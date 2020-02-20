Bật mí cách trang điểm mắt đơn giản cho các cô nàng vụng về

Đầu tiên, các cô gái xinh đẹp cùng bắt tay thực hiện cách trang điểm mắt cơ bản để làm đẹp nhanh khi đi làm, đi học nhé!

Chắc hẳn trong tất cả chúng ta ai cũng rành trang điểm , đánh phấn nền, má hồng và son môi thì có vẻ quá dễ dàng với chị em chúng mình rồi. Nhưng chúng tôi biết rằng các cô nàng cũng khá vụng về khi trang điểm mắt đúng không nè? Mách nhỏ nàng cách trang điểm mắt đơn giản để điều ấy chỉ còn là chuyện nhỏ.

Bước kem lót: để màu bóng mắt giữ được lâu thì bạn nên dùng kem lót mắt, đây cũng là cách để không bị màu mắt đọng lại ở rãnh mí mắt.

Bước che khuyết điểm : dùng 3 chấm che khuyết điểm theo hướng từ vùng đầu mắt đến giữa, cuối mắt. Bạn có thể dùng ngón tay hoặc mút bọt biển tán đều từ khóe mắt đến đuôi mắt để che đi những vết thâm quầng mắt.

Cách trang điểm cơ bản cho mắt

Bước eyeliner: có hai loại kẻ mắt thông dụng là dạng bột và dạng bút. Bạn kẻ từ giữa mắt, hướng từ khỏe mắt ra đuôi mắt đối với mí trên, và mí dưới thì kẻ từ giữa đuôi mắt, nếu kẻ hết sẽ làm mắt bé hơn.

Bước phấn mắt: bạn nên tô phấn mắt màu sáng và nhạt ở khóe mắt, sau đó chậm dần. Để màu mắt tự nhiên khi phối màu thì nên tán nhòe ranh giới giữa các màu.

Bước highlight cho khóe mắt: dùng nhũ trắng chấm vào khóe mắt, lưu ý chỉ dùng phấn highlight cho phần nhỏ trên mắt.

Bước uốn mi: dùng kẹp mi kẹp từ gốc đến trung tâm độ dài lông mi và giữ trong 2 giây, không bấm quá sát kẻo kẹp trúng phần thịt và để giữ cho mi cong tự nhiên, nên chuốt mascara theo hình ziczac và hướng lên trên.

Bước chải mascara: cách chải là đặt mascara dưới mi và chải từ gốc ra phần ngọn, bắt đầu chải từ trong khóe mắt ra đuôi mắt. Bạn muốn làn mi dày và dài hơn thì dừng 10 giây và chải tiếp lớp thứ 2.

Cách trang điểm mắt bằng son Cách trang điểm mắt bằng son

Khi đã rành với cách trang điểm mắt đơn giản, các nàng thử đột phá mới với cách trang điểm mắt bằng son, nghe có vẻ rất tuyệt phải không nào? Có thể nói đây là một sự biến hóa thời thượng, rất tiện lợi khi trong túi chỉ có một thỏi son. Khi dùng son để trang điểm cho mắt, bạn có thể dùng son lì hoặc son ánh kim. Tại đây chúng ta tìm hiểu về cách dùng son ánh kim để tạo nhũ cho mắt trông lấp lánh hơn.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng thỏi son ánh kim chấm nhẹ lên phần đuôi mắt rồi từ từ tán ngược ra phía bầu mắt, tán đều màu mắt lên qua mí mắt và một lớp nhẹ dưới mi mắt. Có thể nói thỏi son đa năng này còn dùng thay má hồng tạo điểm nhấn cho khuôn mặt cũng trông rất đáng yêu. Thực hiện chỉ 1 bước là chấm son lên vùng đỉnh cao nhất của gò má rồi tán ngược tay về phía thái dương , khuôn mặt của bạn sẽ trở nên rạng rỡ và thon gọn hơn.

Cách trang điểm mắt kiểu Hàn Quốc Cách trang điểm mắt tự nhiên như Hàn Quốc

Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến các cô nàng 3 sắc thái khác nhau với 3 cách trang điểm mắt, chúng ta cùng chia sẻ với nhau để cùng xinh đẹp nhé!

Trang điểm mắt tự nhiên theo kiểu Hàn Quốc mang cảm giác thơ ngây của tuổi mới lớn luôn được ưa chuộng hơn cả. Do đó, các bạn trẻ thường chọn màu cam đào để làm hứng sáng lên vẻ tươi tắn, nhẹ nhàng. Bạn cũng thực hiện các bước cơ bản như đã được hướng dẫn ở trên, nhưng lưu ý với gam màu này thì cần đánh lớp nền mỏng và tô lông mày màu nâu cho nhẹ nhàng. Có 2 cách để bạn tham khảo:

Màu cam đào

Cách 1:

- Dùng kem lót ánh nhũ bạc đánh tại bầu mắt để giúp mắt sáng nhẹ.

- Dùng phấn mắt có màu màu cam đào phủ lên toàn bộ vùng bầu mắt.

- Để tạo độ trẻ trung thì vùng mí dưới bạn sử dụng nhũ nhiều hơn và dùng eyeliner màu trắng kẻ khóe mắt trong.

