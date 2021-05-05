Cách chữa hôi miệng dân gian hơi thở thơm tho loại bỏ vi khuẩn tức thì

Chính vì vậy, bạn cần chữa trị càng sớm càng tốt. Bên cạnh việc thường xuyên đánh răng để loại bỏ các mảng bám thức ăn thì bạn cần áp dụng thêm các cách chữa hôi miệng dân gian để tiêu diệt vi khuẩn gây mùi và đạt được hiệu quả tốt nhất.

Phần lớn những ai bị hôi miệng đều cảm thấy rất bối rối và mất tự tin khi giao tiếp. Do đó, họ thường thu mình lại, ngại tiếp xúc. Tuy nhiên, làm vậy không có nghĩa là tình trạng hôi miệng sẽ hết. Tình trạng này càng để lâu thì càng khó chữa trị.

Đặc biệt, đối với diễn viên, khi bị hôi miệng, họ rất tự ti, vô cùng xấu hổ, sợ “hại chết bạn diễn” khi đóng cảnh hôn vì mùi hôi miệng. Mặc dù hôi miệng không phải là bệnh nguy hiểm nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tình cảm, các mối quan hệ xung quanh. Đặc biệt ảnh hưởng tới cả công việc, làm cho người bị hôi miệng mất tự tin, đôi khi gây bối rối.

Hiện có rất nhiều người bị hôi miệng nhưng không dám nói ra và cũng không ai dám nói thật với người khác là họ bị hôi miệng. Bởi đây là một vấn đề vô cùng tế nhị, nỗi khổ tâm về “mùi hương riêng”.

Hôi miệng là nỗi ám ảnh của nhiều người

Người xung quanh khi tiếp xúc trực tiếp với người hôi miệng cũng cảm thấy khó chịu. Thông thường họ cũng chỉ phản ứng quay mặt đi nơi khác hoặc lảng tránh, nhưng rất ít khi góp ý trực tiếp vì lý do tế nhị. Vì vậy, làm cách nào để trị dứt điểm bệnh hôi miệng là điều được rất nhiều người quan tâm.

Một số cách chữa hôi miệng dân gian hiệu quả

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng hôi miệng. Một số người bị hôi miệng là do việc vệ sinh răng miệng kém và mắc các bệnh lý về răng miệng: cao răng, sâu răng, mảng bám, viêm quanh răng… hình thành vi khuẩn. Vi khuẩn thường định vị ở các túi nha chu, bề mặt lưỡi hay vùng kẽ giữa các răng và gây sâu răng. Cũng có một số người bị hôi miệng là do ăn phải các thực phẩm có chứa chất làm khô miệng như rượu, thuốc lá hoặc hành, tỏi là các loại thực phẩm có chứa hàm lượng sulphur cao. Khi phân huỷ trong miệng sẽ làm giải phóng các amino axit chứa rất nhiều hợp chất sulphur.

Hôi miệng cũng tùy thuộc vào lượng nước bọt tiết ra, lúc nhai hay nuốt. Nếu khô miệng thì hôi miệng có thể xuất hiện. Miệng bị khô hình thành mùi hôi bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân bao gồm việc không uống đủ nước hằng ngày. Bởi khi miệng khô sẽ dẫn đến tình trạng không đủ lượng nước bọt được tiết ra để làm sạch răng, các tế bào chết trên lưỡi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển dẫn đến hôi miệng.

Hôi miệng do nhiều nguyên nhân gây ra

Vì vậy, để làm giảm và ngăn ngừa tình trạng hôi miệng, bạn cần uống đủ nước mỗi ngày và chú ý việc vệ sinh răng miệng. Luôn luôn vệ sinh răng miệng đúng cách, chải răng 2 lần/ngày vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Bạn cũng hãy sử dụng chỉ nha khoa và dụng cụ cạo lưỡi và nước súc miệng để hạn chế việc hình thành mảng bám.

Bên cạnh đó thường xuyên áp dụng thêm những cách chữa hôi miệng dân gian bằng những nguyên liệu có sẵn trong gian bếp như là chanh, dầu tràm, baking soda… Làm như vậy, bạn sẽ sớm đánh bay mùi hôi, hơi thở thơm mát và tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người.

Chữa hôi miệng bằng tinh dầu tràm

Sử dụng dầu tràm là cách trị hôi miệng rất hiệu quả, hiện đang được nhiều chị em áp dụng. Bởi đây là tinh chất thiên nhiên có tính ấm, giúp chống cảm lạnh, tránh gió, tránh ho, kháng khuẩn, điều trị muỗi đốt và chữa đầy bụng rất hiệu quả. Đặc biệt nó còn có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong việc diệt khuẩn, loại bỏ mùi hôi miệng triệt để nhanh chóng, đem đến cho người dùng hơi thở thơm mát.

