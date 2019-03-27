Cô gái 8x với sứ mệnh làm đẹp và tôn vinh nhan sắc phụ nữ Việt Nam

Là người trong cuộc, vốn thấu hiểu và đồng cảm với nỗi niềm đó của các chị em, Phạm Hương Thơm – một cô gái 8X đã đưa tới tay các phái đẹp sản phẩm khá ăn khách hiện nay và được chị em đặc biệt tin dùng đó là dòng mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc Iaso và Theskin hous.

Tuy nhiên trên thị trường ngày càng xuất hiện tràn lan các loại mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Chính điều đó đã đặt ra nhiều thách thức và khó khăn với phái đẹp khi quyết định lựa chọn cho mình một sản phẩm thật sự ưng ý, yên tâm về chất lượng, đảm bảo cho sức khỏe cũng như nhan sắc của chính mình. Tuy nhiên trên thị trường ngày càng xuất hiện tràn lan các loại mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Chính điều đó đã đặt ra nhiều thách thức và khó khăn với phái đẹp khi quyết định lựa chọn cho mình một sản phẩm thật sự ưng ý, yên tâm về chất lượng, đảm bảo cho sức khỏe cũng như nhan sắc của chính mình.

Gặp chị với ấn tượng ban đầu không nghĩ chị Phạm Hương Thơm đã gần tứ tuần, với khuôn mặt đúng như gái Hàn nhưng lại Thuần Việt, vóc dáng nhỏ nhắn, với giọng nói rất truyền cảm về dễ nghe. Một chiều cà phê nghe chị chia sẻ về cuộc sống và tâm huyết của một phụ nữ hiện đại đam mê Mỹ phẩm Hàn Quốc.

Lúc đầu chị cũng vấp phải rất nhiều phản đối từ người thân, bạn bè, nhưng chị vẫn quyết tâm theo niềm đam mê kinh doanh. Được sự ủng hộ hết mình của chồng chị ngày càng phát triển hơn nữa.

Chị Thơm chia sẻ: “Không có sự thành công nào là ngẫu nhiên cả!”. Theo chị, để bán được mỹ phẩm online, điều quan trọng nhất là phải lựa chọn được sản phẩm chất lượng – đây chính là yếu tố cốt lõi để có thể bán hàng và phát triển lâu dài. Chị phải thử sản phẩm rất kỹ từ xuất xứ, thành phần của sản phẩm để đảm bảo an toàn nhất cho Phụ nữ Việt.

Không thuyết phục khách mua hàng bằng mọi giá

Trong bối cảnh phần lớn dòng kem dưỡng da tại Việt Nam chứa corticoid - một chất gây các hiện tượng nổi mụn, ngứa da, xạm da, nám da - rất nhiều người đã tìm đến chị để khắc phục các tác dụng phụ này. "Phần lớn khách hàng muốn có kết quả nhanh. Họ mong da trắng hơn, ngoại hình đẹp hơn trong thời gian ngắn. Nhưng kem an toàn không chứa corticoid nên không thể tạo ra kết quả nhanh. Ban đầu, tôi phải dành nhiều thời gian và công sức để giải thích cho khách hàng hiểu rằng kết quả bền vững đòi hỏi quá trình dài".

Những cô, chị tuân thủ hướng dẫn của Chị có thể hết xạm da, nám da vĩnh viễn, không tái phát, nhưng họ phải thực hiện lộ trình điều trị trong 3-6 tháng. Khách khỏi bệnh luôn giới thiệu những người khác cho Chị, nên cô không phải quảng cáo dịch vụ.

Chị nói. "Một số khách hàng mua sản phẩm của tôi qua Facebook. Sau đó, khi thấy sản phẩm tốt, họ trở thành cộng tác viên bán hàng cho tôi", Chị Thơm tâm sự.

Trên con đường tìm mỹ phẩm chị Phạm Hương Thơm đã rất may mắn tìm được các dòng Mỹ phẩm Cao cấp Iaso và Theskin Hous của Hàn Quốc được phát triển bởi các Chuyên Gia Da Liễu hàng đầu Hàn Quốc. Mỹ phẩm cao cấp Iaso và Theskin Hous rất thích hợp sử dụng tại Việt Nam vì các sản phẩm được sử dụng dưới hình thức như nước, sữa, tinh chất, kem sữa, kem tùy theo các loại da của từng người. Chị Thơm hướng tới dòng mỹ phẩm thể hiện được đỉnh cao trong cả hai lĩnh vực: Cái đẹp Hoàn Mỹ và tính năng Hoàn Hảo.

Chia tay chị Thơm, chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh người phụ nữ trẻ Việt Nam, rất đơn thuần giản dị nhưng ở bên trong là cả một sự nhiệt huyết, sự đam mê làm giàu, đam mê làm đẹp, nhớ mãi lời chị “Sắc đẹp, nhân phẩm, bản lĩnh” ba yếu tố này làm nên phụ nữ hiện đại. Tất cả những yếu tố đó đều là kết quả của quá trình chăm sóc nâng niu chính mình mỗi ngày”…