Cách chăm sóc da sau khi nặn mụn để làn da trở nên mịn màng, không phải lo lắng với các vết sưng đỏ

Làm đẹp 29/05/2022 14:43

Tất nhiên, việc nặn mụn ở các nàng là quá phổ biến nhưng sao khi nặn mụn chúng ta cần nên làm gì mới là vấn đề nan giải. Hãy điểm qua các bước sao để sao khi nặn mụn không bị viêm đỏ nhé!

Việc chăm sóc da sau khi nặn mụn là việc mà các chị luôn trân trở, chủ yếu tập trung vào việc giảm viêm da và không làm da bị kích ứng nặng. Để làm điều đó, bạn cần lưu ý:

Cách chăm sóc da sau khi nặn mụn để làn da trở nên mịn màng, không phải lo lắng với các vết sưng đỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm để chăm sóc da 

Đầu tiên chúng ta hãy chọn những sản phẩm chăm sóc bổ sung độ ẩm cho da và mang lại sự cân bằng, giảm viêm. Gợi ý cho các bạn như: kem dưỡng ẩm hay gel. Ngoài ra, nên lau mặt bằng nước muối y tế. Nó sẽ giúp giảm viêm và kích ứng vô cùng hiệu quả.

Cách chăm sóc da sau khi nặn mụn để làn da trở nên mịn màng, không phải lo lắng với các vết sưng đỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày đều phải thoa kem chống nắng 

Ai cũng biết kem chống nắng rất quan trọng trong việc chăm sóc da, đặc biệt là sau khi nặn mụn. Luôn phải thoa kem chống nắng mỗi ngày để tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời làm tổn thương da. Vì ánh nắng là nguyên nhân khiến da bị viêm, kích ứng da, mẩn đỏ.... Nên thoa kem chống nắng cả trong nhà và ngoài trời.

Cách chăm sóc da sau khi nặn mụn để làn da trở nên mịn màng, không phải lo lắng với các vết sưng đỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không sử dụng các loại sản phẩm có chứa AHA và BHA

Các sản phẩm có chứa AHA và BHA có thể gây kích ứng da. Nó cũng có thể khiến da bị viêm nhiều hơn trước. Vì là sản phẩm có chứa chất tẩy tế bào chết. Vì vậy, nên hạn chế sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần như trên sau khi nặn, nặn mụn sẽ tốt hơn cho da.

Cách chăm sóc da sau khi nặn mụn để làn da trở nên mịn màng, không phải lo lắng với các vết sưng đỏ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không cọ rửa mặt

Có thể bạn chưa biết việc tẩy tế bào chết cho da mặt sẽ giúp điều chỉnh làn da trở lại như ban đầu một cách nhanh chóng, nhưng đừng làm sau khi nặn mụn. Tẩy tế bào chết cho da hoàn toàn không được khuyến khích. Vì nó sẽ dẫn đến kích ứng da nặng hơn, có nguy cơ gây viêm da.

Cách chăm sóc da sau khi nặn mụn để làn da trở nên mịn màng, không phải lo lắng với các vết sưng đỏ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng các sản phẩm có chứa Clindamycin

Clindamycin là một sản phẩm làm giảm viêm. Vì vậy, nó có thể được sử dụng sau khi nặn mụn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bọt rửa mặt hoặc gel rửa mặt nhẹ nhàng để làm sạch da.

Cách chăm sóc da sau khi nặn mụn để làn da trở nên mịn màng, không phải lo lắng với các vết sưng đỏ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
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