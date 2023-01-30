Bí quyết 'cải cách' vẻ ngoài giúp bạn như trẻ ra tận 10 tuổi, phối đồ thế này ai cũng tưởng gái đôi mươi

Mọi người thường nghĩ về quần legging như một con bài hoang dã: họ mặc chúng cả ngày, hàng ngày, bất kể họ đi chơi thể thao hay chỉ đơn giản là đi uống cà phê. Đó là điều dễ hiểu vì đây là trang phục siêu thoải mái, phù hợp với mọi dáng người và đẹp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, bạn nên tránh nghĩ về chúng như thể chúng là quần bình thường. Khi được kết hợp tốt, chúng có thể làm nổi bật đôi chân của bạn và tạo phong cách cho dáng người của bạn. Nhưng lạm dụng chúng có thể khiến bạn trông già đi.

Chọn kích thước phù hợp sẽ giúp ích rất nhiều. Quần cạp cao sẽ chứa phần bụng của bạn và do đó làm cho vòng eo của bạn trông cách điệu. Cuối cùng, chất liệu vải và màu sắc thích hợp cho từng mùa là điều cần thiết để có một diện mạo tươi mới.

Quần legging kết hợp tốt với quần ống rộng và áo đơn giản chẳng hạn như áo sơ mi hoặc áo cánh, áo len hoặc áo khoác vào mùa đông. Vào mùa hè, hãy kết hợp chúng với những chiếc váy bó sát quanh eo hoặc áo croptop. Một đôi giày ballerina tốt sẽ hoàn thiện bộ trang phục. Tuy nhiên, bốt và giày cao gót cũng là những lựa chọn tốt.

Kết hợp toàn bộ trang phục thời thượng lại với nhau

Kết hợp tất cả các món đồ trong một bộ trang phục thường bị nhầm là lời khuyên thời trang nhất. Đáng buồn thay, không có gì có thể xa hơn sự thật. Phối túi với giày cao gót, áo khoác và thậm chí cả lớp trang điểm có thể nhanh chóng khiến bạn trông già đi.

Chọn trang phục phù hợp có thể khiến bạn choáng ngợp, nhưng bạn hãy thực hiện từng bước một. Thay vì mặc nhiều bộ trang phục hợp thời trang kết hợp với nhau, bạn có thể mặc một hoặc hai bộ và chúng không nhất thiết phải có cùng tông màu với phần còn lại của bộ trang phục. Sau đó, bạn sẽ trông tự nhiên và tươi tắn, trẻ trung hơn.

Móng tay dài

Móng tay dài gây hiệu ứng kéo dài ngón tay; do đó, nó cũng kéo dài tuổi của bạn. Móng tay giả dài với nhiều kiểu dáng có vẻ là một lựa chọn tuyệt vời để làm nổi bật đôi tay của bạn, nhưng chúng có thể khiến chúng trông già hơn.

Mặt khác, móng tay ngắn và được chăm sóc cẩn thận sẽ tạo lợi thế cho phần còn lại của vẻ ngoài của bạn, bất kể phong cách của bạn là gì. Móng tay hình bầu dục chỉ dài vài milimet trên đầu ngón tay có thể khiến bàn tay của bạn trông trẻ hơn.

Áo cổ lọ

Khi bạn già đi, da trên cổ của bạn có xu hướng chảy xệ. Đây là một quá trình bình thường. Việc mọi người cố giấu nó bằng áo cổ lọ cũng khá phổ biến.

Thật không may, cách hack này thường phản tác dụng vì những gì bạn đang thực sự làm là thu hút sự chú ý đến khu vực đó. Thay vào đó, hãy chọn những chiếc áo cổ tròn hoặc cổ chữ V kín đáo. Vào mùa đông, hãy cố gắng quấn cổ bằng khăn quàng cổ hoặc khăn choàng, chúng cũng có thể tạo điểm nhấn đặc biệt cho toàn bộ trang phục của bạn mà không khiến bạn trông già đi.

Giày cao gót chunky hoặc mũi vuông

Ở một số điểm, người ta thường chọn sự thoải mái hơn vẻ bề ngoài. Nhưng tốt hơn hết là đừng nghĩ rằng bạn sẽ trông thanh lịch miễn là bạn đi những đôi giày cao gót đế thấp thoải mái với những ngón chân vuông hoặc tròn. Thực tế là kiểu giày này có thể khiến bạn trông già hơn rất nhiều. Nếu muốn trông trẻ trung hơn, bạn có thể thử những đôi giày dễ thương mà vẫn thoải mái. Chỉ cần đảm bảo rằng chúng là những đôi giày chất lượng tốt với kích cỡ phù hợp.

Bạn có thể yêu cầu đo chân tại cửa hàng giày để lấy size phù hợp. Giày cao gót không phải là cách duy nhất để trông thanh lịch. Giày bệt , chẳng hạn như giày ba lê, là một lựa chọn tuyệt vời vì chúng rất linh hoạt nên phù hợp với các phong cách trang trọng hoặc giản dị khác nhau. Ví dụ, giày đế bằng vải đay sẽ tạo kiểu dáng cho dáng người của bạn và mang lại vẻ tự nhiên và tươi mới.

Theo Brightside