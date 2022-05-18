Các DƯỢC PHẨM THẦN KỲ tốt nhất cho da mặt mà chị em cần BỎ TÚI ngay cho mình

Cá béo như cá hồi, cá thu và cá trích là những thực phẩm tuyệt vời để có một làn da khỏe mạnh. Chúng là nguồn cung cấp giàu axit béo omega-3, rất quan trọng để duy trì sức khỏe làn da. Axit béo omega-3 cần thiết để giúp giữ cho làn da dày, mềm mại và giữ ẩm. Trên thực tế, sự thiếu hụt axit béo omega-3 có thể gây khô da.

Chất béo omega-3 trong cá giúp giảm viêm, nguyên nhân gây mẩn đỏ và mụn trứng cá. Chúng thậm chí có thể làm cho làn da của chúng ta trở nên ít nhạy cảm hơn với các tia UV có hại của ánh nắng mặt trời. Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung dầu cá có thể giúp chống lại các tình trạng viêm và tự miễn dịch ảnh hưởng đến làn da của chúng ta, chẳng hạn như bệnh vẩy nến và bệnh lupus ban đỏ.

Ăn gì đẹp da? Quả bơ cũng là một trong những loại thực phẩm đẹp da vì nó có nhiều chất béo lành mạnh. Những chất béo này có lợi cho nhiều chức năng trong cơ thể, bao gồm cả sức khỏe làn da.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, chất béo lành mạnh rất cần thiết để da giữ ẩm và đàn hồi tốt. Kết quả của nhiều nghiên cứu khoa học cũng cho thấy bơ chứa các hợp chất có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Từ đó, làn da có thể tránh được các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, nám, da mặt chảy xệ…

Tiếp theo, lượng vitamin E phong phú trong mỗi quả bơ cũng mang đến những tác dụng dưỡng da tích cực. Đặc biệt, khi lượng vitamin E này kết hợp với vitamin C sẽ thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và protein để làn da săn chắc, đàn hồi.

Hạt chia

Hạt chia cũng là nguồn cung cấp axit béo Omega – 3 nên xứng đáng là thực phẩm đẹp da chẳng nên bỏ qua. Đặc biệt hơn, hương vị của loại hạt này lại thơm, bùi đặc biệt. Hạt chia cũng được đánh giá rất cao trong vai trò thực phẩm làm đẹp da. Bạn có thể sử dụng loại hạt này vào bữa ăn thêm rất nhiều cách: Rắc lên sữa chua, salad, ngũ cốc, cũng có thể trộn vào bột làm bánh vô cùng thơm ngon.

Mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ tính kháng khuẩn và chống oxy hóa cao, mật ong được xem là thực phẩm giữ ẩm tự nhiên rất được nhiều chị em tin dùng. Mặc dù thường được sử dụng trong các loại mặt nạ tự làm và bôi tại chỗ để giảm viêm, điều trị mụn và giữ ẩm cho da khô, ăn mật ong cũng là một ý tưởng hay, bạn có thể thay thế các loại kẹo khác.

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