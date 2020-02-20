Chia sẻ cách trị thâm quầng mắt nhanh và hiệu quả nhất

Mỹ phẩm rẻ tiền thì không an toàn, hiệu quả lại không cao, mỹ phẩm đắt tiền thì thật đau đầu cho những ai có thu nhập thấp. Đa số chị em mình đầu tư mỹ phẩm cho toàn khuôn mặt, mỹ phẩm dùng riêng chuyên dụng cho mắt thì ít ai dùng vì nó khá đắt và hiệu quả cũng cần thời gian dài để thẩm thấu. Vì lẽ đó mà chúng tôi muốn chia sẻ cách trị thâm mắt tại nhà nhanh nhất để sáng hôm sau chị em có thể tự tin đến công ty, gặp khách hàng và đối tác.

Đôi mắt mệt mỏi và quầng thâm khiến nhan sắc chị em phụ nữ xuống hạng, trông thiếu sức sống, thậm chí già đi hẳn sau 1 đêm. Cách trị thâm quầng mắt nhanh và hiệu quả nhất sẽ giúp chị em lấy lại nét tươi tắn, tràn đầy năng lượng qua ánh mắt.

Hầu như không chị em nào tránh khỏi tình trạng thâm quầng mắt đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau như stress, thiếu ngủ, thay đổi hormone, sinh hoạt không điều độ, di truyền…cần chữa trị kịp thời để cân bằng thẩm mỹ và để tránh gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên ngay tại nhà bạn nhiều vô số kể, có thể kể đến một vài liệu pháp ưa dùng giúp bạn thoát khỏi những quầng thâm dễ dàng chỉ trong vài ngày.

Thay vì sử dụng mỹ phẩm đắt tiền, chắc chắn là mỹ phẩm tốt đến đâu, hàng nhập từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đều chứa hóa chất ở tỷ lệ cho phép thì tại sao chúng ta không dùng các nguyên liệu thiên nhiên sẵn có xung quanh ta, vừa rẻ vừa an toàn và hiệu quả cao?

Cách trị quầng thâm mắt tại nhà bằng dầu dừa

Dầu dừa là một loại nguyên liệu tự nhiên không còn xa lạ với chị em trong làm đẹp với nhiều công dụng hữu ích như dưỡng da, ngăn ngừa lão hóa và đẩy lùi các nếp nhăn và trị thâm quầng mắt cũng không ngoại lệ. Bạn chỉ cần dùng nước ấm rửa sạch vùng da, sau đó dùng dầu dừa nguyên chất thoa lên phần xung quanh mắt, sau đó massage nhẹ nhàng khoảng 15 – 20 phút cho dầu dừa thấm sâu vào các lớp da sâu bên trong rồi rửa sạch lại bằng nước. Thực hiện mỗi tối sẽ mang lại kết quả như mong muốn.

Cách trị thâm quầng mắt bằng bột trà xanh

Với nhiều dưỡng chất như vitamin A, B, C, E và các thành phần khác tốt cho làn da như kẽm, magie mà bột trà xanh có thể làm co thắt các mạch máu tốt, đánh tan phần bọng mắt bị thâm quầng. Cách trị thâm quầng mắt nhanh và hiệu quả nhất này khá đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng hỗn hợp bột trà xanh với mật ong trộn đều thoa lên vùng da quanh mắt bị thâm đã được vệ sinh sạch sẽ bằng nước trước đó. Thư giãn trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước.

Cách trị thâm quầng mắt với quả dâu tây



Cách trị thâm quầng mắt bằng dâu tây

Các thành phần như axit alpha hydroxy, loại hợp chất có khả năng ức chế hắc tố melanin, ngăn ngừa lão hóa có trong quả dâu tây được nhiều chị em tin dùng để điều trị thâm quầng mắt. Để cho mắt trông khỏe khoắn hơn, bạn dùng các lát mỏng dâu tây đắp đều lên xung quanh mắt, nằm thư giãn trong 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Cách trị thâm quầng mắt bằng cà chua

Cà chua vừa có tác dụng trị quầng thâm ở mắt vừa có khả năng làm mềm mại làn da, tái tạo vùng da bị lão hóa ở mắt. Bạn thực hiện bằng cách dùng một thìa nước ép cà chua với một thìa nước cốt chanh và bôi lên vùng mắt bị thâm. Thư giãn trong 10 – 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh hoặc nước ấm. Một ngày thực hiện khoảng 2 lần, bạn sẽ có một làn da mịn màng quanh mắt.