Cách trang điểm mắt màu cam đào hack tuổi đôi mươi

Cách 2:

- Dùng phấn mắt màu trắng đánh nhẹ lên phần bầu mắt.

- Dùng gam màu cam đào tông nhẹ tán đè lên phần màu trắng, làm sao để 2 màu cam đào và trắng xen kẽ nhau tự nhiên nhất.

- Dùng gam màu tông đậm tiếp tục đánh vùng mắt ở trên, cách đánh tự nhiên là nhấn đậm phần đuôi hơn và đánh luôn ở mí mắt dưới.

Màu hồng đất

Dành cho các cô nàng yêu thích sự ngọt ngào và lãng mạn, màu hồng đất thích hợp cho những buổi hẹn hò cùng chàng. Với cách tạo màu này, bạn để ý một chút đến cách kết hợp sơn tint hoặc nude với màu hồng đất sao cho hài hòa tổng thể. Cũng có 2 cách đánh màu hồng đất, bạn áp dụng xem cách nào phù hợp với bản thân nhé!

Trang điểm màu hồng đất ngọt ngào như hương vị tình yêu

Cách 1:

- Tán phần bầu mắt bằng phấn màu hồng đất.

- Dùng cọ dạng dẹt thêm lớp nâu đồng đậm tán nhẹ ở hai phần, đuôi và khóe mắt.

- Để đôi mắt long lanh hơn, bạn phủ thêm 1 lớp nhũ.

Cách 2:

- Dặm phấn màu hồng đất lên bầu mắt.

- Để tạo độ hút cho đôi mắt, bạn có thể kết hợp dặm thêm màu tím đè lên lớp vừa màu hồng.

- Kẻ eyeliner màu trắng ở khóe mắt giúp đôi mắt sắc sảo hơn.

Màu nâu vàng

Gam màu nâu vàng vẫn giữ được độ trẻ trung cho đôi mắt nhưng phá cách và sang trọng hơn. Chúng ta cùng thử nhé!

- Dặm màu nâu vàng lên phần bầu mắt và mí mắt dưới.

- Tiếp tục đánh màu hồng nhẹ lên, tán đều bằng cọ từ bầu mắt đến khóe mắt.

- Thêm 1 lớp tông nâu đậm hơn tán ở cả đuôi mắt trên và đuôi mắt dưới.

- Dùng eyeliner màu nâu, dùng cọ tán nhẹ ở đuôi bằng phấn mắt màu nâu đậm.

- Dùng một lượng nhỏ nhũ tán lên phần bầu mắt để trông lung linh hơn.

Cách trang điểm hô biến mắt nhỏ thành to Cách trang điểm cho mắt nhỏ thành to

Nhiều nàng sở hữu đôi mắt bé vẫn đang loay hoay chưa biết làm sao để đôi mắt trông to tròn hơn thì cùng thực hành theo bí kíp sau đây nhé! Cách trang điểm mắt to hơn phụ thuộc vào lông mày, kem che khuyết điểm, kẻ viền mí và mascara, chỉ cần vài mẹo thôi, nàng sẽ có đôi mắt như ý muốn.

- Bước 1: Chọn kem che khuyết điểm màu da hoặc sáng hơn da 1 tông để che đi quầng thâm và những biểu hiện mệt mỏi trên đôi mắt.

- Bước 2: Lông mày đóng vai trò quan trọng trong tạo tổng thể cho gương mặt, tạo cảm giác đôi mắt to hơn. Tỉa lông mày gọn gàng, dùng chì hoặc bột tán đậm phần đuôi và nhạt dần ở phần đầu lông mày, chọn màu tương đồng với màu tóc.

- Bước 3: để đôi mắt trông to hơn, bạn thực hiện dùng phấn mắt như cam đất, nâu vàng đồng, lưu ý là các màu tối sẽ tạo chiều sâu cho đôi mắt. Một mẹo nhỏ là dùng tông màu sáng tán ngay dưới phần xương lông mày theo chiều từ trên xuống dưới để tạo hiệu ứng nâng chân mày cao hơn, kéo mắt ra to hơn.

- Bước 4: Dùng chì, gel hay mắt nước kẻ viền mí đều được, bước này giúp ăn gian đôi mắt rất tốt, cách kẻ là sát từ chân mi để đôi mắt trông sâu hơn.

- Bước 5: kẹp mi và chuốt mascara cũng giữ vai trò quan trọng tạo nên đôi mắt to tròn. Khi kẹp mi bạn uốn lần ở chân mi và thực hiện lại lần 2 ở giữa bờ mi cho cong tự nhiên. Chải mascara theo chiều từ dưới lên trên, tập trung ở phần góc và thực hiện lớp thứ 2 sau 10 giây thực hiện lớp thứ 1.

Bỏ túi cách trang điểm cho mắt đơn giản cho các cô nàng

Cách trang điểm mắt đơn giản là cẩm nang bỏ túi cho các chị em còn bỡ ngỡ với làm đẹp cho mắt, có thể áp dụng đi học, đi làm và đi chơi, tiệc tùng đều tươi tắn và tự nhiên.