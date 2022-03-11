Biết được lợi ích 'siêu đỉnh' từ Vitamin C, chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thành phần trứ danh 'chiến thần' làm đẹp này

Làm đẹp 11/03/2022 09:49

Bạn biết rằng vitamin C rất tốt cho cơ thể của bạn không? Điều đó bao gồm cả làn da của bạn. Bạn sẽ thấy nó trong nhiều sản phẩm chăm sóc da. Vậy nó có thể giúp gì cho thói quen chăm sóc da của bạn?

Hiểu biết về Vitamin C

Biết được lợi ích 'siêu đỉnh' từ Vitamin C, chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thành phần trứ danh 'chiến thần' làm đẹp này - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Vitamin C còn được gọi là axit ascorbic. Chất dinh dưỡng quý giá này góp phần vào khả năng chữa lành vết thương của cơ thể bạn và tạo ra: ‌

  • Mạch máu
  • Sụn
  • Bắp thịt
  • Collagen

Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể bạn khỏi tác hại của các gốc tự do. Các nguyên nhân gây hại do gốc tự do có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn bao gồm:

  • Khói thuốc lá
  • Tia UV từ mặt trời
  • Một số hóa chất
  • Ô nhiễm không khí

Mặc dù bạn có thể bổ sung vitamin C để giải quyết tình trạng thiếu hụt, nhưng hãy nhớ rằng chất bổ sung không mang lại lợi ích tương tự như vitamin C có trong thực phẩm. Phụ nữ trưởng thành cần khoảng 75 mg vitamin C mỗi ngày và nam giới trưởng thành cần khoảng 90 mg.

Lợi ích của việc bổ sung vitamin C bằng đường uống

Biết được lợi ích 'siêu đỉnh' từ Vitamin C, chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thành phần trứ danh 'chiến thần' làm đẹp này - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Vitamin C mà cơ thể bạn hấp thụ trong quá trình tiêu hóa có lợi cho các tế bào da của bạn. Một số nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C bảo vệ chống lại tác động của bức xạ tia cực tím lên làn da của bạn. Nó vừa có thể ngăn ngừa và điều trị tổn thương do ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn tia UV khác gây ra. Lợi ích vẫn chưa được hiểu đầy đủ vì các nghiên cứu về lợi ích của vitamin C đối với da còn hạn chế.

Khi bạn tiêu hóa vitamin C, nó sẽ được vận chuyển qua cơ thể bạn theo đường máu. Khi lượng vitamin C của bạn tăng lên do bạn đang tiêu thụ nó trong chế độ ăn uống hoặc uống bổ sung vitamin C, thì mức độ trong da của bạn cũng tăng lên.

Lợi ích của việc sử dụng vitamin C đối với làn da của bạn 

Biết được lợi ích 'siêu đỉnh' từ Vitamin C, chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thành phần trứ danh 'chiến thần' làm đẹp này - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Vitamin C cũng mang lại lợi ích cho làn da của bạn khi được thoa dưới dạng kem hoặc huyết thanh. Một số nghiên cứu cho thấy rằng sự cân bằng độ pH của cơ thể có thể tác động đến khả năng hấp thụ vitamin C qua da một cách hiệu quả. Mức độ pH thấp hơn dẫn đến sự hấp thụ vitamin C nhiều hơn, trong khi mức độ pH cao hơn có thể ngăn không cho chất dinh dưỡng được hấp thụ.

Vitamin C dưỡng da

Biết được lợi ích 'siêu đỉnh' từ Vitamin C, chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thành phần trứ danh 'chiến thần' làm đẹp này - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Hãy nhớ rằng, khi các sản phẩm chăm sóc da vitamin C của bạn tiếp xúc với không khí, nhiệt và ánh sáng, vitamin C trong chúng có thể bị suy giảm và trở nên kém hiệu quả hơn. Đảm bảo rằng chai vitamin C được bảo quản kín khí và tránh ánh sáng chiếu vào sản phẩm trước khi sử dụng. ‌

Trong khi dạng tự nhiên của vitamin C, axit ascorbic, là dạng có lợi nhất cho làn da của bạn, nó cũng kém ổn định nhất khi được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da. Ascorbate phosphate là một phiên bản tổng hợp của vitamin C có thời hạn sử dụng nhưng chỉ được hấp thụ ở một mức độ hạn chế.

