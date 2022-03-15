Chữa cháy nhanh cho làn da bị mụn nhưng vẫn cần trang điểm bằng những bí quyết siêu hữu hiệu này mà các nàng nên lưu lại

Không có gì phải bàn cãi khi thoa kem lót trước khi trang điểm, đặc biệt là đối với những bạn có làn da dầu, mụn. Nó không chỉ giúp lớp trang điểm của bạn lâu trôi mà còn se khít lỗ chân lông. Lớp kem lót sẽ làm mềm các khuyết điểm và mang lại cho bạn làn da đều màu, giúp lớp nền của bạn dễ dàng hòa trộn hơn, tạo cho khuôn mặt của bạn một lớp nền mờ và bảo vệ lớp nền đó.

Thành thật mà nói, các quy tắc chăm da và trang điểm đặc biệt khi da mụn quá khó và quá nhiều, vì vậy đây sẽ là một số mẹo bạn cần lưu ý khi trang điểm cho da dầu và có mụn.

Mặc dù người yêu của bạn mua tặng bạn một loại kem nền lấp lánh mang lại cho bạn vẻ rạng rỡ như nữ thần vĩnh cửu, nhưng bạn cần hiểu rằng đó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho làn da của bạn.

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Đối với da dầu, hãy chọn các sản phẩm cung cấp cho bạn lớp nền mờ để làm cho làn da của bạn trông mờ, không dầu và trông hoàn hảo suốt cả ngày.

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Bất kể bạn đã trải qua hoạt động bao lâu trong ngày, bạn nên tẩy trang trước khi đi ngủ. Sử dụng nước tẩy trang dịu nhẹ giúp loại bỏ tất cả các tạp chất trên da, mang lại làn da mềm mại, giúp giảm mụn mà vẫn đảm bảo làn da khỏe mạnh.

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Một điều bạn luôn cần lưu ý là luôn giữ cho cọ trang điểm của mình sạch sẽ và không dùng chung với bất kỳ ai. Bàn chải và bọt biển chưa được rửa sạch sẽ trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn cực kỳ có hại cho làn da của bạn, làm tăng kích ứng và phát ban. Vì vậy, cọ và bọt biển trang điểm, lau mặt nên được vệ sinh kỹ lưỡng sau khi sử dụng và bảo quản cẩn thận, tránh dùng chung với người khác.

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Mặc dù có thể khó trang điểm khi bạn đang phải vật lộn với mụn, nhưng việc không trang điểm trong vài ngày có thể giúp lỗ chân lông của bạn lành nhanh hơn một chút. Vào những ngày không thể tránh khỏi việc trang điểm, hãy đảm bảo làm sạch da của bạn vào ban đêm với sữa rửa mặt dịu nhẹ để giải độc cho làn da của bạn và làm sạch da đồng thời đảm bảo không làm mất đi lớp dầu cần thiết trên da.

Theo Be beutiful.in