Bí quyết chăm sóc da trắng mịn, trẻ trung từ bên trong với Sữa Ong Chúa

Các chuyên gia y tế thế giới cho biết, sữa ong chúa có tác dụng rất hiệu quả trong t? vi ệc tăng khả năng tình dục và sinh sản, cải thiện khả năng bất lực của phái mày râu, làm gia tăng số lượng và chất lượng của tinh trùng. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy quá trình sinh trưởng, phát dục của cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa, kích thích tế bào thần kinh, tăng cường trí nhớ, tăng khả năng tư duy, hỗ trợ trong điều trị ung thư, chống phóng xạ, có tác dụng tiêu viêm, kháng khuẩn và làm đẹp da.

Đối với quá trình chăm sóc sắc đẹp, bạn có thể dùng sữa ong chúa làm đẹp da theo công thức: trộn đều 50 mg sữa ong chúa (1/2 muỗng cà phê), 1 lòng đỏ trứng gà, 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất, thoa lên da mặt mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, để cả đêm rồi rửa mặt lại cho sạch. Cứ bảy ngày là một liệu trình. Làm ba liệu trình như vậy, da mặt sẽ trở nên bóng láng, mịn màng, sau đó nghỉ bảy ngày rồi tiếp tục đến khi da hồng lên thì nghỉ. Tối nào cũng thoa mặt như trên, bạn sẽ ngủ tốt, cảm thấy da mặt nhẹ nhàng và khỏe đẹp lên mỗi ngày.

Người nào có làn da nóng nên dùng cà chua cắt lát, thoa đều lên mặt chừng 10 phút, sau đó rửa mặt lại cho sạch rồi mới bôi hỗn hợp trên. Những người da nhờn nên cắt lát chanh thật mỏng, thoa đều lên mặt khoảng 10 phút , rửa mặt lại cho sạch rồi bôi hỗn hợp sữa ong chúa. Nếu không muốn pha chế, bạn cũng có thể dùng riêng sữa ong chúa thoa đều lên mặt khoảng hai tuần, làn da sẽ đẹp lên rất nhiều, đồng thời nó cũng có thể chữa tàn nhang, mụn trứng cá, viêm da mũ, mụn nhọt và chàm nhẹ ở trẻ sơ sinh.

Vì là một chất bổ có nguồn gốc tự nhiên, sữa ong chúa có thể sử dụng được cho nhiều lứa tuổi khác nhau, từ trẻ em chậm lớn (cũng cần nói rõ thêm, với trẻ sơ sinh hoặc thanh thiếu niên bình thường thì không nên dùng để tránh khả năng bị kích dục sớm) đến các trường hợp người già có sức khỏe yếu. Hãy dùng sữa ong chúa mà đa phần là chế phẩm có sữa ong chúa sẽ giúp cho bạn mạnh mẽ và tăng lượng tinh trùng cần thiết.

Sữa Ong Chúa Hoàng Gia đã có mặt trên thị trường Việt Nam hơn 6 năm và ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng người tiêu dùng. Bởi lẽ, tất cả các sản phẩm công ty cung cấp đến người tiêu dùng đều chứa 100% thành phần sữa ong chúa tự nhiên, được Bộ Y Tế Việt Nam cấp giấy phép chứng nhận đạt chất lượng cao. Cam kết hoàn tiền 100% nếu không hài lòng khi sử dụng.

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