Cách sửa quần jean bị chật bụng mà không làm hỏng form quần chỉ với vài thao tác cực dễ

3. Sử dụng dây căng lưng quần

Ảnh minh họa: Internet

Nói về việc kéo giãn, cũng có một dụng cụ tiện dụng gọi là dụng cụ kéo giãn cạp quần. Bạn nên làm ướt cạp quần bằng nước ấm trước, sau đó có thể chèn dụng cụ kéo giãn vào và để qua đêm.

4. Đi dạo

Ảnh minh họa: Internet

Bạn luôn nhận thấy quần jeans của mình rộng ra sau khi bước đi một vài bước, và đó là vì nhiệt độ tự nhiên từ cơ thể bạn cùng với chuyển động tự nhiên mở các sợi vải denim. Sixuan Li, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của VIAVIA cho biết: “Tôi thấy đây là phương pháp tốt nhất vì nó tự nhiên nhất và sử dụng cơ thể bạn làm khuôn mẫu, do đó, nó vừa vặn hoàn hảo”.

Christine Chung, Chủ tịch bộ phận Bán hàng và Tiếp thị tại Just Black Denim, cũng đồng tình với lời khuyên này. Bà cho biết: “Chất liệu denim chủ yếu bao gồm cotton và sợi cotton dễ uốn theo cơ thể”.

5. Thực hiện một số động tác giãn cơ

Ảnh minh họa: Internet

Các động tác kéo giãn và chuyển động nhẹ có thể giúp bạn mặc quần jeans quá chật. Các động tác như gập người về phía trước, gập người về phía trước và ngồi xổm cũng có thể giúp bạn nới lỏng quần jean.

6. Sử dụng máy sấy tóc

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo này thực sự chỉ dành cho khi bạn đang trong tình thế khó khăn. Bởi nhiệt trực tiếp có thể gây ra một số hư hại và bạn không nên sử dụng nhiệt độ cao nếu không cần thiết. Quy tắc này đặc biệt áp dụng cho vải denim co giãn vì sợi đàn hồi trong vải jean sẽ bị hư hỏng do nhiệt, khiến chúng kém co giãn hơn theo thời gian. Nếu là máy sấy tóc mà bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ, hãy cố gắng tránh đặt ở chế độ nóng nhất để đảm bảo vải quần của bạn được bền.

7. Giặt ở chế độ nước lạnh và phơi khô

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp hai mẹo này lại với nhau bằng cách giặt nhẹ quần jeans bằng nước lạnh rồi phơi khô bằng máy căng lưng quần. Phơi khô quần jeans trong không khí trong hai ngày và đảm bảo lưng quần được kéo giãn tối đa.

8. Mặc quần jean khi tắm

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể không thích mặc quần jeans ướt, nhưng bạn cũng không thích quần của mình quá chật, đúng không? Bạn có thể tắm bằng nước mát và ngồi trong nước với quần jeans. Kéo những vùng bạn muốn nới lỏng khi ngồi ở trong bồn tắm. Tiếp tục mặc quần jeans một lúc sau khi bạn ra ngoài để đảm bảo quần vẫn được kéo giãn. Lý tưởng nhất là bạn nên để chúng khô trên người, nhưng bạn cũng có thể cởi ra và phơi khô tự nhiên.

8. Hãy thử nút mở rộng

Ảnh minh họa: Internet

Không có gì bực bội hơn một chiếc quần jeans vừa vặn hoàn hảo ở mọi chỗ khác ngoại trừ phần cạp quần. Nếu đúng như vậy, bạn có thể mua thêm nút mở rộng để nới rộng thêm một chút. Vấn đề duy nhất là chúng khiến bạn trông như có hai nút quần, vì vậy bạn cũng có thể dùng thắt lưng để che nó đi.