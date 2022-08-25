Da đầu nhờn quá nhanh là do đâu và làm sao để bạn có thể khắc phục tình trạng này?

Việc gội đầu hàng ngày có thể khiến bạn tốn nhiều thời gian và khó chịu như thế nào, vì vậy hãy cùng tìm hiểu thêm về nguyên nhân gây ra tóc nhờn và cách khắc phục chúng nhé.

Mặc dù buộc tóc đuôi ngựa sang trọng có vẻ là một cách hay để che đi mái tóc bóng nhờn của bạn, nhưng thực tế lại ngược lại. Tóc của bạn có thể trông gọn gàng nhưng kiểu tóc này khiến bã nhờn tích tụ dưới chân tóc và da đầu. Những kiểu tóc bóng mượt đòi hỏi nhiều sản phẩm tạo kiểu tóc có tác dụng làm mượt và nặng tóc, khiến tóc nhanh bết dầu hơn.

Việc cần làm: Đừng lạm dụng các sản phẩm tạo kiểu tóc hay các kiểu tóc cần chải và vuốt tóc nhiều.

2. Bạn không xả tóc bằng nước lạnh

Nước nóng rất tốt để mở các lỗ chân lông và lớp biểu bì tóc cũng như loại bỏ bụi bẩn, nhưng nó có thể gây hại cho tóc của bạn. Nó rửa sạch bã nhờn và có thể làm khô da đầu quá mức, gây ra gàu và sản xuất dầu nhờn nhiều.

Việc cần làm: Tốt hơn hết bạn nên chọn nước ấm khi gội đầu và dưỡng tóc, còn xả tóc bằng nước lạnh sau khi gội xong để đóng lớp biểu bì tóc.

3. Bạn chọn sai sản phẩm chăm sóc tóc

Các chuyên gia khuyên bạn nên cẩn thận với các sản phẩm được dán nhãn là "chuyên sâu" vì chúng có thể làm cho tóc bạn bết lại. Chúng có thể bao phủ tóc một lớp bảo vệ mỏng khiến tóc bạn trông nhờn hơn nếu bạn có tóc mỏng hoặc da đầu nhờn.

Phải làm gì: Các chuyên gia khuyên bạn nên tránh các sản phẩm dành cho tóc khô hoặc tóc hư tổn. Chúng thường phủ lên tóc một lớp bảo vệ mỏng khiến tóc bạn trông nhờn hơn nếu bạn có mái tóc mỏng hoặc da đầu nhờn.

Bạn cũng nên sử dụng chất tẩy rửa chuyên sâu một vài lần một tháng để làm sạch da đầu khỏi sự tích tụ của bã nhờn và các sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời giúp tóc bạn bóng mượt lâu hơn. Bạn cũng có thể thử một số biện pháp tự nhiên như thoa dầu dừa để dưỡng tóc nhưng đồng thời cũng làm giảm độ nhờn của tóc.

4. Bạn chải và chạm vào tóc quá thường xuyên

Khi bạn chạm vào tóc, bạn sẽ truyền dầu và vi khuẩn từ tay sang tóc, khiến tóc bạn trông nhờn hơn. Chải tóc quá thường xuyên cũng gây hại nhiều hơn lợi. Việc chải tóc liên tục làm cho bã nhờn lan ra khắp tóc và làm cho tóc trông kém bồng bềnh và tươi mới hơn.

Việc cần làm: Tạo thói quen không dùng tay chạm vào tóc, đặc biệt là trong tiềm thức khi bạn đang lo lắng hoặc trong khi trò chuyện. Không chải tóc quá nhiều: các chuyên gia khuyến nghị rằng 2 lần một ngày có thể là đủ đối với những người không có mái tóc xoăn hoặc dày và luôn luôn làm điều đó với một chiếc lược sạch.

5. Bạn quá căng thẳng

Căng thẳng khiến cơ thể bạn sản xuất nhiều cortisol hơn. Hormone này kích hoạt da của bạn sản xuất nhiều bã nhờn hơn và kết quả là da trông nhờn hơn. Căng thẳng cũng có thể là một trong những lý do gây ra gàu và dẫn đến da đầu nhờn.

Phải làm gì: Bạn không thể làm được gì nhiều trừ khi thay đổi lối sống và cố gắng kiểm soát căng thẳng của mình. Sử dụng các sản phẩm đặc biệt dành cho tóc sẽ giúp chống lại gàu và giúp da đầu của bạn cảm thấy thoải mái hơn trong khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong cuộc sống.

6. Bạn gội đầu quá thường xuyên

Mặc dù nghe có vẻ hơi vô lý nhưng càng gội đầu, tóc càng nhờn hơn. Một nhà sinh vật học về tóc chia sẻ rằng hàng tỷ vi khuẩn tốt giúp thúc đẩy độ pH khỏe mạnh của da chúng ta sống trên da đầu của chúng ta. Khi gội đầu quá thường xuyên, chúng ta có thể làm đảo lộn sự cân bằng mỏng manh này và khiến các tuyến bã nhờn tiết ra nhiều dầu hơn, đặc biệt là nếu chúng ta sử dụng sai sản phẩm chăm sóc tóc.

Việc cần làm: Cố gắng giảm dần số lần gội đầu và sử dụng các loại dầu gội không quá khô da đầu. Các chuyên gia khuyên bạn nên chú ý đến khu vực bạn sinh sống và các vấn đề về tóc mà bạn gặp phải. Ví dụ, cư dân thành phố thường phải gội đầu nhiều hơn so với những người sống ở nông thôn do chất cặn bã đọng lại trên tóc.

7. Đó chỉ là cách cơ thể bạn hoạt động

Một số loại tóc dễ bị nhờn hơn những loại khác. Ví dụ, những người để tóc thẳng dễ bị nhờn hơn những người để tóc xoăn hoặc gợn sóng. Điều này xảy ra do bã nhờn trượt xuống tóc và hiện rõ hơn ở chân tóc.

Hãy nhớ rằng một số vấn đề sức khỏe như mất cân bằng nội tiết tố và viêm da tiết bã nhờn có thể gây ra sản xuất bã nhờn quá mức.

Việc cần làm: Đảm bảo đi khám nếu có điều gì đó làm bạn lo lắng hoặc nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi bất thường nào về kiểu tóc của mình.

Theo Brightside