Cám gạo có tác dụng gì trong việc làm đẹp

Làm đẹp 20/02/2020 16:08

Trong số các nguyên liệu làm đẹp phổ biến hiện nay chắc chắn không thể bỏ qua cám gạo. Vậy cám gạo có tác dụng gì và cách sử dụng như thế nào?

Sở hữu một làn da trắng đẹp mịn màng là điều mà bất cứ người con gái nào cũng mong muốn. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn sở hữu một làn da đẹp ngay từ ban đầu. Và để thực hiện được điều này, bạn cần phải sử dụng các sản phẩm giúp da mình đẹp lên.

Một trong những bí quyết mà bạn không thể bỏ qua đó chính là sử dụng các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên. Đặc biệt muốn da đẹp, mịn màng, trắng sáng thì không thể bỏ qua cám gạo. Vậy cám gạo có tác dụng gì trong việc làm đẹp? Cùng đi tìm câu trả lời ngay sau đây.

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Cám gạo có tác dụng gì trong việc làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Cám gạo là gì?

Cám gạo chính là lớp phấn mỏng có màu thẫm ở bên ngoài hạt gạo trắng. Một hạt thóc bình thường sẽ bao gồm có 3 bộ phận. Đầu tiên là vỏ trấu bao bọc phía bên ngoài hạt chiếm 20% khối lượng hạt. Tiếp theo là tấm chính là màng cám gạo chỉ chiếm có 8% khối lượng. Trong cùng chính là hạt gạo với 70% khối lượng.

Để biết được bột cám gạo có tốt không, hãy cùng xem thành phần của cám gạo gồm những gì. Mặc dù chỉ chiếm một khối lượng rất nhỏ trong cấu tạo của một hạt thóc và khi xay xát, phần cám gạo bị tróc ra khỏi hạt và biến thành một nguyên liệu phụ với giá thành cực thấp nhưng lại chứa đến 65% giá trị dinh dưỡng của một hạt gạo. 

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Mặc dù chỉ chiếm khối lượng ít nhưng dinh dưỡng mà cám gạo sở hữu rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy trong 100 gram bột cám gạo sẽ có các thành phần dinh dưỡng như sau:

  • 40 gram glucid.
  • 12 gram protein.
  • 22 gram lipid.
  • 26 gram còn lại bao gồm các nguyên tố vi lượng khác.

Công dụng của cám gạo trong việc làm đẹp 

Làm sạch dầu nhờn trên da

Việc tiết dầu thường xuyên của da sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, lỗ chân lông bị bít lại hình thành mụn. Và bạn hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này nhờ có cám gạo. Nếu để trả lời nước cám gạo có tác dụng gì thì chính là giúp bạn giải quyết lớp dầu thừa khó chịu, mang đến một làn da trắng sáng, rạng ngời.

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Cám gạo được dùng để trị nám cực hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bột cám gạo trị mụn

Đây chính là tác dụng tuyệt vời tiếp theo của bột cám gạo trong việc làm đẹp. Cám gạo thường được dùng để làm mặt nạ trị mụn. Chúng sẽ giúp kháng khuẩn, tiêu viêm cồi mụn. Bạn có thể sử dụng bột cám gạo trà xanh để tăng hiệu quả trị mụn. Vì trong loại mặt nạ này có chứa các loại vitamin A, B1, C, E có khả năng tăng sinh collagen và tái tạo tế bào mới, giải quyết dứt điểm các vấn đề về mụn.

Mặt nạ cám gạo trị nám

Sự kết hợp giữa cám gạo và sữa tươi chính là giúp bạn trị nám, tàn nhang hiệu quả. Công dụng của cám gạo và sữa tươi sẽ phát huy ngay cả với da nhạy cảm mà không hề bị kích ứng da. Giúp bạn giảm thâm, thúc đẩy tiêu nám, đẩy lùi sắc tố melanin.

Cấp ẩm cho da

Dưới sự tác động của môi trường, nắng nóng, khói bụi… da bạn sẽ càng ngày càng nhạy cảm, khô ráp và lão hóa. Để duy trì sự mềm mượt, căng bóng hãy thực hiện đắp mặt nạ cám gạo cùng với mật ong hoặc sữa tươi không đường. Bạn sẽ thấy một kết quả bất ngờ dành cho làn da của mình.

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Cám gạo được sử dụng để làm trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Giúp se khít lỗ chân lông

Lỗ chân lông to chính là cơ hội để bụi bám trên da, trú ẩm, hình thành mụn. Chỉ cần rửa mặt hằng ngày cùng với cám gạo hoặc sử dụng mặt nạ cám gạo sữa tươi không đường cũng sẽ đẩy lùi bụi bẩn, bã nhờn đồng thời se khít lỗ chân lông. Sau khi rửa mặt hãy sử dụng thêm cả nước hoa hồng để cân bằng da.

Tẩy tế bào chết bằng cám gạo

Bạn có thể kết hợp bột cám gạo cùng bột trà xanh hay bột ngọc trai để có một lớp màng cuốn đi da chết hiệu quả mà lại an toàn. Việc tẩy da chết bằng cám gạo nên được thực hiện từ 1 đến 2 lần/tuần. Và khi tẩy da chết không nên chà xát trên da quá mạnh mà chỉ nên massage nhẹ nhàng bằng tay.

Làm trắng da

Đắp mặt nạ từ các nguyên liệu tự nhiên để làm trắng da vừa an toàn lại hiệu quả. Và đừng quên cám gạo nếu bạn đang muốn có được một làn da mịn màng. Để tăng hiệu quả làm trắng da, hãy kết hợp cám gạo cùng với bột ngọc trai, bã cà phê, sữa tươi không đường, bột yến mạch, sữa chua không đường, tinh bột đậu và cả bột trà xanh. Bạn có thể vừa đắp mặt nạ làm trắng da mặt mà cũng có thể tắm trắng toàn thân bằng cách này.

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Đắp mặt nạ cám gạo trị mụn, làm trắng da, se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi dùng cám gạo làm đẹp da

  • Lựa chọn loại cám gạo nguyên chất, đảm bảo chất lượng. Cám gạo chuẩn là loại có màu nâu vàng nhạt, thơm nhẹ.
  • Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát không để tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời... Nếu thấy ẩm mốc, vón cục thì nên bỏ ngay. 
  • Cần kiên trì và sử dụng sản phẩm đều đặn sẽ có hiệu quả bền vững và an toàn. 
  • Không dùng quá nhiều. Một tuần chỉ dùng khoảng 3 lần nếu đắp mặt nạ, rửa mặt và tắm 2 lần/tuần.
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Chú ý sử dụng cám gạo đúng cách để phát huy hiệu quả làm đẹp tối đa - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy cám gạo có tác dụng gì đã được nêu chi tiết. Bạn hãy thực hiện làm đẹp với cám gạo đúng cách để có một làn da tuyệt vời.

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