Cách trị thâm quầng mắt bằng khoai tây nạo

Đây là cách làm hết thâm quầng mắt sau 1 đêm nhanh nhất, giúp các cô nàng chữa cháy hiệu quả. Cách làm là nạo và ép khoai tây lấy nước, dùng bông thấm phần nước khoai tây rồi đặt bông lên vùng mắt sao cho bông phủ kín phần thâm mắt. Thư giãn trong 10 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Cách trị thâm quầng mắt bằng túi trà



Cách tri thâm quầng mắt bằng túi trà

Sử dụng cách trị thâm quầng mắt bằng túi trà cho những cô nàng bận rộn, bạn chỉ cần nhúng túi trà xanh hoặc trà hoa cúc vào nước, lấy phần túi trà cho vào tủ đá 2 – 3 phút rồi lấy ra đắp lên mắt, đảm bảo túi trà phủ kín mắt và phần bị thâm, nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại mắt bằng nước.

Cách trị thâm quầng mắt bằng nước cam

Cách này khá đơn giản, bạn pha nước cam và nhỏ thêm vài giọt glycerin, tiếp đó bạn đặt lên vùng mắt bị thâm. Ngoài công dụng trị thâm, nước cam còn làm mắt bạn trông sáng và rạng rỡ hơn.

Cách trị thâm mắt bằng dưa chuột



Trị thâm quầng mắt bằng dưa leo

Đây là cách thông dụng hầu như chị em phụ nữ nào cùng từng thử qua, bạn chỉ cần cắt dưa chuột thành từng khoanh tròn có độ dày vừa phải, để tạo cảm giác mát cho đôi mắt hơn thì bạn có thể cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút. Sau đó đắp lên mắt và nằm tận hưởng khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Cách trị thâm mắt bằng lá bạc hà

Lá bạc hà không những giúp ích trong trị thâm quầng mắt mà hương vị trong lá bạc hà còn giúp bạn thư giãn nữa đấy! Chỉ cần nghiền nát lá bạc hà cùng với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt, cũng tương tự như các cách đắp mắt kia, bạn thư giãn trong 10 phút và rửa lại với nước.

Trị thâm quầng mắt bằng quả hạnh và sữa

Cách này cực kỳ hiệu quả nhưng cần có sự chuẩn bị trước, dành cho những cô nàng siêng làm đẹp. Bạn đem ngâm vài hạt quả hạnh trong nước và để qua đêm. Sáng hôm sau vớt ra để ráo, xay nhuyễn quả hạnh cùng với một thìa sữa tươi, sau đó đắp hỗn hợp lên mắt và thư giãn trong 10 phút, rửa lại bằng nước sạch.

Cách trị thâm quầng mắt bằng đá Cách trị thâm quầng mắt bằng đá

Đây là một phương pháp an toàn, tiện lợi và hiệu quả cao trong điều trị thâm vùng mắt bởi nhiệt độ của đá đông lạnh có khả năng tác động lên các tế bào biểu bì bên ngoài làm chúng co lại, se khít lỗ chân lông, loại bỏ các vi khuẩn trên da, làm tê liệt các tế bào giúp giảm sưng tấy, xoa dịu làn da quanh mắt đang mệt mỏi của bạn, tạo cảm giác sảng khoái thư thái.

Cách trị thâm quầng mắt bằng đá là dùng các viên đá sạch trong khay đông đá, nên tự làm đá sẽ vệ sinh hơn mua ở ngoài. Dùng khăn mỏng bọc các viên đá nhỏ và chườm lên vùng mắt bị thâm. Trong lúc chườm chú ý di chuyển tay để chườm đều các khu vực quanh mắt cho đến khi đá tan chảy hết thì dừng lại. Dùng 1 ngày khoảng 2 lần sẽ thúc đẩy quá trình giảm thâm nhanh hơn.

Cách trị thâm quầng mắt bằng thìa Cách trị thâm quầng mắt bằng thìa

Đối với cách trị thâm quầng mắt bằng thìa, bạn dùng 2 chiếc thìa inox nhỏ, cho vào ngăn đá tủ lạnh, sáng hôm sau lấy ra áp phần lưng thìa vào chỗ bọng mắt bị thâm.

Trước khi áp phần thìa lên thì bạn dùng 7 – 10 giọt dầu dừa nguyên chất, thoa lên vùng quanh mắt rồi massage nhẹ nhàng trong vòng 3-5 phút. Sau đó nằm thư giãn khoảng 20 phút cho dầu dừa thẩm thấu vào sâu bên trong da, tiếp đó mới áp thìa inox lên mắt và giữ trong 30 giây, thực hiện miết thìa từ phía hốc mắt sang 2 bên đuôi mắt và lặp lại thao tác trên nhiều lần trong vòng 5 phút. Cuối cùng bạn rửa sạch mặt bằng nước.

Các thông tin về cách trị thâm quầng mắt nhanh và hiệu quả vừa được chia sẻ mong rằng sẽ bổ ích cho bạn, để đôi mắt duy trì tươi sáng và khỏe khoắn lâu hơn thì bạn cần sinh hoạt nghỉ ngơi đúng giờ, bổ sung thêm nhiều rau quả và vitamin C, khoáng chất, uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc mắt vào tia UV ngoài trời sẽ làm mắt lão hóa nhanh.