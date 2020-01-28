Những mẫu nail đẹp nhẹ nhàng cho nàng 'xúng xính' Tết này, có mẫu giá chưa tới 10 ngàn đồng?

Xuân Canh Tý đang đến rất gần rồi, đây là quãng thời gian bận rộn của các cô nàng yêu làm đẹp . Dịp cận Tết là khoảng thời gian các chị em xúng xính quần áo, làm tóc, nối mi hay chọn cho mình một bộ nail thật đẹp.

Họa tiết hình Tết: Năm nay Tết Canh Tý tức là năm con chuột, chính vì thế mà các mẫu vẽ nails hình chuột lên ngôi, cùng với sắc đỏ hồng, những hình vẽ những chú chuột xinh xắn và ngộ nghĩnh chắc chắn sẽ giúp bạn thêm nổi bật. Gam màu đỏ thường rất tôn da, lại phù hợp với không khí Tết đang đến rất gần.

Nếu vẫn đang băn khoăn Tết nay nên chọn kiểu móng gì cho đẹp và hợp trend Tết Canh Tý 2020 thì bạn hãy tham khảo ngay những mẫu nail đẹp nhẹ nhàng dưới đấy nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những mẫu sơn gel đẹp trong Tết Canh Tý còn có thể kể đến như họa tiết hình ảnh mang đặc trưng của Tết cũng rất được ưa chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Nail đính đá: Nếu muốn điệu đà, thêm thắt cho bộ áo dài của bạn, đừng bỏ qua mẫu nail đính đá. Tùy theo sở thích của mỗi bạn gái bạn có thể lựa chọn các phong cách nail đính đá từ đơn giản nhẹ nhàng hay sang trọng cầu kỳ với các thiết kế khác nhau.

Những mẫu nail đính đá sang trọng nhất năm 2020 có nhiều thiết kế đa dạng với họa tiết sắc màu và những hạt đá lấp lánh điểm xuyết trên móng tay tạo ra sức hấp dẫn lôi cuốn của chủ nhân sở hữu. Mẫu nail này phù hợp với tất cả làn da cũng như hình thù các móng tay từ nhọn vuông, góc cạnh.

Sở hữu mẫu nail đính đá sẽ giúp tôn lên vẻ sang chảnh cho các quý bà quý cô thoải mái dự tiệc hay xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu đều thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh minh họa: Internet

Sơn nhũ: Năm nay, trào lưu sơn nhũ cũng lên ngôi một cách mạnh mẽ. Nail đẹp lấp lánh khiến bạn thu hút mọi ánh nhìn khi dự tiệc đi học hay đi chơi. Những hạt kim tuyến lấp lánh đa dạng sắc màu được bố trí hài hòa trên đôi tay bạn. Mẫu móng tay nhũ kim tuyến luôn là mẫu móng tay đẹp được nhiều nàng yêu thích từ mọi phong cách sành điệu hay dịu dàng và khó có thể lỗi mốt theo thời gian.

Họa tiết kẻ sọc: Nail caro được lấy từ nguồn cảm hứng bàn cờ caro với đường kẻ sọc ngang tạo hiệu ứng nổi bật cho đôi tay ngọc ngà. Bạn có thể chọn màu nền họa tiết hình thù mẫu caro yêu thích hoặc đính đá để tăng thêm sự sang trọng.

Kiểu móng tay này phù hợp với mọi làn da, đặc biệt với bạn nữ có làn da ngăm - Ảnh minh họa: Internet

Họa tiết hình hoa: Sơn móng tay với họa tiết hình hoa sẽ khiến bạn trở nên xinh đẹp và trẻ trung hơn đấy. Với mẫu móng tay có họa tiết chấm bi được vẽ một cách khéo léo, phối tạo màu hài hòa sẽ tạo nên một bộ móng tay xinh, đáng yêu cho các bạn.

Móng tay đắp hoa nổi: Móng tay đắp hoa nổi với nhiều kiểu và màu sắc sáng tạo kết hợp thêm những viên đá lấp lánh là sự lựa chọn hoàn hảo cho đôi tay của bạn thêm phần thu hút, nổi bật và phù hợp với không khí rộn ràng ngày Tết.

Đây là một trong những kiểu nail dẫn đầu xu hướng bởi sự tinh tế sang trọng được nhiều quý cô ưa chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Mẫu sơn móng tay đính kim loại: Những mẫu móng tay gắn phụ kiện kim loại đang dần là trào lưu làm đẹp được các chị em yêu thích. Với đặc điểm kim loại được đính trên móng tay sẽ tôn lên vẻ ngoài ấn tượng, cá tính mạnh mẽ của những cô nàng yêu thích sự phá cách. Bạn có thể chọn màu cho móng tay của mình như màu vàng, màu đồng, bạc… các màu này cũng sẽ vô cùng tuyệt vời khi kết hợp với các màu trung tính.

