Cách ngủ giảm mỡ bụng giúp eo thon dáng chuẩn sau vài tuần

Để giảm mỡ bụng các chị em nên ngủ úp bụng, lúc này toàn bộ lực ép của lưng sẽ tác động lên phần bụng và chắn diện tích có thể tích tụ lượng mỡ thừa. Tuy nhiên, cách ngủ này không thể duy trì lâu quá vì việc ngủ úp suốt cả đêm trong khoảng thời gian dài sẽ gây ra hiện tượng chèn ép tim, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe .

Có thể nhiều người không tin, nhưng ngủ đúng cách cũng là một trong những phương pháp giảm béo bụng hiệu quả không thua kém gì việc ăn kiêng hay sử dụng nhiều các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ. Tuy nhiên, để làm được như vậy, khi ngủ bạn cần phải lưu ý những điều sau:

Một trong những cách ngủ hiệu quả và vô cùng dễ thực hiện đó là ngủ hoàn toàn trong bóng tối, tránh xa ánh đèn, tivi và các vật dụng phát sáng. Bởi khi cơ thể được ngủ trong bóng tối hoàn toàn sẽ tiết ra một lượng hormone malatonin hỗ trợ trong sản xuất chất béo nâu giúp đốt cháy calorie, tiêu tan mỡ bụng, để vòng eo sớm săn chắc trở lại.

Chính vì vậy, vừa để đảm bảo tốt cho sức khỏe lại vẫn có thể giảm mỡ bụng được với tư thế này thì các chị em nên thay đổi tư thế sau khoảng 2- 4 tiếng. Ngoài ra, để tăng hiệu quả giảm mỡ bụng, trước khi đi ngủ, các chị em nên tập thở bằng bụng khoảng 30 phút. Thở bụng là một bài tập thể dục, có thể kích thích nhu động ruột và khiến cho vòng eo thêm săn chắc.

Ngủ khỏa thân rất tốt cho việc tiêu tan mỡ bụng

Ngủ khỏa thân có rất nhiều lợi ích cho cơ thể chúng ta, bằng cách giữ cho cơ thể mát mẻ, sẽ thúc đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo của cơ thể, đốt cháy calo. Bên cạnh đó, hàng ngày chúng ta cũng hay bị stress do áp lực của công việc, không chỉ làm giảm hiệu suất làm việc, còn dẫn đến việc suy giảm hệ miễn dịch và tăng các nguy cơ liên quan đến bệnh tim, trầm cảm, béo phì, khiến cho nồng độ cortisol trong máu giảm. Nhờ vào việc ngủ khỏa thân sẽ giúp cải thiện được những chứng bệnh này.

Các cách ngủ như trên sẽ giúp giảm mỡ bụng hiệu quả, song để đạt được kết quả nhanh, các chị em cũng không nên bỏ qua việc tập thể dục hàng ngày giúp làm giảm bớt trọng lượng cơ thể.

Những sai lầm cần tránh khi ngủ để giảm mỡ bụng

Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của một con người. Vì thế khi lựa chọn cách ngủ để giảm béo bụng các chị em cần chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Do đó, không nên cố gắng thay đổi cách ngủ không phù hợp để nỗ lực giảm cân mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ mà vẫn có tác dụng giảm béo bụng hiệu quả thì các chị em cần nhớ:

Đừng cố gắng nằm theo một tư thế nhất định

Không nên cố gắng nằm 1 tư thế nhất định gây khó chịu khi ngủ

Việc nằm nguyên ở một tư thế không phù hợp như nằm sấp hay nghiêng một bên liên tục trong suốt nhiều giờ có thể gây nên hiện tượng máu ngưng trệ, không lưu thông được. Điều này sẽ khiến các chị em gặp phải hiện tượng tê mỏi tay chân, chất lượng giấc ngủ sẽ bị giảm sút.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, những người bị mất ngủ thường xuyên sẽ làm tăng lượng hormone liên quan đến khẩu vị và thói quen ăn uống. Khi lượng hormone thích thèm ăn tiết ra cao khiến cơ thể có khuynh hướng ăn nhiều chất ngọt và tinh bột, tích trữ mỡ thừa. Chính vì vậy, các bác sĩ thường khuyên những người muốn giảm cân nên ngủ đủ giấc bên cạnh việc ăn kiêng đúng cách hay tập thể dục thể thao đều đặn.

Tránh nằm các tư thế không thoải mái

Khi muốn giảm béo bụng bằng các tư thế nằm ngủ thì các chị em không nên áp dụng những tư thế gây khó chịu cho bản thân. Vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Đồng thời, khi ngủ không nên để nhiệt độ trong phòng quá lạnh vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình giảm mỡ của cơ thể trong khi ngủ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy khi ngủ ở trong nhiệt độ quá thấp sẽ gây ức chế hormone melatonin làm cản trở quá trình tiêu hao lượng mỡ thừa.