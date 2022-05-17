BÍ KÍP THẦN SẦU chống lão hoá da cho hội chị em phụ nữ bỏ túi sau 25 tuổi để XOÁ TAN dấu hiệu TUỔI TÁC

Bạn có thể bỏ 1 vài bước trong quy trình dưỡng da, nhưng chống nắng là bước bắt buộc phải có. Ngay khi tiếp xúc với ánh nắng, làn da của bạn lập tức bị tia UVB & UVB tấn công khiến da nhanh chóng bị lão hóa. Hãy chọn kem chống nắng có độ SPF ít nhất là 15 và sử dụng mỗi ngày sau tất cả các bước dưỡng da và trước khi trang điểm . Khi ra ngoài, hãy đeo kính mát hoặc nón để bảo vệ da và cũng để tô điểm thêm cho trang phục của mình.

Chế độ ăn uống khoa học là cách hiệu quả nhất để chống lão hóa da từ bên trong. Dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý sẽ giúp cơ thể sản sinh các dưỡng chất cần thiết cho da.

Đặc biệt, với những ai thường xuyên ăn theo chế độ nhiều rau xanh và trái cây, làn da của họ sẽ tươi tắn và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Bởi lúc này, những vitamin có trong các loại thực phẩm tươi có khả năng diệt các gốc tự do trên da đồng thời ngăn chặn được sự gia tăng đột biến của chúng.

3. Tẩy tế bào chết

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tuần bạn nên tẩy tế bào chết 1-2 lần, sau khi lấy đi lớp tế bào chết cùng bụi bẩn, làn da sẽ tự sản sinh các tế bào mới giúp da trông sáng mịn hơn. Lớp tế bào chết nếu không bị loại bỏ sẽ làm cho da bạn bị xỉn màu vì khả năng hắt sáng của những tế bào này rất kém.

4. Rèn luyện sức khỏe mỗi ngày

Hầu hết mọi chuyên gia, bác sĩ đều khuyên rằng nên có một chế độ luyện tập thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày. Cách này không những làm cho cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng mà còn rất tốt cho quá trình tiết các loại hormone.

Ngoài ra, khi luyện tập thể dục vào buổi sáng, bạn có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng sớm, giúp cơ thể hấp thụ được vitamin D, tránh các bệnh về da và tăng sức đề kháng cho cơ thể.

5. Hạn chế các biểu cảm tạo nếp nhăn để chống lão hóa

Việc hạn chế các biểu cảm tạo nếp nhăn nghe có vẻ khá vô lý nhưng lại là một phương pháp chống lão hóa da mặt vô cùng hiệu quả. Bởi lẽ, trong quá trình da bắt đầu lão hóa, những tế bào đàn hồi trên da đã không còn nhạy như trước.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn biểu cảm quá nhiều sắc thái mạnh trên khuôn mặt như cười, khóc, nhăn nhó… làn da sẽ nhăn lại và trả về trạng thái bình thường khá lâu. Điều này sẽ góp phần hình thành nếp nhăn trên gương mặt.

7. Tránh sử dụng các thức uống có cồn

Thức uống có cồn vô cùng có hại đối với sức khỏe chúng ta. Việc sử dụng bia, rượu là nguyên nhân gây ra sự rối loạn nội tiết tố và quá trình sản sinh hormone. Và chúng ta đều biết rằng, hormone nữ là yếu tố liên quan trực tiếp đến vẻ đẹp của làn da.