Cách làm kem trộn trắng da toàn thân tại nhà da trắng nõn chỉ với 2 bước đơn giản

Làm đẹp 16/10/2017 22:56

Không còn tự ti vì làn da đen sạm, cách làm kem trộn trắng da toàn thân tại nhà này sẽ giúp lấy lại vẻ đẹp trắng mịn mà không hề tốn kém chút nào.

Cách làm kem trộn trắng da toàn thân tại nhà là một trong những công thức làm đẹp được chị em sử dụng nhiều trong thời gian vừa qua. Đây là phương pháp chăm sóc da tự chế với loại kem trộn tổng hợp từ nhiều sản phẩm có công dụng dưỡng da khác nhau. Ưu điểm của cách làm trắng da này đó là bạn có thể tự mình thực hiện tại nhà, chi phí thấp và mang lại hiệu quả cao như mong đợi. Do vậy, thay vì chọn mỹ phẩm đắt tiền hay đến các trung tâm spa tốn kém thì dùng kem trộn chính là giải pháp tuyệt vời nhất cho bạn. 

 

Nhiều người còn nghi ngại vì một số truyền tai nhau rằng, kem trộn tuy có khả năng dưỡng trắng da nhanh chóng nhưng về sau này nó sẽ gây tác hại đến da, khiến da nhanh bị lão hóa và trở nên xấu xí hơn khi bạn già đi. Tuy không thể phủ nhận quan điểm này, nhưng nếu như bạn biết cách làm kem trộn trắng da toàn thân chất lượng từ những sản phẩm an toàn thì sẽ không còn điều gì khiến bạn phải lo lắng nữa.

 

Đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của chị em phụ nữ hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một vài công thức làm kem trộ dưỡng da trắng tại nhà đơn giản nhất.

Cách làm kem trộn trắng da toàn thân với bột cám gạo

Bột cám gạo lưu giữ nhiều dưỡng chất tốt như vitamin A, B, C, E cùng các khoáng chất cần thiết khác như canxi, sắt, kẽm, protein... Có  lẽ bạn cũng đã biết đây đều là những thành phần cần thiết cho vẻ đẹp làn da. Nó giúp nuôi dưỡng da trở nên mịn màng hơn, tẩy tế bào chết, làm trắng da. Đồng thời loại bỏ khuẩn mụn, giảm vết thâm nám, cho bạn làn da đẹp đến không tỳ vết.

 

Bột cám gạo được dùng nhiều trong các công thức làm đẹp, trong đó phải kể đến đó là kem trộn trắng da. Bạn có thể kết hợp với mật ong, dầu oliu để gia tăng hiệu quả mà nó đem lại nhé.

 

Cách làm kem trộn dưỡng trắng da tại nhà với bột cám gạo đơn giản
Cách làm kem trộn dưỡng trắng da tại nhà với bột cám gạo đơn giản (Ảnh: Internet)

- Công thức áp dụng rất đơn giản, chỉ cần bạn trộn bột cám gạo với mật ong và dầu oliu theo tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được.

 

- Khuấy đều để tạo thành kem trộn rồi bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng dần.

 

- Với loại kem trộn này, bạn hãy đắp nó lên da sau khi tắm rửa sạch sẽ. Kết hợp massage nhẹ nhàng rồi đợi đến khi nào lớp kem này khô bong ra thì tắm lại với nước ấm.

Cách làm kem trộn trắng da toàn thân tại nhà bằng hạt mỡ

Hạt mỡ là loại thực phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, nó có chứa hàm lượng cao vitamin E – một thành phần quan trọng trong việc dưỡng da toàn diện. Vitamin E giúp ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da căng mịn, làm mờ sẹo, vết thâm, loại bỏ mụn, kích thích tế bào da mới phát triển và còn hỗ trợ dưỡng da trắng mịn đều màu nhanh chóng hơn

 

Nhờ đặc tính này mà hạt mỡ là nguyên liệu chính dùng trong nhiều cách làm kem trộn dưỡng trắng da toàn thân tại nhà khác nhau. Nếu bạn không tin thì chỉ cần áp dụng thử, sau một thời gian ngắn, thân hình của bạn sẽ trở nên trắng mịn, gợi cảm hơn nhiều.

 

Dùng kem trộn từ hạt mỡ thoa lên da mỗi ngày để dưỡng trắng da toàn thân hiệu quả
Dùng kem trộn từ hạt mỡ thoa lên da mỗi ngày để dưỡng trắng da toàn thân hiệu quả (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Hạt mỡ, bơ ca cao, hạnh nhân, dầu dừa, dầu oliu, tinh dầu mâm xôi.

 

Thực hiện:

 

- Cho hạt mỡ, bơ ca cao, hạnh nhân, dầu dừa và dầu oliu vào trong một cái chén lớn, mỗi thứ khoảng 1 muỗng.

 

- Đem nấu cách thủy hỗn hợp này cho đến khi chúng tan chảy hoàn toàn rồi tắt bếp.

 

- Để hỗn hợp nguội dần rồi cho thêm vào 1 muỗng tinh dầu mâm xôi rồi khuấy đều. Bạn có thể đem vào cối xay nhuyễn để tạo thành lớp kem mịn, xốp.

 

- Bảo quản lạnh trong hộp kín rồi sử dụng dần.

 

Ngoài 2 cách làm kem trộn trắng da toàn thân tại nhà dễ thực hiện này, bạn còn có một số sự lựa chọn khác như kết hợp sữa chua – nha đam – dầu oliu hay sáp ong – sưỡi tươi – bột cám gạo... Bằng cách sử dụng như một kem dưỡng bình thường, bạn hãy thoa đều kem trộn này lên toàn thân sau khi tắm mỗi ngày. Chỉ cần kiên trì sau một tuần thì làn da của bạn sẽ trở nên trắng hồng, mịn màng đến không ngờ.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm kem trộn trắng da an toàn cách làm kem trộn tự làm kem trộn tại nhà kem trộn

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới