Đắp mặt nạ nha đam theo cách này, da không chỉ mềm mịn mà còn sáng bật tông đến bất ngờ

Mặt nạ từ nha đam sẽ giúp làn da tươi trẻ, sáng mịn và cảm giác hồi sinh đó sẽ giúp bạn trở nên xinh đẹp.

Cho dù đó là vết cháy nắng hay vết thâm trên mặt, thì thứ mà bạn có thể tiếp cận với sự tin tưởng an toàn là lô hội. Loại cây bụi ngắn, nhọn giá lại phải chăng này là cứu cánh cho làn da, mái tóc và sức khỏe nói chung!

Tại sao bạn nên thử đắp mặt bằng nha đam tại nhà

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Nha đam có những lợi ích kỳ diệu và là một trong những sản phẩm tự nhiên tốt nhất mà bạn có thể sử dụng trên khuôn mặt của mình mà không phải lo lắng về bất kỳ tác dụng phụ nào. Bên cạnh việc giảm viêm và làm mờ vết thâm, lô hội có khả năng chữa lành vết thương, dưỡng ẩm cho làn da của bạn và chống lại các dấu hiệu lão hóa, giảm sự xuất hiện của mụn và nhiều hơn thế nữa!

Có vẻ như không thể có bất kỳ vấn đề nào mà lô hội không thể giải quyết được! Với tất cả những lợi ích của nó, lô hội có thể là một nguyên liệu tuyệt vời để làm mặt nạ tại nhà.

Dưới đây là cách làm mặt nạ nha đam tại nhà

Vì lô hội có lợi cho mọi loại da nên mọi người có thể thử cách làm mặt nạ này tại nhà. Để có kết quả tốt nhất, hãy cố gắng sử dụng gel lô hội tươi thay vì những loại đóng gói hay mỹ ohara,. Thực hiện cách làm mặt nạ nha đam tại nhà này mỗi tháng một lần sẽ mang lại cho bạn làn da tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Bước 1: Làm sạch

Bước đầu tiên đối với bất kỳ loại da mặt nào là làm sạch da mặt, bởi vì chỉ khi da mặt bạn được làm sạch hoàn toàn thì da mặt mới có thể hấp thụ được chất tốt của các sản phẩm bạn thoa lên sau đó.

Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu cách làm mặt nạ nha đam này tại nhà với sữa rửa mặt chiết xuất từ ​​nha đam có thể chuẩn bị trong vòng chưa đầy một phút. Trộn đều nước cốt chanh, bột nghệ và gel lô hội. Làm sạch da mặt bằng cách sử dụng sữa rửa mặt này và mát xa trong vài phút theo chuyển động tròn. Rửa sạch bằng nước lạnh và lau khô mặt.

Bước 2: Thoa nha đam

Đối với da mặt, tẩy tế bào chết là một trong những khía cạnh quan trọng nhất vì nó làm bong tróc các tế bào da chết trên khuôn mặt của bạn, và đây là điều cho phép làn da khỏe mạnh từ bên trong. Làn da sáng tự nhiên này được bổ sung bằng cách tẩy tế bào chết tự nhiên trong cách làm mặt nạ nha đam tự làm tại nhà này.

Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị một hỗn hợp tẩy tế bào chết tuyệt vời bằng cách trộn gel lô hội tươi với một ít nước dừa và bột gạo. Tẩy tế bào chết dễ chuẩn bị này có thể làm sáng da của bạn và loại bỏ mụn đầu đen và mụn đầu trắng.

Nếu bạn vừa trở về sau một kỳ nghỉ và muốn loại bỏ làn da rám nắng, loại tẩy tế bào chết này sẽ làm điều đó cho bạn! Nó sẽ làm mịn và sáng làn da của bạn, mang lại cho bạn cảm giác tươi mát.

Bước 3: Xoa bóp

Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác yên tĩnh, ấm áp đó khi bạn được mát xa xong thật là thư giãn. Sau một ngày căng thẳng, mát- a mặt không chỉ giúp tăng lưu lượng máu trên mặt mà còn giúp bạn giảm căng thẳng. Điều này chống lại các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và đường nhăn, có thể gây ra do căng thẳng.

Đối với bước này trong cách làm mặt nạ nha đam tại nhà, trộn một ít gel nha đam và mật ong với nhau. Đối với hỗn hợp gel này, thêm một ít dầu vitamin E từ viên vitamin E, sau đó thoa đều gel này lên mặt. Mát xa nó trong 10 phút. Bạn sẽ nhận thấy làn da của mình sáng lên!

Bước 4: Mặt nạ lô hội

Bây giờ đây là một phần thưởng trong bước làm mặt nạ nha đam tại nhà này. Có hai cách đắp mặt bằng lô hội mà bạn nên thử.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên là mặt nạ nước ép lô hội, hoa hồng và cam

Lấy một ít gel lô hội trong một cái bát, thêm một ít nước cam vào đó và trộn đều. Tiếp theo, bạn lấy một ít cánh hoa hồng, chuẩn bị hỗn hợp sền sệt rồi cho vào hỗn hợp nha đam và nước ép.

Một cách đắp mặt khác mà bạn có thể dùng là trộn gel lô hội, bột gỗ đàn hương và nước hoa hồng.

Cho dù bạn chuẩn bị mặt nạ nào, hãy để nó trên mặt trong 10-15 phút và rửa sạch.

Theo Be Beautiful