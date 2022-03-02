Đại dịch càn quét khiến chị em 'hao tổn' nhan sắc, sử dụng các loại tinh dầu này sẽ là liệu pháp để giảm căng thẳng do COVID-19

Chuyên gia trị liệu bằng hương thơm hàng đầu, Tiến sĩ Blossom Kochhar đã chia sẻ để giúp độc giả vượt qua thời điểm khó khăn này với sự trợ giúp của liệu pháp hương thơm.

Ảnh minh họa Chuyên gia trị liệu bằng hương thơm hàng đầu, Tiến sĩ Blossom Kochhar đã chia sẻ để giúp độc giả vượt qua thời điểm khó khăn này với sự trợ giúp của liệu pháp hương thơm. Ảnh minh họa "Bạn biết đấy, căng thẳng, buồn bã và trầm cảm có thể ảnh hưởng rất xấu đến nội tiết tố của bạn và có thể dẫn đến bệnh tật và bệnh tâm thần. Vì tôi đã tham gia Trị liệu bằng hương thơm trong nhiều năm, tôi sử dụng tinh dầu để trấn tĩnh bản thân trong những lúc này. Tôi sử dụng những loại dầu này bằng nhiều cách khác nhau để thư giãn bản thân, chẳng hạn như tôi dùng nó trong nước tắm, hoặc thoa chúng lên chân để tạo cảm giác mát lạnh, hoặc rắc nó trong phòng của tôi, hoặc sử dụng nó trong máy khuếch tán mùi. Hương thơm của những loại dầu này sẽ giúp bạn bớt căng thẳng và được thư giãn", Tiến sĩ Kochhar nói.

Sau đây là danh sách các loại dầu mà bạn nên sử dụng trong thời gian này:

Ảnh minh họa Loại dầu tốt nhất giúp bạn giảm căng thẳng là dầu đàn hương. Bạn có thể cho nó vào máy khuếch tán hoặc trong nước tắm của bạn hay sử dụng nó như một loại nước hoa hàng ngày và điều này chắc chắn sẽ giúp bạn giảm căng thẳng. Đó là lý do tại sao mọi người sử dụng gỗ đàn hương làm thuốc vì nó ngay lập tức làm dịu tâm trí của bạn. Ảnh minh họa Một loại dầu khác giúp giải quyết căng thẳng và trầm cảm là dầu hoa nhài. Loại dầu này được sử dụng rất nhiều trong các đám cưới và trong các ngôi đền vì loại dầu này ngay lập tức giúp bạn tươi tỉnh và thư giãn cơ thể của bạn.

Một loại dầu tuyệt vời khác để chữa chứng lo âu là Dầu hoa hồng. Sử dụng dầu này trong nước tắm hoặc như một loại nước hoa.

Ảnh minh họa Những đêm đặc biệt khó khăn, khi chúng ta nằm trên giường, suy nghĩ của chúng ta quay trở lại từng tin tức mà chúng ta đã nghe về đại dịch và cảm thấy tồi tệ về những người đang đau khổ chống chại vi rút. Điều này gây khó ngủ và mất ngủ trong một số trường hợp. Vì vậy, để giúp bạn dễ ngủ, hãy sử dụng dầu hoa oải hương. Rắc 2-3 giọt lên gối của bạn hoặc thắp đèn khuếch tán và nhỏ 5-6 giọt. Bạn cũng có thể nhỏ 2-3 giọt vào lòng bàn tay và lên vùng huyệt thái dương sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. Ảnh minh họa Điều quan trọng là phải chăm sóc người già trong nhà, họ luôn những cảm xúc tuôn trào mà nhiều người thậm chí không thể diễn tả được. Để giúp họ giải tỏa lo âu và trầm cảm, hãy sử dụng tinh dầu ngọc lan tây. Thoa nó lên tóc sau khi tắm, họ có thể ngâm chân trong nước ngọc lan tây hoặc thậm chí có thể dùng nó như một loại nước hoa mỗi ngày. Theo Times of India

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