Bí quyết 'cải cách' vẻ ngoài giúp bạn như trẻ ra tận 10 tuổi, phối đồ thế này ai cũng tưởng gái đôi mươi

Làm đẹp 30/01/2023 07:17

Vẻ ngoài trẻ trung luôn ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh bạn, để đạt được điều đó, bạn nên chú ý những lưu ý nhỏ sau.

Quần legging

Mọi người thường nghĩ về quần legging như một con bài hoang dã: họ mặc chúng cả ngày, hàng ngày, bất kể họ đi chơi thể thao hay chỉ đơn giản là đi uống cà phê. Đó là điều dễ hiểu vì đây là trang phục siêu thoải mái, phù hợp với mọi dáng người và đẹp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, bạn nên tránh nghĩ về chúng như thể chúng là quần bình thường. Khi được kết hợp tốt, chúng có thể làm nổi bật đôi chân của bạn và tạo phong cách cho dáng người của bạn. Nhưng lạm dụng chúng có thể khiến bạn trông già đi.

Bí quyết 'cải cách' vẻ ngoài giúp bạn như trẻ ra tận 10 tuổi, phối đồ thế này ai cũng tưởng gái đôi mươi - Ảnh 1

Chọn kích thước phù hợp sẽ giúp ích rất nhiều. Quần cạp cao sẽ chứa phần bụng của bạn và do đó làm cho vòng eo của bạn trông cách điệu. Cuối cùng, chất liệu vải và màu sắc thích hợp cho từng mùa là điều cần thiết để có một diện mạo tươi mới.

Quần legging kết hợp tốt với quần ống rộng và áo đơn giản chẳng hạn như áo sơ mi hoặc áo cánh, áo len hoặc áo khoác vào mùa đông. Vào mùa hè, hãy kết hợp chúng với những chiếc váy bó sát quanh eo hoặc áo croptop. Một đôi giày ballerina tốt sẽ hoàn thiện bộ trang phục. Tuy nhiên, bốt và giày cao gót cũng là những lựa chọn tốt.

Kết hợp toàn bộ trang phục thời thượng lại với nhau

 

Kết hợp tất cả các món đồ trong một bộ trang phục thường bị nhầm là lời khuyên thời trang nhất. Đáng buồn thay, không có gì có thể xa hơn sự thật. Phối túi với giày cao gót, áo khoác và thậm chí cả lớp trang điểm có thể nhanh chóng khiến bạn trông già đi.

Bí quyết 'cải cách' vẻ ngoài giúp bạn như trẻ ra tận 10 tuổi, phối đồ thế này ai cũng tưởng gái đôi mươi - Ảnh 2

Chọn trang phục phù hợp có thể khiến bạn choáng ngợp, nhưng bạn hãy thực hiện từng bước một. Thay vì mặc nhiều bộ trang phục hợp thời trang kết hợp với nhau, bạn có thể mặc một hoặc hai bộ và chúng không nhất thiết phải có cùng tông màu với phần còn lại của bộ trang phục. Sau đó, bạn sẽ trông tự nhiên và tươi tắn, trẻ trung hơn.

Móng tay dài

Móng tay dài gây hiệu ứng kéo dài ngón tay; do đó, nó cũng kéo dài tuổi của bạn. Móng tay giả dài với nhiều kiểu dáng có vẻ là một lựa chọn tuyệt vời để làm nổi bật đôi tay của bạn, nhưng chúng có thể khiến chúng trông già hơn.

Bí quyết 'cải cách' vẻ ngoài giúp bạn như trẻ ra tận 10 tuổi, phối đồ thế này ai cũng tưởng gái đôi mươi - Ảnh 3

Mặt khác, móng tay ngắn và được chăm sóc cẩn thận sẽ tạo lợi thế cho phần còn lại của vẻ ngoài của bạn, bất kể phong cách của bạn là gì. Móng tay hình bầu dục chỉ dài vài milimet trên đầu ngón tay có thể khiến bàn tay của bạn trông trẻ hơn.

Áo cổ lọ

 

Khi bạn già đi, da trên cổ của bạn có xu hướng chảy xệ. Đây là một quá trình bình thường. Việc mọi người cố giấu nó bằng áo cổ lọ cũng khá phổ biến.

Bí quyết 'cải cách' vẻ ngoài giúp bạn như trẻ ra tận 10 tuổi, phối đồ thế này ai cũng tưởng gái đôi mươi - Ảnh 4

Thật không may, cách hack này thường phản tác dụng vì những gì bạn đang thực sự làm là thu hút sự chú ý đến khu vực đó. Thay vào đó, hãy chọn những chiếc áo cổ tròn hoặc cổ chữ V kín đáo. Vào mùa đông, hãy cố gắng quấn cổ bằng khăn quàng cổ hoặc khăn choàng, chúng cũng có thể tạo điểm nhấn đặc biệt cho toàn bộ trang phục của bạn mà không khiến bạn trông già đi.

Giày cao gót chunky hoặc mũi vuông

Ở một số điểm, người ta thường chọn sự thoải mái hơn vẻ bề ngoài. Nhưng tốt hơn hết là đừng nghĩ rằng bạn sẽ trông thanh lịch miễn là bạn đi những đôi giày cao gót đế thấp thoải mái với những ngón chân vuông hoặc tròn. Thực tế là kiểu giày này có thể khiến bạn trông già hơn rất nhiều. Nếu muốn trông trẻ trung hơn, bạn có thể thử những đôi giày dễ thương mà vẫn thoải mái. Chỉ cần đảm bảo rằng chúng là những đôi giày chất lượng tốt với kích cỡ phù hợp.

Bí quyết 'cải cách' vẻ ngoài giúp bạn như trẻ ra tận 10 tuổi, phối đồ thế này ai cũng tưởng gái đôi mươi - Ảnh 5

Bạn có thể yêu cầu đo chân tại cửa hàng giày để lấy size phù hợp. Giày cao gót không phải là cách duy nhất để trông thanh lịch. Giày bệt , chẳng hạn như giày ba lê, là một lựa chọn tuyệt vời vì chúng rất linh hoạt nên phù hợp với các phong cách trang trọng hoặc giản dị khác nhau. Ví dụ, giày đế bằng vải đay sẽ tạo kiểu dáng cho dáng người của bạn và mang lại vẻ tự nhiên và tươi mới.

Theo Brightside

Không để nhan sắc phai tàn theo thời gian, 5 mẹo này là 'cứu tinh' của làn da, chăm chỉ làm dễ dàng thăng hạng nhan sắc

Không để nhan sắc phai tàn theo thời gian, 5 mẹo này là 'cứu tinh' của làn da, chăm chỉ làm dễ dàng thăng hạng nhan sắc

Đôi khi tất cả chúng ta đều có làn da xấu, nhưng có rất nhiều mẹo và thủ thuật bạn có thể sử dụng để có được làn da hoàn hảo một cách tự nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo ngăn ngừa lão hóa mẹo giúp ngoại hình trẻ trung phối đồ trẻ trung thời thượng

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới