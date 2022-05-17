"Răng chạy sau niềng" - từ nguyên nhân tới giải pháp

Niềng răng là phương pháp điều trị tình trạng răng hô, móm, khấp khểnh, mọc thưa… bác sĩ sẽ sử dụng các khí cụ chuyên dụng tác động lực để răng dịch chuyển về đúng vị trí trên cung hàm. Thời gian niềng răng thông thường sẽ kéo dài từ 15 - 18 tháng là người niềng răng có thể tháo niềng và sở hữu hàm răng đẹp. Tuy nhiên một hiệu ứng phụ khiến người niềng răng đặc biệt lo lắng đó là tình trạng răng chạy lại sau niềng.

Tình trạng răng chạy lại sau niềng là sau khi tháo niềng một thời gian hàm răng lại có xu hướng xô lệch về vị trí ban đầu. Điều này khiến quãng thời gian niềng răng trở nên công cốc. Công sức, thời gian, tiền bạc bỏ ra để niềng răng sẽ trở nên vô nghĩa nếu răng chạy lại sau niềng.

Xác định nguyên nhân để tìm ra giải pháp

Răng chạy lại sau niềng không phải tự nhiên mà xảy ra tình trạng này, nó xuất phát từ các nguyên nhân sau:

Thứ nhất, lực tác động lực dịch chuyển lên răng không đúng, chỉ dịch chuyển thân răng chứ chân răng nằm bên dưới vẫn ở vị trí cũ. Nếu quan sát bằng mắt thường sẽ thấy răng đã đều và đúng vị trí nhưng thực chất chân răng phía dưới vẫn chưa dịch chuyển, dẫn đến sau một thời gian tháo niềng răng sẽ theo quán tính chạy lại vị trí ban đầu. Nguyên nhân này do bác sĩ có tay nghề chưa đủ cao, chưa đủ kinh nghiệm hoặc cơ sở niềng răng không uy tín.

Tuân thủ chỉ định của bác sĩ tránh nguy cơ dẫn đến răng chạy sau niềng

Thứ hai, thời gian đeo hàm duy trì sau niềng không đủ. Đeo hàm duy trì để cố định form răng sau niềng, việc này được duy trì cho đến khi bác sĩ nhận thấy xương hàm và răng đã hoàn toàn cố định và không có nguy cơ bị chạy về vị trí ban đầu nữa mới kết thúc (thời gian cụ thể sẽ phụ thuộc vào cơ địa của từng người)

Thứ ba, do răng khôn mọc muộn chen chúc làm xô lệch răng đã niềng. Tiến hành nhổ bỏ răng khôn ở thời điểm thích hợp để không làm ảnh hưởng đến răng bên cạnh.

Tiêu chí niềng răng không chạy lại tại Nha khoa Thành An.

Hiểu được những vấn đề đang được quan tâm “nóng bỏng” của người niềng răng, các bác sĩ nha khoa tại Nha khoa Thành An đã nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm và đưa ra các tiêu chí khi điều trị để khắc phục tình trạng răng chạy lại sau niềng, cam kết với khách hàng bảo hành trong vòng 6 năm . Yêu cầu đầu tiên là đối với khách hàng phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ trong thời gian niềng và sau khi tháo niềng, luôn thăm khám định kỳ hàng tháng/quý.

Nhiệm vụ còn lại thuộc về bác sĩ phụ trách, để tránh việc răng chạy lại bác sĩ cần phải: Đảm bảo răng bệnh chuẩn phải chuẩn khớp cắn sau khi niềng, các múi răng đan xen, nâng đỡ và củng cố cho nhau; Phân tích kỹ tình trạng răng dựa trên phim X-quang, xác định hướng của chân răng để đưa ra lộ trình phù hợp, tránh tình trạng chỉ làm thay đổi trên bề mặt nhưng chân răng vẫn ở nguyên vị trí cũ; Không bị tác động bởi các yếu tố khác: thời gian tháo niềng nhanh, chiều theo mong muốn của khách hàng…;Đảm bảo một bác sĩ theo sát bệnh nhân từ khi lên phác đồ điều trị đến khi tháo niềng, không đổi bác sĩ phụ trách giữa chừng dễ dẫn đến xung đột về phương án điều trị; Phân tích và cập nhật cho khách hàng đầy đủ thông tin để khách hàng hiểu tầm quan trọng và tuân thủ theo lộ trình, bao gồm: thời gian niềng, thời gian thăm khám định kỳ, nhổ răng khôn, đeo hàm duy trì sau niềng…

Sau niềng răng tại Nha khoa Thành An, khách hàng sẽ sở hữu một khớp cắn chuẩn

Không ai muốn niềng răng mà nơm nớp lo sợ răng bị chạy lại xô lệch như lúc chưa niềng, trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp chịu cảnh răng chạy gây thất vọng. Bởi vậy các bác sĩ chỉnh nha phải có trách nhiệm và cái tâm hành nghề để tìm ra các phương án hiệu quả, cùng khách hàng đi đến kết quả niềng răng hài lòng nhất.

Niềng răng tại Nha khoa Thành An sẽ được lên phác đồ điều trị rõ ràng chi tiết, xem trước kết quả sau niềng dựa trên phần mềm tiên tiến, bác sĩ theo sát quá trình ngay cả sau khi tháo niềng, có hợp đồng cam kết bảo hành răng không chạy lên đến 6 năm. Hy vọng những thông tin này của chúng tôi sẽ giúp ích cho các bạn đang quan tâm đến niềng răng mà lo sợ răng sẽ chạy lại sau niềng, lựa chọn đúng khoa việc niềng răng sẽ đơn giản hơn bao giờ hết!

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