Cách làm kem trộn trắng da toàn thân tại nhà da trắng nõn chỉ với 2 bước đơn giản

Cách làm kem trộn trắng da toàn thân tại nhà là một trong những công thức làm đẹp được chị em sử dụng nhiều trong thời gian vừa qua. Đây là phương pháp chăm sóc da tự chế với loại kem trộn tổng hợp từ nhiều sản phẩm có công dụng dưỡng da khác nhau. Ưu điểm của cách làm trắng da này đó là bạn có thể tự mình thực hiện tại nhà, chi phí thấp và mang lại hiệu quả cao như mong đợi. Do vậy, thay vì chọn mỹ phẩm đắt tiền hay đến các trung tâm spa tốn kém thì dùng kem trộn chính là giải pháp tuyệt vời nhất cho bạn.

Nhiều người còn nghi ngại vì một số truyền tai nhau rằng, kem trộn tuy có khả năng dưỡng trắng da nhanh chóng nhưng về sau này nó sẽ gây tác hại đến da, khiến da nhanh bị lão hóa và trở nên xấu xí hơn khi bạn già đi. Tuy không thể phủ nhận quan điểm này, nhưng nếu như bạn biết cách làm kem trộn trắng da toàn thân chất lượng từ những sản phẩm an toàn thì sẽ không còn điều gì khiến bạn phải lo lắng nữa.

Đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của chị em phụ nữ hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một vài công thức làm kem trộ dưỡng da trắng tại nhà đơn giản nhất.

Cách làm kem trộn trắng da toàn thân với bột cám gạo

Bột cám gạo lưu giữ nhiều dưỡng chất tốt như vitamin A, B, C, E cùng các khoáng chất cần thiết khác như canxi, sắt, kẽm, protein... Có lẽ bạn cũng đã biết đây đều là những thành phần cần thiết cho vẻ đẹp làn da. Nó giúp nuôi dưỡng da trở nên mịn màng hơn, tẩy tế bào chết, làm trắng da. Đồng thời loại bỏ khuẩn mụn, giảm vết thâm nám, cho bạn làn da đẹp đến không tỳ vết.

Bột cám gạo được dùng nhiều trong các công thức làm đẹp, trong đó phải kể đến đó là kem trộn trắng da. Bạn có thể kết hợp với mật ong, dầu oliu để gia tăng hiệu quả mà nó đem lại nhé.

- Công thức áp dụng rất đơn giản, chỉ cần bạn trộn bột cám gạo với mật ong và dầu oliu theo tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được.

- Khuấy đều để tạo thành kem trộn rồi bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng dần.

- Với loại kem trộn này, bạn hãy đắp nó lên da sau khi tắm rửa sạch sẽ. Kết hợp massage nhẹ nhàng rồi đợi đến khi nào lớp kem này khô bong ra thì tắm lại với nước ấm.

Cách làm kem trộn trắng da toàn thân tại nhà bằng hạt mỡ

Hạt mỡ là loại thực phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, nó có chứa hàm lượng cao vitamin E – một thành phần quan trọng trong việc dưỡng da toàn diện. Vitamin E giúp ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da căng mịn, làm mờ sẹo, vết thâm, loại bỏ mụn, kích thích tế bào da mới phát triển và còn hỗ trợ dưỡng da trắng mịn đều màu nhanh chóng hơn

Nhờ đặc tính này mà hạt mỡ là nguyên liệu chính dùng trong nhiều cách làm kem trộn dưỡng trắng da toàn thân tại nhà khác nhau. Nếu bạn không tin thì chỉ cần áp dụng thử, sau một thời gian ngắn, thân hình của bạn sẽ trở nên trắng mịn, gợi cảm hơn nhiều.

Chuẩn bị: Hạt mỡ, bơ ca cao, hạnh nhân, dầu dừa, dầu oliu, tinh dầu mâm xôi.

Thực hiện:

- Cho hạt mỡ, bơ ca cao, hạnh nhân, dầu dừa và dầu oliu vào trong một cái chén lớn, mỗi thứ khoảng 1 muỗng.

- Đem nấu cách thủy hỗn hợp này cho đến khi chúng tan chảy hoàn toàn rồi tắt bếp.

- Để hỗn hợp nguội dần rồi cho thêm vào 1 muỗng tinh dầu mâm xôi rồi khuấy đều. Bạn có thể đem vào cối xay nhuyễn để tạo thành lớp kem mịn, xốp.

- Bảo quản lạnh trong hộp kín rồi sử dụng dần.

Ngoài 2 cách làm kem trộn trắng da toàn thân tại nhà dễ thực hiện này, bạn còn có một số sự lựa chọn khác như kết hợp sữa chua – nha đam – dầu oliu hay sáp ong – sưỡi tươi – bột cám gạo... Bằng cách sử dụng như một kem dưỡng bình thường, bạn hãy thoa đều kem trộn này lên toàn thân sau khi tắm mỗi ngày. Chỉ cần kiên trì sau một tuần thì làn da của bạn sẽ trở nên trắng hồng, mịn màng đến không ngờ.