Các sản phẩm chăm sóc da cấp mỹ phẩm có thể chứa ít vitamin C hơn các sản phẩm chăm sóc da cấp độ theo toa.

Kết quả mong đợi

Biết được lợi ích 'siêu đỉnh' từ Vitamin C, chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thành phần trứ danh 'chiến thần' làm đẹp này - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Cho dù bạn lo lắng về loại tổn thương da nào, điều quan trọng cần nhớ là nó không xảy ra trong một sớm một chiều. Cũng như tổn thương cần có thời gian để bồi đắp, cần có sự kiên nhẫn và siêng năng để chữa lành làn da hư tổn. Trong khi các thành phần như vitamin C có thể giúp đẩy lùi lão hóa và ngăn ngừa một số tổn thương, chúng không thể sửa chữa hoặc ngăn ngừa tất cả các tổn thương. Kết quả của bạn có thể đáng chú ý, nhưng chúng cũng có thể không hoàn toàn phục hồi hẳn. 

Thận trọng khi sử dụng Vitamin C

Biết được lợi ích 'siêu đỉnh' từ Vitamin C, chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thành phần trứ danh 'chiến thần' làm đẹp này - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Như với tất cả các chất dinh dưỡng và chất bổ sung, bạn có thể có quá nhiều thứ tốt. Vitamin C có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn khi sử dụng ở liều lượng cao trong thời gian dài. Các tác dụng phụ của quá nhiều vitamin C bao gồm:

  • Buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy
  • Ợ nóng
  • Đầy hơi hoặc co thắt dạ dày
  • Các tác động liên quan đến giấc ngủ như buồn ngủ quá mức hoặc mất ngủ
  • Nhức đầu‌
  • Da đỏ bừng‌

Vitamin C có thể tương tác với những phương pháp điều trị sau: ‌

Biết được lợi ích 'siêu đỉnh' từ Vitamin C, chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thành phần trứ danh 'chiến thần' làm đẹp này - Ảnh 7
Ảnh minh họa
  • Nhôm - Vitamin C làm tăng khả năng hấp thụ nhôm của cơ thể. Điều này có thể gây nguy hiểm cho những người dễ mắc các bệnh về thận.
  • Hóa trị - Một số nghiên cứu cho thấy rằng các chất chống oxy hóa như vitamin C có thể làm cho các loại thuốc hóa trị kém hiệu quả hơn trong việc chống lại bệnh ung thư. 
  • Estrogen - Khi kết hợp với biện pháp tránh thai bằng đường uống hoặc liệu pháp thay thế hormone, vitamin C có khả năng làm tăng nồng độ estrogen của bạn.
Biết được lợi ích 'siêu đỉnh' từ Vitamin C, chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thành phần trứ danh 'chiến thần' làm đẹp này - Ảnh 8
Ảnh minh họa
  • Thuốc ức chế protease - Quá nhiều vitamin C có thể làm giảm hiệu quả của các loại thuốc kháng vi-rút này.
  • Statin và niacin - Vitamin C cũng có thể làm giảm khả năng giảm cholesterol của những loại thuốc này.‌
  • Warfarin - Nếu bạn bị rối loạn đông máu, vitamin C có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc chống đông máu.

Theo Webmd

Mùi hương thơm ngát cho cơ thể từ nguyên liệu tự nhiên này hấp dẫn hơn cả nước hoa đắt tiền, ắt hẳn sẽ làm bạn mê mẩn

Mùi hương thơm ngát cho cơ thể từ nguyên liệu tự nhiên này hấp dẫn hơn cả nước hoa đắt tiền, ắt hẳn sẽ làm bạn mê mẩn

Kể từ buổi bình minh của nền văn minh, nước hoa làm từ tinh dầu đã được sử dụng rộng rãi cho sức khỏe tổng thể. Mỗi loại tinh dầu có mùi thơm và đặc trưng riêng biệt, có thể là vị nồng, hương hoa, hương gỗ hoặc hương trái cây. 

Xem thêm
Từ khóa:   Vitamin C dưỡng da sai lầm dùng vitamin C dưỡng da cách dưỡng da

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới