Biết được lợi ích 'siêu đỉnh' từ Vitamin C, chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thành phần trứ danh 'chiến thần' làm đẹp này

Bạn biết rằng vitamin C rất tốt cho cơ thể của bạn không? Điều đó bao gồm cả làn da của bạn. Bạn sẽ thấy nó trong nhiều sản phẩm chăm sóc da. Vậy nó có thể giúp gì cho thói quen chăm sóc da của bạn?
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Hiểu biết về Vitamin C
Vitamin C còn được gọi là axit ascorbic. Chất dinh dưỡng quý giá này góp phần vào khả năng chữa lành vết thương của cơ thể bạn và tạo ra:
- Mạch máu
- Sụn
- Bắp thịt
- Collagen
Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể bạn khỏi tác hại của các gốc tự do. Các nguyên nhân gây hại do gốc tự do có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn bao gồm:
- Khói thuốc lá
- Tia UV từ mặt trời
- Một số hóa chất
- Ô nhiễm không khí
Mặc dù bạn có thể bổ sung vitamin C để giải quyết tình trạng thiếu hụt, nhưng hãy nhớ rằng chất bổ sung không mang lại lợi ích tương tự như vitamin C có trong thực phẩm. Phụ nữ trưởng thành cần khoảng 75 mg vitamin C mỗi ngày và nam giới trưởng thành cần khoảng 90 mg.
Lợi ích của việc bổ sung vitamin C bằng đường uống
Vitamin C mà cơ thể bạn hấp thụ trong quá trình tiêu hóa có lợi cho các tế bào da của bạn. Một số nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C bảo vệ chống lại tác động của bức xạ tia cực tím lên làn da của bạn. Nó vừa có thể ngăn ngừa và điều trị tổn thương do ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn tia UV khác gây ra. Lợi ích vẫn chưa được hiểu đầy đủ vì các nghiên cứu về lợi ích của vitamin C đối với da còn hạn chế.
Khi bạn tiêu hóa vitamin C, nó sẽ được vận chuyển qua cơ thể bạn theo đường máu. Khi lượng vitamin C của bạn tăng lên do bạn đang tiêu thụ nó trong chế độ ăn uống hoặc uống bổ sung vitamin C, thì mức độ trong da của bạn cũng tăng lên.
Lợi ích của việc sử dụng vitamin C đối với làn da của bạn
Vitamin C cũng mang lại lợi ích cho làn da của bạn khi được thoa dưới dạng kem hoặc huyết thanh. Một số nghiên cứu cho thấy rằng sự cân bằng độ pH của cơ thể có thể tác động đến khả năng hấp thụ vitamin C qua da một cách hiệu quả. Mức độ pH thấp hơn dẫn đến sự hấp thụ vitamin C nhiều hơn, trong khi mức độ pH cao hơn có thể ngăn không cho chất dinh dưỡng được hấp thụ.
Hãy nhớ rằng, khi các sản phẩm chăm sóc da vitamin C của bạn tiếp xúc với không khí, nhiệt và ánh sáng, vitamin C trong chúng có thể bị suy giảm và trở nên kém hiệu quả hơn. Đảm bảo rằng chai vitamin C được bảo quản kín khí và tránh ánh sáng chiếu vào sản phẩm trước khi sử dụng.
Trong khi dạng tự nhiên của vitamin C, axit ascorbic, là dạng có lợi nhất cho làn da của bạn, nó cũng kém ổn định nhất khi được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da. Ascorbate phosphate là một phiên bản tổng hợp của vitamin C có thời hạn sử dụng nhưng chỉ được hấp thụ ở một mức độ hạn chế.
Các sản phẩm chăm sóc da cấp mỹ phẩm có thể chứa ít vitamin C hơn các sản phẩm chăm sóc da cấp độ theo toa.
Kết quả mong đợi
Cho dù bạn lo lắng về loại tổn thương da nào, điều quan trọng cần nhớ là nó không xảy ra trong một sớm một chiều. Cũng như tổn thương cần có thời gian để bồi đắp, cần có sự kiên nhẫn và siêng năng để chữa lành làn da hư tổn. Trong khi các thành phần như vitamin C có thể giúp đẩy lùi lão hóa và ngăn ngừa một số tổn thương, chúng không thể sửa chữa hoặc ngăn ngừa tất cả các tổn thương. Kết quả của bạn có thể đáng chú ý, nhưng chúng cũng có thể không hoàn toàn phục hồi hẳn. Như với tất cả các chất dinh dưỡng và chất bổ sung, bạn có thể có quá nhiều thứ tốt. Vitamin C có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn khi sử dụng ở liều lượng cao trong thời gian dài. Các tác dụng phụ của quá nhiều vitamin C bao gồm: Vitamin C có thể tương tác với những phương pháp điều trị sau:
Thận trọng khi sử dụng Vitamin C
Cho dù bạn lo lắng về loại tổn thương da nào, điều quan trọng cần nhớ là nó không xảy ra trong một sớm một chiều. Cũng như tổn thương cần có thời gian để bồi đắp, cần có sự kiên nhẫn và siêng năng để chữa lành làn da hư tổn. Trong khi các thành phần như vitamin C có thể giúp đẩy lùi lão hóa và ngăn ngừa một số tổn thương, chúng không thể sửa chữa hoặc ngăn ngừa tất cả các tổn thương. Kết quả của bạn có thể đáng chú ý, nhưng chúng cũng có thể không hoàn toàn phục hồi hẳn.
Như với tất cả các chất dinh dưỡng và chất bổ sung, bạn có thể có quá nhiều thứ tốt. Vitamin C có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn khi sử dụng ở liều lượng cao trong thời gian dài. Các tác dụng phụ của quá nhiều vitamin C bao gồm:
Vitamin C có thể tương tác với những phương pháp điều trị sau: