Chữa cháy nhanh cho làn da bị mụn nhưng vẫn cần trang điểm bằng những bí quyết siêu hữu hiệu này mà các nàng nên lưu lại

Làm đẹp 15/03/2022 19:00

Những quy tắc trang điểm và dưỡng da sẽ không bao giờ lỗi mốt dù bạn có sở hữu làn da dầu và mụn đi nữa. Những cô nàng da dầu chúng ta phải trải qua quá nhiều quá trình, từ chăm sóc da đến chế độ ăn uống và bây giờ là cả trang điểm để giữ cho làn da được sạch sẽ. 

Chữa cháy nhanh cho làn da bị mụn nhưng vẫn cần trang điểm bằng những bí quyết siêu hữu hiệu này mà các nàng nên lưu lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Thành thật mà nói, các quy tắc chăm da và trang điểm đặc biệt khi da mụn quá khó và quá nhiều, vì vậy đây sẽ là một số mẹo bạn cần lưu ý khi trang điểm cho da dầu và có mụn.

1. Lớp kem lót rất quan trọng
Chữa cháy nhanh cho làn da bị mụn nhưng vẫn cần trang điểm bằng những bí quyết siêu hữu hiệu này mà các nàng nên lưu lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Không có gì phải bàn cãi khi thoa kem lót trước khi trang điểm, đặc biệt là đối với những bạn có làn da dầu, mụn. Nó không chỉ giúp lớp trang điểm của bạn lâu trôi mà còn se khít lỗ chân lông. Lớp kem lót sẽ làm mềm các khuyết điểm và mang lại cho bạn làn da đều màu, giúp lớp nền của bạn dễ dàng hòa trộn hơn, tạo cho khuôn mặt của bạn một lớp nền mờ và bảo vệ lớp nền đó. 

2. Đánh lớp nền mờ 

Mặc dù người yêu của bạn mua tặng bạn một loại kem nền lấp lánh mang lại cho bạn vẻ rạng rỡ như nữ thần vĩnh cửu, nhưng bạn cần hiểu rằng đó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho làn da của bạn. 

Chữa cháy nhanh cho làn da bị mụn nhưng vẫn cần trang điểm bằng những bí quyết siêu hữu hiệu này mà các nàng nên lưu lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Đối với da dầu, hãy chọn các sản phẩm cung cấp cho bạn lớp nền mờ để làm cho làn da của bạn trông mờ, không dầu và trông hoàn hảo suốt cả ngày.

3. Tẩy trang 

Chữa cháy nhanh cho làn da bị mụn nhưng vẫn cần trang điểm bằng những bí quyết siêu hữu hiệu này mà các nàng nên lưu lại - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Bất kể bạn đã trải qua hoạt động bao lâu trong ngày, bạn nên tẩy trang trước khi đi ngủ. Sử dụng nước tẩy trang dịu nhẹ giúp loại bỏ tất cả các tạp chất trên da, mang lại làn da mềm mại, giúp giảm mụn mà vẫn đảm bảo làn da khỏe mạnh.

4. Sử dụng cọ trang điểm và bọt biển lau mặt sạch 

Chữa cháy nhanh cho làn da bị mụn nhưng vẫn cần trang điểm bằng những bí quyết siêu hữu hiệu này mà các nàng nên lưu lại - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Một điều bạn luôn cần lưu ý là luôn giữ cho cọ trang điểm của mình sạch sẽ và không dùng chung với bất kỳ ai. Bàn chải và bọt biển chưa được rửa sạch sẽ trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn cực kỳ có hại cho làn da của bạn, làm tăng kích ứng và phát ban. Vì vậy, cọ và bọt biển trang điểm, lau mặt nên được vệ sinh kỹ lưỡng sau khi sử dụng và bảo quản cẩn thận, tránh dùng chung với người khác.

5. Cung cấp cho làn da của bạn "một hơi thở"

Chữa cháy nhanh cho làn da bị mụn nhưng vẫn cần trang điểm bằng những bí quyết siêu hữu hiệu này mà các nàng nên lưu lại - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Mặc dù có thể khó trang điểm khi bạn đang phải vật lộn với mụn, nhưng việc không trang điểm trong vài ngày có thể giúp lỗ chân lông của bạn lành nhanh hơn một chút. Vào những ngày không thể tránh khỏi việc trang điểm, hãy đảm bảo làm sạch da của bạn vào ban đêm với sữa rửa mặt dịu nhẹ để giải độc cho làn da của bạn và làm sạch da đồng thời đảm bảo không làm mất đi lớp dầu cần thiết trên da.

Theo Be beutiful.in

Chăm sóc bàn tay khô ráp 'dễ ợt' chỉ mới những thủ thuật siêu đơn giản mà mọi chị em nên thuộc nằm lòng

Chăm sóc bàn tay khô ráp 'dễ ợt' chỉ mới những thủ thuật siêu đơn giản mà mọi chị em nên thuộc nằm lòng

Đôi tay của bạn thực hiện hầu hết mọi công việc nhà hàng ngày và đối mặt với tất cả khối lượng công việc của bạn. Đó là lý do tại sao điều cần thiết là không được bỏ bê chúng. Bạn có biết rằng da khô có thể hình thành khi làm việc quá sức và gây ngứa, bong tróc da, mẩn đỏ và kích ứng không?

Xem thêm
Từ khóa:   cách trang điểm khi bị mụn Mẹo trang điểm hay bí kíp trang điểm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới