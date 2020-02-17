Cách làm móng ombre sành điệu và thời thượng cho buổi hẹn hò

Với màu sắc pha trộn ngẫu nhiên, viên kẹo ngọt ombre này đã trở thành một trào lưu được đón nhận từ đông đảo tín đồ làm đẹp từ màu tóc đến các kiểu sơn móng tay. Tuy nhiên để sở hữu bộ móng chuyển sắc đúng chất ombre là điều không đơn giản với những cô nàng không phải dân chuyên nghiệp làm móng. Vì lẽ đó, chúng tôi chia sẻ bí quyết tự sơn móng giúp các nàng thỏa sức sáng tạo màu móng nail ombre pha màu nhé.

Là sự kết hợp hai sắc thái khác nhau với xu hướng chuyển màu từ nhạt sang đậm, màu nhạt bắt đầu từ chân móng và chuyển đậm dần sang phía đầu móng , cách làm móng ombre lên ngôi năm 2019 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại vào năm 2020.

Để bắt nhịp xu hướng ombre nail mà không cần ra tiệm, chúng tôi có đôi điều nhắn nhủ về cách sơn móng tay chuyển màu, mong rằng sẽ được các nàng yêu thích. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị 1 miếng mút (bọt biển hoặc mút đánh kem nền), 2 đến 3 màu sơn mà nàng yêu thích, sơn bóng, sơn màu nude, sơn dưỡng và cuối cùng là tăm bông nhé. Bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng thực hiện theo thao tác dưới đây nhé!

Bước 2: tiếp tục sơn nude lên để làm màu nền cho móng, giữ độ chuẩn màu khi sơn màu khác lên, nếu màu nude không có sẵn, hãy dùng màu hồng nhạt thay thế.

Bước 3: khi các lớp sơn trên đã khô hoàn toàn, dùng 2 đến 3 màu sơn đã chọn vệt lên miếng mút xốp, từng màu sơn nên dặm khoản 4 – 5 lần cho thấm sâu vào mút để phối màu sơn

Bước 4: đây là bước quyết định sơn ombre, bạn dùng mút đã được vệt sẵn màu dặm lên ngón tay cho sơn đều màu khoảng 3 – 4 lần. Cứ để sơn nhem nhuốt ra ngoài vì như vậy mới đảm bảo tất cả phần móng được phủ đầy đủ và đều màu sơn.

Bước 5: dặm lại lần nữa bằng cách thực hiện lại thao tác vệt các màu sơn lên miếng xốp rồi dặm lên móng tay cho đến khi sơn phủ kín móng và đạt độ màu bạn mong muốn.

Bước 6: khi màu chưa kịp khô, hãy quét 1 lớp sơn bóng lên móng tay để các lớp màu hòa vào nhau mịn màng.

Bước 7: cuối cùng bạn thực hiện chỉnh sửa để móng được hoàn hảo, dùng tăm bông thấm axeton lau đi phần sơn nhem ra ngoài móng là xong nhé. Thật dễ dàng phải không nào?

Cách làm nail ombre gel

Cách làm nail ombre gel đơn giản tại nhà

Nghệ thuật là không có điểm dừng, bên cạnh cách làm móng ombre đơn giản trên, chúng ta cũng có thể thử cách làm ombre bằng sơn gel, sau khi thực hiện theo hướng dẫn dưới đây, đảm bảo bạn sẽ ưng mắt khi thấy sự kết hợp tuyệt vời giữa ombre và sơn gel. Bạn cũng cần chuẩn bị 2 lọ sơn gel màu (một đậm, một nhạt) hoặc có thể chọn bất cứ màu nào bạn muốn, 1 lọ sơn màu trắng, Base và Top, miếng mút trang điểm, tăm bông.

Cũng với 7 thao tác là bạn sẽ sở hữu được màu móng tay đẹp cực đỉnh, cùng xem nhé!

Bước 1: cắt da, làm móng sạch đẹp trước khi sơn.

Bước 2: sơn Base Gel, hơ đèn.

Bước 3: sơn một lớp sơn trắng, hơ đèn.

Bước 4: sơn 2 đường kẻ màu hồng cạnh nhau lên miếng mút trang điểm.

Bước 5: lần lượt chấm mạnh miếng mút đã sơn màu lên các ngón tay.

Bước 6: dùng tăm bông để tẩy sạch những vết mực bị dính bên ngoài.

Bước 7: dùng sơn bóng (Gel top) phủ lên trên, hơ đèn.

Các mẫu móng tay ombre

Có rất nhiều mẫu móng tay ombre cho bạn lựa chọn. Phối màu luôn đa dạng với đủ kiểu sáng tạo. Chúng ta cùng điểm qua các mẫu móng tay ombre đang gây sốt trong năm nay nhé!

Các mẫu móng tay ombre đẹp

Màu loang

Sử dụng mẫu nail có các màu loang nhạt dần trên móng tay có vẻ được khá nhiều chị em ưa chuộng bởi sự giản dị, hài hòa. Màu nail này được thực hiện theo tone màu nhạt dần, màu nhẹ và nếu bạn muốn tạo điểm nhấn thì chỉ cần điểm xuyến thêm vài viên đá nhỏ trên rìa móng tay

Màu hồng nhạt



Tone ombre hồng nhạt dành cho các cô nàng bánh bèo

Màu hồng nhạt là tông màu có xu hướng bánh bèo, dịu dàng được rất nhiều cô nàng nữ tính yêu thích. Sự nhẹ nhàng này có thể dùng đi học, đi làm và xuống phố cùng bạn bè vào cuối tuần, đi dã ngoại, du lịch cũng trông rất xinh xắn nhé!

Màu trắng bóng

Tone trắng sữa nhạt dần cũng được chị em chú ý không kém tone hồng nhạt bởi màu sữa bò nhạt không những nổi bật lại rất trẻ trung. Các bạn trẻ đến chững chạc đều có thể sơn tông màu này và rất tiện lợi để phối với tất cả các trang phục, tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng.

Màu nâu



Chị em thỏa sức khám phá sắc màu móng ombre

Màu nâu không u ám như màu đen, không chững chạc nhưng rất huyền bí, chân chất pha chút nhẹ nhàng. Màu nâu loang từ nhạt sang đậm càng tạo nên nét riêng biệt thu hút khá nhiều chị em phụ nữ thử qua.

Màu vàng tươi

Bên cạnh nét đẹp trang nhã thì sặc sỡ của ombre hiện đại, trẻ trung luôn được các bạn trẻ cá tính khám phá. Tone vàng tươi còn làm cho đôi tay bật tông, trắng sáng và mịn màng, một màu sắc không hề kén màu da tay và quyến rũ, trẻ trung đến lạ. Các bạn thích chụp ảnh theo concept hoang dã rất ưa chuộng tone vàng tươi này, các bạn đi du lịch check in cũng cực mê!

Màu tím

Tím mộng mơ này phù hợp cho các chị em ở tuổi trung niên vì nó khá nhẹ nhàng, sang trọng và làm nổi bật đôi bàn tay bạn, khi bạn phối cùng vài viên đá nhỏ sẽ là một tuyệt tác nghệ thuật sành điệu, quý phái, trông sang chảnh và trẻ trung lắm đấy!

Màu xanh





Tone loang xanh đại dương rất thích hợp để du lịch hè

Tone loang xanh đại dương chưa bao giờ làm các chị em thất vọng, rất thích hợp với thời tiết nắng nóng ở Việt Nam vì nó tạo cảm giác dịu mát cho đôi mắt. Nếu bạn có ý định du lịch biển thì tone xanh đại dương hoặc xanh lá cây kết hợp cùng trang phục tươi tắn nắng hè sẽ lên ảnh cực chuẩn đấy!

Màu đỏ cam



Màu đỏ cam được nhiều chị em trung niên ưa chuộng

Màu đỏ cam có vẻ phù hợp với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên các chị em trưởng thành có vẻ ưng ý nhất vì nó khiến thanh xuân trở lại, mang lại sự tươi tắn cho chị em mà không quá lố. Tone màu gợi cảm, nữ tính này chuyển từ nhạt sang đậm ombre trông rất tinh tế, nhẹ nhàng.

Đôi khi, để đôi bàn tay trở nên bắt mắt và lấp lánh, bạn nên sử dụng đính đá, hoa nhẹ nhàng hoặc mạnh dạn hơn phá cách với kim loại hoặc xì teen dâu với những họa tiết nhí nhảnh như hình thú ngộ nghĩnh dễ thương kết hợp với họa tiết chấm bi. Đôi khi gam màu pastel cực ngọt ngào hoặc cá tính hơn với sơn móng tay tráng gương bắt sáng tinh tế để đôi bàn tay bạn trông xinh xắn hơn bao giờ hết.

Màu sắc trang nhã, sang trọng được nhiều tín đồ ombre yêu thích

Mỗi cuộc hẹn hò của bạn cùng người ấy sẽ thêm yêu hơn khi bạn chọn cách làm móng ombre chuyển đổi màu sắc giữa hai sắc thái từ cổ điển đến hiện đại để tạo sự mới mẻ trong mắt người ấy. Không chỉ riêng với chàng, nếu bạn độc thân thì càng nên chăm chút đôi bàn tay của mình nổi bật và thời thượng để thu hút mọi ánh nhìn, một cô nàng có gu thẩm mỹ chuẩn và khéo léo phối màu cho bộ móng luôn khiến người ta chú ý đấy!