Cách ngủ giảm mỡ bụng giúp eo thon dáng chuẩn sau vài tuần

Làm đẹp 16/03/2019 13:30

Cách ngủ giảm mỡ bụng hiện đang là xu hướng làm đẹp gây sốt hiện nay, giúp đẩy mỡ ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng mà lại tốn ít sức lực, thời gian.

Có thể nhiều người không tin, nhưng ngủ đúng cách cũng là một trong những phương pháp giảm béo bụng hiệu quả không thua kém gì việc ăn kiêng hay sử dụng nhiều các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ. Tuy nhiên, để làm được như vậy, khi ngủ bạn cần phải lưu ý những điều sau:

Nằm ngủ úp mới giúp giảm mỡ bụng

Ngủ úp giúp giảm mỡ bụng
Ngủ úp giúp giảm mỡ bụng

Để giảm mỡ bụng các chị em nên ngủ úp bụng, lúc này toàn bộ lực ép của lưng sẽ tác động lên phần bụng và chắn diện tích có thể tích tụ lượng mỡ thừa. Tuy nhiên, cách ngủ này không thể duy trì lâu quá vì việc ngủ úp suốt cả đêm trong khoảng thời gian dài sẽ gây ra hiện tượng chèn ép tim, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Chính vì vậy, vừa để đảm bảo tốt cho sức khỏe lại vẫn có thể giảm mỡ bụng được với tư thế này thì các chị em nên thay đổi tư thế sau khoảng 2- 4 tiếng. Ngoài ra, để tăng hiệu quả giảm mỡ bụng, trước khi đi ngủ, các chị em nên tập thở bằng bụng khoảng 30 phút. Thở bụng là một bài tập thể dục, có thể kích thích nhu động ruột và khiến cho vòng eo thêm săn chắc.

Ngủ trong bóng tối hoàn toàn

Ngủ hoàn toàn trong bóng tối giúp đốt cháy nhiều calo
Ngủ hoàn toàn trong bóng tối giúp đốt cháy nhiều calo

Một trong những cách ngủ hiệu quả và vô cùng dễ thực hiện đó là ngủ hoàn toàn trong bóng tối, tránh xa ánh đèn, tivi và các vật dụng phát sáng. Bởi khi cơ thể được ngủ trong bóng tối hoàn toàn sẽ tiết ra một lượng hormone malatonin hỗ trợ trong sản xuất chất béo nâu giúp đốt cháy calorie, tiêu tan mỡ bụng, để vòng eo sớm săn chắc trở lại.

Ngủ khỏa thân rất tốt cho việc tiêu tan mỡ bụng

Ngủ khỏa thân có rất nhiều lợi ích cho cơ thể chúng ta, bằng cách giữ cho cơ thể mát mẻ, sẽ thúc đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo của cơ thể, đốt cháy calo. Bên cạnh đó, hàng ngày chúng ta cũng hay bị stress do áp lực của công việc, không chỉ làm giảm hiệu suất làm việc, còn dẫn đến việc suy giảm hệ miễn dịch và tăng các nguy cơ liên quan đến bệnh tim, trầm cảm, béo phì, khiến cho nồng độ cortisol trong máu giảm. Nhờ vào việc ngủ khỏa thân sẽ giúp cải thiện được những chứng bệnh này.

Các cách ngủ như trên sẽ giúp giảm mỡ bụng hiệu quả, song để đạt được kết quả nhanh, các chị em cũng không nên bỏ qua việc tập thể dục hàng ngày giúp làm giảm bớt trọng lượng cơ thể.

Những sai lầm cần tránh khi ngủ để giảm mỡ bụng

Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của một con người. Vì thế khi lựa chọn cách ngủ để giảm béo bụng các chị em cần chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Do đó, không nên cố gắng thay đổi cách ngủ không phù hợp để nỗ lực giảm cân mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ mà vẫn có tác dụng giảm béo bụng hiệu quả thì các chị em cần nhớ:

Đừng cố gắng nằm theo một tư thế nhất định

Không nên cố gắng nằm 1 tư thế nhất định gây khó chịu khi ngủ
Không nên cố gắng nằm 1 tư thế nhất định gây khó chịu khi ngủ

Việc nằm nguyên ở một tư thế không phù hợp như nằm sấp hay nghiêng một bên liên tục trong suốt nhiều giờ có thể gây nên hiện tượng máu ngưng trệ, không lưu thông được. Điều này sẽ khiến các chị em gặp phải hiện tượng tê mỏi tay chân, chất lượng giấc ngủ sẽ bị giảm sút.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, những người bị mất ngủ thường xuyên sẽ làm tăng lượng hormone liên quan đến khẩu vị và thói quen ăn uống. Khi lượng hormone thích thèm ăn tiết ra cao khiến cơ thể có khuynh hướng ăn nhiều chất ngọt và tinh bột, tích trữ mỡ thừa. Chính vì vậy, các bác sĩ thường khuyên những người muốn giảm cân nên ngủ đủ giấc bên cạnh việc ăn kiêng đúng cách hay tập thể dục thể thao đều đặn.

Tránh nằm các tư thế không thoải mái

Khi muốn giảm béo bụng bằng các tư thế nằm ngủ thì các chị em không nên áp dụng những tư thế gây khó chịu cho bản thân. Vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Đồng thời, khi ngủ không nên để nhiệt độ trong phòng quá lạnh vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình giảm mỡ của cơ thể trong khi ngủ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy khi ngủ ở trong nhiệt độ quá thấp sẽ gây ức chế hormone melatonin làm cản trở quá trình tiêu hao lượng mỡ thừa.

Tránh xa những loại trái cây này nếu muốn giảm cân

Tránh xa những loại trái cây này nếu muốn giảm cân

Một số trái cây như nhãn, xoài... không hỗ trợ giảm cân mà còn làm tăng trọng lượng do hàm lượng đường khá cao.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm cân trong khi ngủ giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới