạn.

Giữ ẩm là chìa khóa quan trọng

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Một trong những bước chăm sóc da bị đánh giá thấp nhất là dưỡng ẩm, đặc biệt là đối với những người có làn da dầu. Hầu hết chúng ta cố gắng bỏ qua kem dưỡng ẩm vì nghĩ rằng nó không cần thiết. Ngược lại, chất dưỡng ẩm giúp tạo ra một rào cản và giúp trì hoãn tất cả các loại vấn đề về da. Cách nắm bắt là tìm đúng sản phẩm phù hợp với loại da.

Quản lý căng thẳng, thư giãn và thư giãn!

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Như đã nói đi nói lại, căng thẳng không chỉ có thể gây ra rối loạn về tinh thần mà còn về thể chất. Vào thời điểm quan trọng như vậy, căng thẳng có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn. Nó không chỉ khiến da xỉn màu, mệt mỏi mà còn có thể dẫn đến nổi mụn.



Hãy nghỉ ngơi với một buổi spa hoặc mát-xa toàn thân, một cuốn sách với một tách sô-cô-la nóng hoặc điều gì đó đơn giản như một bản nhạc hay! Bạn giỏi hơn trong việc xác định điều gì giúp bạn thư giãn tốt nhất.

Theo Femina