Hết hôi miệng nhanh chóng với tinh dầu tràm

Vì vậy, hàng ngày bạn hãy sử dụng 2 – 4 giọt tinh dầu tràm nguyên chất trộn đều với kem đánh răng mà bạn đang dùng. Sau đó đánh răng thật kỹ từ 2- 5 phút. Cuối cùng súc miệng thật sạch với nước ấm. Thực hiện ngày 2-3 lần để có được hiệu quả tốt nhất.

Với khả năng diệt khuẩn của tinh dầu tràm lên đến 90%, bạn sẽ sớm thấy được hiệu quả cải thiện và không còn phải lo lắng về vấn đề răng miệng. Thông thường chỉ sau 2 tuần áp dụng bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của mình cải thiện đáng kể.

Ngoài tinh dầu tràm, bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu đinh hương hay bạc hà, đều có tác dụng khử mùi hôi trong khoang miệng hiệu quả. Chúng được xem là thảo dược quý đối với sức khỏe răng miệng.

Đánh bay hôi miệng, hơi thở thơm mát với baking soda

Không chỉ có tác dụng trị mụn làm trắng da mà baking soda còn có thể khử mùi hôi miệng hiệu quả. Sở dĩ như vậy là do baking soda chứa một số thành phần có thể cân bằng được nồng độ axit và loại bỏ vi khuẩn trong miệng.

Để làm tăng hiệu quả, bạn nên kết hợp baking soda với giấm táo theo tỉ lệ 1:2. Sau đó dùng bàn chải đánh răng chà hỗn hợp này lên răng trong khoảng 10 phút. Bạn sẽ thấy các mảng bám tan dần. Miệng sạch, cảm giác vô cùng thoải mái.

Đánh răng thường xuyên với baking soda sẽ hết hôi miệng nhanh

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng baking soda hòa tan với nước ấm, súc miệng trong vòng 3-5 phút. Hỗn hợp này góp phần làm giảm axit trong miệng, ngăn ngừa tình trạng mảng bám trên răng và lưỡi. Với cách này bạn chỉ nên thực hiện 2-3 lần/tuần. Bởi Baking soda có tính tẩy rất cao, nếu lạm dụng quá nhiều có thể gây bào mòn men răng.

Mẹo vặt chữa hôi miệng bằng gừng vô cùng hiệu quả

Gừng là nguyên liệu quen thuộc thường có trong mỗi căn bếp của từng gia đình. Không chỉ chữa cảm cúm, sổ mũi nhức đầu mà nó còn có hiệu quả vô cùng tuyệt vời trong việc trị hôi miệng. Sở dĩ gừng có hiệu quả như vậy là do có vị cay, có tính trung ấm và chứa rất nhiều zingiberen, tinh dầu, curcumen… nhanh chóng đánh bay mùi hôi trong khoang miệng. Đặc biệt với hợp chất 6-gingerol có trong gừng kích thích các enzym có trong nước bọt có thể phân hủy mùi hôi gây nên chứng bệnh hôi miệng.

Vì vậy, để nhanh chóng trị hết mùi hôi miệng bạn hãy dùng gừng rửa sạch, thái nhỏ rồi cho vào nước đun sôi. Khi nước sôi để thêm khoảng 10 phút để có được dung dịch nước gừng chất lượng. Bạn hãy dùng dung dịch này để súc miệng hằng ngày, vào buổi sáng, tối và sau mỗi bữa ăn, làm sạch khoang miệng, diệt vi khuẩn và thanh trừ mùi hôi.

Súc miệng bằng nước gừng có tác dụng khử mùi hôi miệng

Mỗi lần bạn hãy súc miệng với nước gừng trong khoảng 7 phút, sau đó nhổ đi. Lưu ý bạn chỉ nên nấu dung dịch nước gừng vừa đủ để sử dụng ngày, không nên để qua đêm.

Đây là những cách chữa hôi miệng dân gian phổ biến hiện nay, nhiều người đã áp dụng và thành công. Vì vậy, bạn hãy yên tâm sử dụng, nhanh chóng đánh bay hôi miệng, không còn tự ti và ngại tiếp xúc khi giao tiếp.

Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp trên, theo các bác sĩ chuyên khoa, bạn cũng nên đi khám nha theo định kỳ 4 - 6 tháng/lần và thực hiện các can thiệp nha khoa khi cần, để loại bỏ các vi khuẩn gây mùi, hơi thở thơm ngát, tự tin khi giao tiếp với mọi người. Đồng thời bạn cũng cần hạn chế hoặc không ăn các loại gia vị như hành, tỏi. Bạn cũng không nên hút thuốc lá, thuốc lào, bởi đây là những tác nhân gây viêm đường hô hấp, gây hôi miệng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.