Các màu sơn móng tay được ưa chuộng

Màu đỏ: Nail màu đỏ luôn mang lại sự may mắn và nổi bật, do đó đây là một trong số những màu sắc được ưa chuộng nhất trong những mẫu nail đẹp nhẹ nhàng. Tuy nhiên nếu sử dụng không khéo thì màu đỏ sẽ phản chủ khiến bạn trở nên quê mùa sến sẩm.

Nail đẹp màu đỏ bạn có thể trưng diện vào dịp Tết để đón thêm may mắn. Những móng tay bé nhỏ cứ ngỡ như không có tác dụng gì nhưng khi được tô điểm lên những kiểu móng tay đẹp thì chắc chắn chúng sẽ giúp bạn tỏa sáng khẳng định phong cách hơn rất nhiều.

Màu đen: Màu đen mang lại cho bạn phong cách huyền bí quyến rũ đến mê mệt. luôn mang theo phong cách huyền bí, quyến rũ đến khó tả. Nail màu đen đẹp không chỉ là một sự mới lạ mà nó còn thể hiện đẳng cấp, phong cách, sở thích cùng gout thẩm mỹ rất riêng dành cho quý cô thành đạt. Nếu bạn là cô nàng thích sự huyền bí, thích sự trầm lắng nhưng vẫn muốn toát lên một phong thái thật uy nghiêm, có chút gì đó huyền ảo, quý phái thì nail màu đen làm nổi bật những yêu cầu ấy sẽ là sự chọn lựa tuyệt vời nhất mà bạn không nên bỏ qua.

Màu pastel: Màu pastel thể hiện sự nữ tính dịu dàng nhờ sự pha trộn hài hòa giữ tông hồng lẫn màu sữa. Màu này khá kén chọn da tay nên chỉ thực sự phù hợp với những cô nàng có làn da trắng.

Sở hữu nail pastel bạn có thể lựa chọn các kiểu họa tiết phối màu như ombre hay kim tuyến để bàn tay thêm nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Màu hồng: Mẫu nail màu hồng mang lại sự nhẹ nhàng nữ tính cho bạn gái. Đây là kiểu nail đẹp khá đơn giản phù hợp với nhiều làn da. Chỉ cần thoa lớp sơn lì rồi thêm dải sơn bóng là bạn có thể hoàn thành bộ nail đơn giản này.

Ngoài ra bạn có thể kết hợp các họa tiết cây cỏ, đính đá, hay đính hoa hoặc kim tuyến để thêm nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Màu loang: Sơn móng tay kiểu loang mờ đang dần trở thành trào lưu cho những bạn gái yêu thích sự dịu dàng sang trọng.

Mốt sơn loang mờ có nguồn gốc từ Pháp, với hiệu ứng loang mờ này sẽ giúp các cô nàng sành điệu thể hiện đẳng cấp và nét cá tính của mình - Ảnh minh họa: Internet

Màu nude: Sơn móng tay màu nude đang trở thành xu hướng thời trang nails chưa bao giờ hết hot trong cộng đồng làm đẹp. Sơn màu nude sinh ra dành cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp sang chảnh mà vẫn dịu dàng trang nhã.

Có rất nhiều màu và phong cách bạn có thể lựa chọn cho mình như nâu hồng, hồng tím, nude sữa...phù hợp với sở thích cũng như gu thời trang của mình - Ảnh minh họa: Internet

Decal dán móng

Tết nhất đến cũng là lúc các món đồ làm đẹp nhanh gọn được các chị em thi nhau tìm kiếm. Trong đó có một món đang khiến bao người bấn loạn đó chính là: decal dán móng. Để xem sản phẩm nhỏ xinh này có gì mà ấn tượng đến vậy thì mời bạn chiêm ngưỡng thành quả từ cô nàng đã sử dụng sản phẩm này.

Decal dán móng được chia thành từng bộ, mỗi bộ khoảng 10 – 14 miếng với nhiều hình dáng, màu sắc, style khác nhau để các nàng tha hồ lựa chọn. Khi dùng bạn chỉ cần giũa móng sạch sẽ rồi dán decal lên là đã có bộ móng cầu kỳ chẳng khác gì làm ngoài tiệm. Hiện sản phẩm này đang được bán với giá từ 6.000 VNĐ đến 15.000 VNĐ. Trên các trang thương mại điện tử, decal dán móng được rất nhiều chị em tìm mua.

Với nhiều mẫu mã, thiết kế đa dạng và dễ sử dụng, decal dán móng đang là sự lựa chọn của nhiều cô nàng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng bài viết đã giúp bạn lựa chọn và có thêm gợi ý về những mẫu nail đẹp nhẹ nhàng ngày Tết. Chỉ cần diện sương sương 1 trong số những gợi ý trên là bạn đã có một bộ nail hoàn hảo cho Tết này tha hồ dạo phố, đi tiệc, đi chơi cùng bạn bè... Chúc bạn có một năm mới 2020 nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc và luôn luôn hạnh phúc.